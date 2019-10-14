 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по $ 100, - А.Чаблин
18:22 15.10.2019

Что значит визит с ночевкой российского президента на Ближний Восток

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Михаил Рощин

Впервые за 12 лет Владимир Путинпосетил одно из самых закрытых и самых богатых государств планеты - Саудовскую Аравию. Главный итог визита пока - подписание Хартии стран-производителей нефти, которая позволит держать цены на черное золото на высоком уровне.

Исторический визит… с ночевкой

Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд впервые с 2007 года, и арабская пресса уже назвала этот государственный визит "историческим". Показательно, что российский президент ради побывки в Саудовской Аравии даже изменил своим привычкам: в Эр-Рияде он остался с ночевкой.

Подробности визита еще неизвестны. Но еще до его начала источники в Кремле сообщали, что Владимир Путин намерен подписать более десятка инвестиционных соглашений на сумму более $ 2 млрд. в таких отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, нефтехимия и производство удобрений.

Кроме того, в Эр-Рияде обсуждалось продление действия соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ (картель, напомним, действует с 2016 года для поддержания высоких цен на нефть). Еще в июле прошлого года участники картеля (14 членов ОПЕК и 10 стран, не входящих в организацию) в штаб-квартире организации в Вене договорились о подписании пакта о постоянном сотрудничестве.

Речь шла о продлении срока действия девятимесячного соглашения, достигнутого в декабре 2017 года, чтобы сократить общий объем поставок на 1,2 миллиона баррелей в день. Теперь же договоренности формализованы в виде хартии, а значит роста цен на нефть можно ждать. Мечта России держаться на $ 100 за баррель.

Арабы сидят на двух стульях - американском и русском

Вероятно, обсуждался и вопрос поставок в Саудовскую Аравию зенитных комплексов С-400 (по крайней мере, в российскую делегацию входил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев). Закупить системы Москва предложила Эр-Рияду еще после атак йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие заводы 14 сентября. Отметим, что американцы также пытаются извлечь выгоду из диверсии, предлагая отправить в регион дополнительно три тысячи военнослужащих и поставить Эр-Рияду системы ПВО.

Кстати, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил журналистам по итогам путинского визита: мол, опасения о том, что сближение Эр-Рияда и Москвы повлияет на отношения с Вашингтоном, беспочвенны.

Владимир Путин во время визита отметил, что торговый обмен между Россией и Саудовской Аравией вырос в прошлом году на 15% (после визита короля Салмана Аль Сауда в Москву в октябре 2017 года). В свою очередь, сам король заявил, что визит Путина в Эр-Рияд является прекрасной возможностью для укрепления дружбы между двумя странами.

"Мы всегда рассчитываем на сотрудничество с Россией в целях обеспечения безопасности и стабильности и борьбы с терроризмом", - заявил король. Действительно, необходимо рассматривать визит Путина как свидетельство растущего влияния российского президента на Ближнем Востоке.

Подобное утверждение подкрепляется еще и тем, что накануне визита Путина американские войска покинули северную Сирию, поскольку их курдские союзники заключили соглашение с сирийской армией, поддерживаемой Россией, чтобы "отразить турецкое военное наступление".

Россия выступает в роли посредника

После Саудовской Аравии российский президент отправился в ОАЭ, которая также считается крупнейшим американским сателлитом на Ближнем Востоке. Причем поездка и в эту ближневосточную монархию - первая для Путина с 2007 года.

Так чего больше в путинском визите на Ближний Восток - политики или экономики? Этот вопрос "Свободная пресса" обсудила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, профессором Михаилом Рощиным.

- Разумеется, на Ближнем Востоке все так или иначе взаимосвязано, но я думаю, визит президента в Саудовскую Аравию и ОАЭ продиктован в первую очередь экономическими интересами.

Обе арабские страны являются крупнейшими производителями нефти. Во время визита Путина в Эр-Рияде уже был подписан 21 документ об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. И мне кажется принципиальным, что обе страны подписали хартию сотрудничества стран-производителей нефти.

"СП": - А что может сегодня Россия предложить Саудовской Аравии и ОАЭ во внешнеполитическом направлении?

- Следует иметь в виду, что Саудовская Аравия является ключевой державой для мусульман-суннитов и хранительницей священных мест ислама - Мекки и Медины. Саудовская Аравия сегодня возглавляет международную коалицию, которая с конца марта 2015 ведет войну против режима хуситов, утвердившегося на севере Йемена. В настоящее время многие ближневосточные страны, включая Иран, выступают за мирное урегулирование в Йемене и рассматривают Россию именно в качестве посредника, сохраняющего добрые отношения с разными сторонами конфликта.

"СП": - Полагаете, это будет реалистично?

- Безусловно, Россия может успешно выступить посредником между Саудовской Аравией и Ираном и постараться добиться разрядки в зоне Персидского залива. Неслучайно наш МИД разработал концепцию коллективной безопасности для зоны Персидского залива. Совершенно очевидно, что она обсуждалась в ходе визита президента в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571152920
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