Катар идет своим путем, - В.Михин

18:36 15.10.2019 Жизнь в Катаре идет своим чередом, несмотря на жесточайшие санкции, наложенные на Доху "братскими" арабскими странами



Виктор Михин



Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к стабильности в Персидском заливе на фоне растущей напряженности в регионе. "Стратегическое значение Залива делает стабильность в этом регионе региональной и международной потребностью", - заявил эмир.



Мы подчеркиваем нашу твердую позицию по предотвращению рисков в регионе путем урегулирования разногласий путем диалога на основе общих интересов и уважения суверенитета его государств, добавил он. "Обострение напряженности и диктование воли путем блокады и применения санкций не отвечают интересам ни одного из этих государств".



Свою лепту в укреплении дружеских связей между двумя государствами вносит посол Катара Фахд бен Мухаммед Аль-Аттыйя. Буквально на днях состоялась его дружеская беседа со специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. "В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей, включая график соответствующих контактов и мероприятий.



Обсуждались также последние события на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Сирии и ее северо-восточной части", - сообщил МИД РФ. Это касалось, прежде всего, того факта,что президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".



Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.



Кстати, эмир не случайно подверг критике политику организации блокады и применения санкций. Дело в том, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет до сих пор применяют морскую, воздушную и сухопутную блокаду против Катара с июня 2017 года. Саудиты настолько обнаглели, что пригрозили изменить существующий ландшафт и путем прокладки канала превратить Катара из полуострова в островное государство.



Страны блокады обвинили Доху в тесных связях с Ираном, вмешательстве в региональные дела и поддержке "терроризма", что Катар расценил как клевету и решительно опроверг эти обвинения. Моментально на помощь маленькому эмирату пришли на помощь Турция и Иран, которые разрешили Катару пользоваться своим воздушным и морским пространством и поставили необходимые продукты питания и товары первой необходимости, которые до этого поставлялись из арабских стран.



Саудовская Аравия, внешней политикой которой из-за болезни и преклонного возраста короля – отца занимается наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, продолжает свою враждебную политику в отношении Катара. По данным газеты "Рай аль-Юм", шейх Абдулл ибн Али Аль Тани, один из видных катарских представителей оппозиции, заявил, что наследный принц позволил ему сформировать специальный оперативный центр, направленный на то, что он назвал как "предоставление услуг катарскому народу".



Он, в частности, заявил, что оперативный центр якобы будет изучать и удовлетворять потребности катарских паломников для хаджа, а саудовские сотрудники будут регистрировать их имена и телефоны. Но наблюдатели считают, что эта операция, скорее всего, направлена на то, чтобы подготовить почву для широкой деятельности катарской оппозиции. Подход Саудовской Аравии к шейху Абдулле ибн Али Аль Тани и другим членам катарской оппозиции, отмечает газета, более похож на попытку создания правительства в изгнании.



Но, несмотря на все эти происки и тяготы жестокой блокады, Катар с каждым годом увеличивает темпы своего роста, развития промышленности и сельского хозяйства. Например, сектор недвижимости вносит значительный вклад во весь ВВП страны, причем на инфраструктурные проекты приходится наибольшее количество расходов. Рынок продолжает расширяться благодаря высокой численности иммигрантов, диверсификации экономики и развитию инфраструктуры.



Ожидается, что новый законопроект, недавно одобренный кабинетом министров по регулированию владения недвижимостью иностранцами, наряду с налоговыми льготами и сбалансированным бюджетом, приведет к росту и поможет стране достичь 8-процентной отметки роста в 2019 году.



По словам генерального секретаря Национального совета по туризму Катара (QNTC), туризм стал одним из наиболее перспективных секторов эмирата, достигнув стабильного роста на 11 процентов в период с января по август этого года.



Шейх д-р Фалех бин Насер Аль Тани, помощник заместителя министра по делам сельского хозяйства и рыболовства в Министерстве муниципалитета и окружающей среды, сказал, что местные продукты птицеводства покрыли 100-процентный спрос на свежую курицу на рынке в течение двух лет с момента блокады.



Он заявил в своем заявлении, что местные продукты птицеводства стали популярными на местном рынке в течение короткого периода времени, и в настоящее время планируется экспортировать излишки. В настоящее время у нас есть избыток молочных продуктов, где местное производство достигло 109 процентов, производство яиц также выросло до 40 процентов, что увеличится с присоединением других ферм в предстоящий период, сказал шейх.



Катар, верный своей политике оказания помощи другим арабским государствам, заканчивает строительство нового поселка для временно перемещенных лиц на севере Сирии, сообщила катарская благотворительная организация Qatar charity со ссылкой на помощника исполнительного директора по международным операциям Фейсала аль-Фехайда.



"Проект реализуется в соответствии с графиком по созданию серии современных поселков, которые организация продолжает строить в Сирии, чтобы обеспечить крышей над головой и необходимыми услугами сирийцев, вынужденных из-за военных действий покинуть места проживания. Создание нового поселка предполагается закончить к декабрю", - сказал Фейсал аль-Фехайда.



Как уточнили в Qatar charity, оснащенный всем необходимым поселок с палатками и отдельными домами каждый площадью 50 квадратных метров рассчитан на 400 семей. В создание этого городка Катар вложил шесть миллионов риалов (более 1,6 миллионов долларов). На территории поселка также будут находиться медицинский центр, двухэтажная школа, магазины, зал для проведения различных мероприятий и артезианская скважина.



С начала сирийского кризиса Qatar charity удалось построить 11 деревень с почти 5,5 тысяч единиц жилья для такого же количества семей. Кроме того, на средства этой организации были созданы 100 палаточных городков и 15 жилых центров для сирийских беженцев в Ливане, а также оказывается необходимая помощь сирийским беженцам в Иордании. Всего на помощь сирийским беженцам Катар потратил 84,5 миллиона риалов (около 23 миллионов долларов).



При этом Катар не забывает о предстоящем Чемпионате мира по футболу, приготовления к которому успешно заканчиваются. По этому поводу президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Катар проведет незабываемый розыгрыш Кубка мира по футболу 2022 года, отметив, что проведение Чемпионата мира в ноябре и декабре пойдет на пользу турнира и самих игроков.



В интервью газете "La Gazzetta делло Спорт" он отметил, что это будет лучше, чем начать турнир после тяжелого сезона, как это происходит обычно летом, добавив, что все матчи турнира будут сыграны в пределах 70 км, что является положительным фактором. Президент ФИФА заявил, что турнир будет носить исключительный характер, и мы для футбола открываем ту часть мира, которую мы не знаем.



Другими словами, жизнь в Катаре идет своим чередом, несмотря на жесточайшие санкции, наложенные на Доху, кстати, братскими арабскими странами. Но своих целей они не достигли, укрепив только стремление катарского народа идти своим независимым путем. Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571153760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на заседании 141-ой Ассамблеи Межпарламентского Союза в Сербии.

- Инновационные разработки и стартап-проекты представили депутатам Сената

- За 9 месяцев т. г. рост экономики Казахстана составил 4,3%

- Рабочий график первого президента

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2019 года №748

- Кадровые перестановки

- Кредиты малоимущим выдаваться не будут – новые правила от Нацбанка

- Бердыбек Сапарбаев посоветовал педагогам ЗКО особое внимание уделять качеству профессионального образования

- Реализация Послания Президента РК: Минсельхоз разработал Дорожную карту по изъятию неиспользуемых земель

