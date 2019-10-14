Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета

18:30 15.10.2019

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ходе саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку наградили высшим орденом Тюркского мира, сообщил пресс-секретарь елбасы Айдос Укибай.



Также Назарбаев был избран пожизненным почетным председателем ССТГ. "Нурсултан Назарбаев принимает участие в саммите в качестве почетного председателя Тюркского совета", – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.



По его словам, соответствующее решение принято по предложению президента Турции Тайипа Эрдогана. Назарбаев поблагодарил за присвоение ему такого статуса. "Это позволит мне продолжить активное участие в работе организации", – сказал он, добавив, что приложит для этого все усилия.



Председательство в Тюркском совете перешло от Кыргызстана к Азербайджану.



Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, статус наблюдателя в организации имеет Венгрия. В этом году Тюркский совет отмечает свое 10-летие.





