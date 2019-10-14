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На фронтах северо-восточной Сирии, - Д.Седов
22:47 15.10.2019

Эрдоган предлагает Североатлантическому альянсу сделать выбор между Анкарой и террористами
После начала 9 октября на севере Сирии, в провозглашенной курдами Рожаве, турецкой военной операции "Источник мира" крайне напряженные отношения между сирийскими курдами и Дамаском стали развиваться очень быстро.

Главным событием 13 октября стало заключение между представителями Рожавы и правительством Башара Асада соглашения, в соответствии с которым города Манбидж, Кобани и некоторые другие населенные пункты передаются курдами официальным сирийским властям. По ряду сообщений, определяющую роль в заключении этого соглашения сыграла Москва. Одновременно сирийская армия выдвигается к северной границе.

Командующий курдскими вооруженными формированиями Маслум Абди (Mazloum Abdi) написал для американского журнала Foreign Policy: "Это болезненный компромисс. Мы не верим их [Дамаска] обещаниям. Но, честно говоря, сложно понять, кому верить. Однако если нам приходится выбирать между компромиссом и геноцидом нашего народа, то мы выберем жизнь для наших людей".
Военная ситуация на севере Сирии и особенно международный климат вокруг этих событий меняются каждый день. Возможно, Дамаск захочет использовать то обстоятельство, что Турция ввела свои войска на сирийскую территорию без мандата Совета Безопасности ООН, что позволяет Асаду апеллировать к международному сообществу для мобилизации давления на Анкару. Не исключено, что представители Сирии внесут в СБ ООН предложение об установлении бесполетной зоны над зоной военных действий.

Против турецкой операции выступили Евросоюз и Лига арабских государств. 12 октября министры иностранных дел ЛАГ на экстренном заседании в Каире договорились рассмотреть меры политического и экономического характера в отношении Анкары.

Между тем президент Турции Эрдоган отклоняет всякую критику его действий. Выступая в Стамбуле 13 октября и реагируя на осуждение вторжения турецкой армии на Западе и среди арабских стран, он заявил: "Как можно рекомендовать переговоры с теми, кто является террористами? Операция будет продолжаться до тех пор, пока курдские силы не будут отброшены от турецкой границы. Мы боремся не против курдов. Но мы не позволим террористам создать террористическое государство на северо-востоке Сирии".

В Европе между тем критика действий турецкого союзника по НАТО не прекращается. Министр обороны ФРГ и по совместительству председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр предупредила Турцию о недопустимости продолжения оккупации севера Сирии после завершения операции "Источник мира". "Турция является членом НАТО, а это организация, которая имеет свои ценности", – заявила Крамп-Карренбауэр на съезде молодежной организации партии 13 октября. – Турция должна, как и всякий другой член альянса, заботиться о стабильности и мире и не превращаться в страну-оккупанта. Это та линия, которую Турция не должна пересекать. Если же мы увидим признаки того, что Турция намерена стать оккупантом севера Сирии, то мы открыто заявим, что этого не должно случиться".

Крамп-Карренбауэр отметила также, что Евросоюз создал систему охраны своих границ, которая не позволит повторить нашествие беженцев 2015 года. Это прозвучало как предупреждение Эрдогану о том, что шантажировать Европу тем, что он направит туда сотни тысяч ближневосточных беженцев, находящихся в Турции, не удастся.

Между тем турецкие войска и отряды созданной турками Сирийской национальной армии (СНА) продолжают занимать новые населенные пункты. Сообщения с мест боев противоречивы. Ситуация осложняется тем, что на территории, где развернулись боевые действия, начинают разбегаться содержавшиеся курдами в лагерях боевики ИГ (организация запрещена в РФ). По данным Министерства обороны России, здесь в 7 местах заключения находятся 14 тысяч боевиков "Исламского государства"*.

Тем временем все более критический характер по отношению к действиям Турции на севере Сирии приобретает реакция в Европе (из Вашингтона поступают более неопределенные сигналы). 14 октября на сайте Европейской службы внешних связей появилось официальное сообщение, в котором Совет Европейского союза призвал Турцию "прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска". В некотором смысле это реакция на прозвучавшее несколькими часами ранее заявление Эрдогана, в котором он предложил альянсу сделать выбор между Анкарой и террористами. "Мы члены НАТО, где есть пятая статья, а мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают", – подчеркнул турецкий президент.

Дм. Седов
14 окт. 2019

Источник - fondsk.ru
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