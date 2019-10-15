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США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
00:02 16.10.2019

К санкциям против Анкары американцы подключат европейских союзников

Вслед за санкциями США и экспортными ограничениями некоторых стран ЕС против Турции может последовать и "наказание" на уровне НАТО. Глава Пентагона Марк Эспер дал понять, что выступает за подобные, коллективные рестрикции в ответ на операцию в северо-восточной Сирии. Опрошенные "НГ" эксперты признают, что пока инициированный Вашингтоном режим антитурецких санкций выглядит не чем иным, как элементом внутренней политики США.

О том, что против Анкары могут быть приняты меры на уровне НАТО, следует из заявления Эспера, опубликованном на сайте Пентагона. "На следующей неделе я буду посещать (штаб-квартиру. – "НГ") НАТО в Брюсселе, где планирую оказать давление на наших союзников по альянсу.

Они должны предпринять коллективные и индивидуальные дипломатические и экономические меры в ответ на эти вопиющие действия Турции", – заявил глава оборонного ведомства, имея в виду начавшуюся 9 октября военную операц ю "Источник мира" в северо-восточных районах Сирии.

Администрация президента США Дональда Трампа кардинально изменила публичную оценку этой кампании: ее "молчаливая" политика встретила сопротивление чиновников и связанных с Сирией специалистов в США.
После того как члены Совета ЕС 14 октября воздержались от согласования коллективного оружейного эмбарго против Турции, трудно предположить, какие ограничения могут быть приняты на уровне Североатлантического альянса. Впрочем, газета New York Times дает почву для догадок: официальные лица Госдепартамента и Министерства финансов США всерьез обдумывают вывоз 50 единиц тактического ядерного оружия с территории находящейся в Турции американской базы Инджирлик. Издание цитирует чиновников, по мнению которых на фоне похолодания в американо-турецких отношениях оставлять заряды на военном объекте небезопасно. Источники New York Times в то же время предостерегают: вывоз ядерного оружия будет означать разрыв американо-турецкого военного партнерства.

Пока ослабление военного сотрудничества Анкары и западных столиц носит индивидуальный характер. Вслед за решением Германии, Франции и Италии приостановить экспорт вооружений в Турцию 15 октября стало известно, что Британия также приняла решение заморозить выдачу лицензий на соответствующий экспорт республике.
"Это не те действия, которые мы ожидали от союзника: они безрассудные, контрпродуктивные и играют напрямую на руку России и режиму Асада, – заявил глава Форин офиса Доминик Рааб, комментируя турецкое наступление на северо-востоке Сирии. – Я не могу представить ситуацию, когда такой ближайший союзник по НАТО повел бы себя подобным образом. Это вызывает обеспокоенность по поводу вопросов гуманитарного характера, по поводу контртеррористической борьбы".

Трамп 14 октября подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции. Карт-бланш на соответствующие действия дан американским Минфину и Госдепу. Основываясь на президентском указе, чиновники двух ведомств почти сразу объявили о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, а также глав этих ведомств – Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. В эту компанию попал и глава МВД Сулейман Сойлу.

Незадолго до подписания исполнительного указа американский лидер анонсировал решение вновь увеличить до 50% пошлины на турецкую сталь, а также отказаться от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой. "Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции", – резюмировал американский президент.

Повышение пошлин на турецкую сталь – это протекционистский жест Трампа, который рассчитан в том числе и на его электорат, полагают эксперты. "Еще в январе 2019 года Трамп говорил о возрождении американской сталелитейной промышленности, – напомнил "НГ" научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. – Это позволяет ему создать впечатление, что промышленность США, некогда находившаяся в упадке, возрождается, а количество рабочих мест растет. Именно это он обещал во время своей кампании в 2016 году. Защищать интересы промышленников и простых американцев – это входит и в его нынешнюю предвыборную кампанию. Раньше он говорил "сделаем Америку великой", сегодня говорит – "сохраним Америку великой". В принципе мало что поменялось".

Эксперт обращает внимание на то, что Трамп приписывает себе заслуги по возрождению в США промышленности и созданию рабочих мест, восстановлению экономики в целом, несмотря на то что этот процесс начался еще при 44-м президенте – Бараке Обаме. "Повышение пошлин на турецкую сталь – логичное продолжение этой повестки. Благо Турция дала ему (Трампу. – "НГ") нужный повод, начав военную операцию на северо-востоке Сирии", – заключил Кошкин.

В турецкой экспертной среде связывают последние решения американского президента с реакцией высших эшелонов власти. "В Турции есть мнение, что санкции, которые приняли США в отношении турецких министров, носят символический характер, – заявил "НГ" политолог, эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. – Есть точка зрения, согласно которой Трамп просто старается найти баланс между внутренним политическим давлением и своей позицией во внешней политике – в частности, по вопросу стратегического партнерства с Турцией". Аналитик считает, что глава Белого дома хотел бы улучшить качество отношений между двумя партнерами по Североатлантическому альянсу.
Но, в свою очередь, нельзя не заметить, что у Трампа – достаточный арсенал для ограничений против турецкой элиты. В Конгрессе есть как минимум три законопроекта, предусматривающих рестрикции как секторального, так и индивидуального характера. Среди них – двухпартийный билль сенатора-демократа Криса ван Холлена и сенатора-республиканца Линдси Грэма, в котором прописана заморозка активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. В руках американского правосудия, к слову, до сих пор находится торговец золотом иранско-турецкого происхождения Реза Зарраб, арестованный за использование финансовой системы США в целях обхода антииранских санкций. Его считают приближенным Эрдогана и едва ли не хранителем его тайн.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
15.10.2019

Источник - ng.ru
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