Фальшивый гуманизм. Педофилов-насильников надо казнить, - Е.Глушик

18:23 15.10.2019

Фальшивый гуманизм

убийство в Саратове 9-летней Лизы Киселевой вновь подняло вопрос о необходимости восстановления такого вида наказания за особо жестокие преступления, как смертная казнь



Екатерина Глушик



Смерть ребенка в любой точке мира - это боль всего человечества. Смерть ребенка в твоей стране, в твоем городе, на твоей улице - твое личное горе. В Саратове люди едва не устроили самосуд над убийцей девочки. Готовы были растерзать мерзавца. Депутаты Госдумы от Саратовской области, видя реакцию общества, высказались за возвращение высшей меры наказания и провели опрос, в котором за сутки приняло участие 90 тысяч человек, и 80% выступили за смертную казнь для педофилов и детоубийц. А депутат Примаков считает, что высшая мера должна настигать и за терроризм, предательство и коррупцию. С чем, думаю, тоже согласилось бы большинство граждан.



Интересно мнение Жириновского, выступившего против казни и при этом сославшегося на какой-то мировой опыт. А депутат Баталова призвала к взвешенности в этом вопросе: мол, такие решения надо принимать "на спокойную голову". Интересно, пенсионную реформу эта единоросска на какую голову принимала? К сведению депутатши: во все годы опросы показывают, что люди в абсолютном большинстве, на спокойную голову, выступают за отмену моратория на смертную казнь.



Защитники детоубийц, ограждая тех от смертной казни, все ссылаются на мировой опыт и неведомые цифры, впрочем, не приводя ни тех, ни других. А я как раз цифры хочу привести. Но прежде надо напомнить, кому и чему мы обязаны милостью к самым падшим - детоубийцам.



16 мая 1996 года Ельциным был издан указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Указ подписывал, изображая из себя гуманиста, тот самый человек, что расстрелял Верховный Совет, устроив кровавую бойню с тысячами жертв в центре Москвы. Захотелось этой Дуньке в Европу! И в 1999 году правительство России ввело мораторий на применение исключительной меры наказания в связи со вступлением в ЕС - орган, в котором нас все время слова лишают, и в который мы платим одних взносов больше 30 млн. евро ежегодно. И разумность нашего пребывания там никто не может внятно объяснить. Единственную пользу от него получают просиживающие в Брюсселях штаны российские "еврочиновники", ни на что не влияющие и очень дорого нам стоящие.



Итак, детоубийц щадят ради вхождения в этот совет нечестивых: Европа попрала все моральные принципы и все устои! Ввели мораторий вопреки мнению большинства граждан своей страны, которые уверены, что высшая мера сможет уменьшить количество тяжких преступлений в стране. И мнение это небезосновательно.



В конце 90-х, когда вопрос о моратории обсуждался, известный эксперт-криминалист приводил цифры. На количество убийств бытового плана: в драке, по причине ревности, в состоянии аффекта, по неосторожности, - наличие или отсутствие смертной казни действительно не влияет. А вот количество умышленных убийств снижается едва ли не на 90% только при введении такой меры наказания! Попросту убийцы отказываются от своих замыслов или вовсе не замышляют, если перспектива быть казненным реальна. К сожалению, Россия стоит на первом месте в мире по количеству умышленных убийств среди стран с белым населением, опережает по этому показателю Центральную Африканскую Республику, и находится в списке среди нищих стран Южной Америки и Африки.



Насильственных смертей в России ежегодно совершается от 16 до 30 тысяч. И 500 убитых - это дети. Значит, десятки тысяч человек (90% от общего числа жертв) каждый год погибают только потому, что самим убийцам за это не грозит смерть. Можно посчитать, сколько сотен тысяч человек были бы живы, если бы абстрактные гуманисты с их придыханиями "человеческая жизнь бесценна" не втянули нас в мораторий по имени смерть. А цена жизни Лизы какова? Старый гараж?



Мы - не пример? Хорошо, возьмем США. Там значительное сокращение убийств произошло после принятия в октябре 1994 года закона "О контроле за насильственной преступностью". По исследованиям американских профессоров Роя Алдера и Майкла Саммерса (2007 год), с каждой казнью в каждом последующем году происходит на 75 убийств меньше! Это все люди, избежавшие насильственной смерти!



Исследователи Хьюстонского университета подсчитали, что введенный в 2000 году мораторий на смертную казнь спровоцировал за 4 года убийство 150 человек.



Если желание граждан оградить себя и своих детей от убийц введением адекватного наказания - это кровожадность, то мы в данном вопросе - вполне в кругу цивилизованных стран. Сошлюсь на данные середины 2000-ных. Так, в Чехии 65% населения высказались в поддержку исключительной меры наказания. В Казахстане - 60%. В Польше - 69%. В Венгрии - 59,8%. В Великобритании - более половины граждан. В США - 65%. В Литве - 75%.



И динамика общественного мнения по данной проблеме вполне показательна. Опрос ВЦИОМ 2001 года: сторонниками смертной казни за особо тяжкие преступления являлись 72%, противниками - 9%. В 2004 году 84% россиян высказались за ужесточение законодательства вплоть до введения смертной казни террористам. В 2005 году смертную казнь террористам поддерживали уже 96%.



Вот ежегодно от наркотиков в нашей стране погибают 100 тысяч человек. В основном - это дети и подростки. Но если бы наркоторговцев казнили, этих смертей не было бы! Эти жертвы - на совести фальш-гуманистов.



Если аргумент против смертной казни - боязнь допустить ошибку и лишить жизни невиновного, то чем объясняется ношение оружия и разрешение его применения силовиками, частными охранниками, инкассаторами? Что, деньги, которые они перевозят, ценнее человеческой жизни? Следователь, который ведет дело, прокурор, судья могут ошибиться, хотя работают над делом не один день. А силовик на улице, стреляющий в подозреваемого, не может ошибиться?



Принимая тот или иной закон, государство извещает, что будет тому, кто нарушит его. А гражданин уже решает: нарушать или не нарушать.



Черчилль говорил: если вы уступите насильнику, он не остановится и пойдет до конца. До вашего конца.



Так что важнее стране: комфорт евробюрократов или жизнь детей?