 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эдуард Лимонов: Турецкий железный солдат?
18:20 15.10.2019

В Сирии разгорается Большой Конфликт

Эдуард Лимонов

Вот не помню, кто именно сформулировал проблему турецкой армии так: "Турецкий солдат - лучший в мире, при условии, что им командуют не турецкие командиры".

В Первую Мировую войну турецкими солдатами командовали, догадайтесь, кто же?

А немецкие командиры.

Сотни, а может и тысячи. Достаточно упомянуть тут, что начальником Генерального штаба турецкой армии в 1914-1917 годах был фон Шеллендорф, а сменил его генерал-полковник фон Сект (кстати, затем он стал командующим сухопутных сил Германии).

Если этих примеров мало, то турецким военно-морским флотом в 1914-1917 годах командовал адмирал Вильгельм Антон Сушон. Всеми судами турецкого флота, кстати, командовали германские офицеры. Эскадра Сушона бомбардировала Севастополь и Балаклаву.

Шеллендорф, кстати, разработал для Турции и общий стратегический план войны.

Во Вторую Мировую войну Турция придерживалась расчетливого нейтралитета. Есть сведения, что собиралась вступить в войну на стороне немцев после Сталинграда, но Сталинград все знают, чем закончился, так что не вступили.

Вот несколько дней тому назад турецкая армия вошла, силою 10?000 солдат в Северную Сирию, в сирийский Курдистан. Командуют ли турецкими солдатами немецкие командиры, не могу знать, скорее нет, чем да. За сто лет-то научились и без немецких командиров обходиться, предполагаю.

У Турции и в самом деле отличная армия. Думаю, она лучше американской и лучше современной немецкой армий. Потому что она еще несколько рабоче-крестьянская и отсталая. Солдаты отличные, выносливые и, как не странно, дисциплинированные.

Армия была в прежней Турции арбитром. Она вмешивалась, когда гражданских правителей переклинивало. С 1960 по 1989 годы генералы сами возглавляли Турцию. Военные училища были цитаделями кемалистской идеологии.

Правда, все изменилось с приходом Эрдогана. Он армию перетряс основательно И несколько раз. Последний по счету раз, после так называемого переворота Гюлена, когда по обвинению в подготовке переворота были арестованы более 10% высшего командного состава ВМС и 16% ВВС Турции. Утверждают к тому же, что 8 тысяч сержантов уволились из спецподразделений, опасаясь что репрессии после событий 15?16 июля 2016 года обратятся и против них.

Эти 8 тысяч как раз участники боевых действий в Курдистане, кстати сказать. Всего в турецкой армии числятся где-то 400 тысяч военнослужащих.

Уравновешенный наблюдатель может констатировать, что своими религиозно-политическими чистками (кемализм выдавливают и уже выдавили из военных училищ, заменяя его мусульманским радикализмом) Эрдоган скорее способствует реальному снижению боевого потенциала турецких вооруженных сил. Опытных командиров и сержантов сменили неопытные.

А теперь посмотрим на курдов.

Несмотря на разногласия между ними, курды - самый многочисленный из разделенных народов. Живут в четырех странах: в Турции, в Ираке, в Сирии и в Иране. Курдов насчитывается в мире 40 миллионов. Из них только в Турции вы знаете сколько курдов? До 23% а это где-то около 20 миллионов. Силища!

Вряд ли Турции удастся противостоять этому ираноязычному народу. Да, они ираноязычные. Турция бесится, лезет на стену, но что можно сделать с 40 миллионами? До поры до времени удавалось держать их в повиновении. А турки давно уже не те, не турки-сельджуки, основавшие государство в средние века, а конгломерат разных народов, в том числе и многомиллионные потомки "мухаджиров", беженцев с Кавказа - черкесов, чеченцев, адыгов и прочих.

Турки тут хватили лишку с курдскими потерями. Заявляют, что якобы от дня начала операции "Источник мира" (отдает американизмом, подражанием янки, которые любят крестить свои самые человеконенавистнические операции сладкими мирными именами) от 9 октября они убили свыше четырех сотен курдских солдат, а сами потеряли всего 5 солдат. Что, конечно же, экстремальная ЛОЖЬ, такой немыслимой пропорции не бывает в войнах.

Командующий сирийскими курдами генерал Мазлум Абди, со своей стороны заявляет, что его сторона нанесла турецким вооруженным силам урон в 75 жизней, а также уничтожила 7 турецких танков.

В довершение скандала генерал Абди заявил, что курды отбили у турков город Рас-эль-Айн, во всяком случае большую его часть, так что победные реляции эрдогановских СМИ это фейк, там идут довольно мощные сражения. Курды только что провели тяжелейшую войну против Исламского государства* и закалились в боях, трудно предположить, что турецкая армия окажется для них более тяжелым противником, чем фанатичные бойцы ИГ*.

То-есть вторглись то, они вторглись в Сирию, турки. Но еще кто его знает, чем все это закончится для них. Курды уже пообещали обратиться за поддержкой к Асаду и к России.

А Россия, а Россия в лице своего самого ответственного лидера - Владимира Путина уже заявила неожиданно, что иностранные войска должны покинуть территорию Сирии. Все, в том числе и мы, российские войска покинут эту территорию, если нас попросят сирийцы.

А есть еще Иран, для которого курды - вообще-то родственники. Это, собственно, горные иранцы, расселившиеся в этих местах в незапамятные времена. Большинство курдов, как и иранцы, к тому же шииты. Так что…

Ну вот последние новости. Сирийская правительственная армия выдвинулась на север, в сторону конфликта. Идут на помощь курдам. Турки же в свою очередь теперь утверждают, что вторично захватили город Рас-эль-Айн. Похоже, разгорается большой Конфликт, совсем Большой.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571152800
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