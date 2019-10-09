 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:03 16.10.2019

Странные совпадения
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов откликнулся на публикацию газеты "Время" о плагиате своего заместителя

Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 12 октября

На этой неделе мы рассказали читателям о сложной ситуации, в которую угодила вице-министр МОН Фатима ЖАКЫПОВА. Еще в сентябре появились слухи, что ее докторская диссертация на тему "Концептуальные основы финансовой конвергенции в условиях постиндустриального развития" может быть плагиатом, и эта информация была проверена зарубежной анализ-системой StrikePlagiarism. Как рассказал в интервью "Времени" Али ТАХМАЗОВ, исполнительный директор международный компании Plagiat.pl, которой и принадлежит вышеуказанная система, в работе вице-министра Жакыповой оказалось неприличное количество заимствованного материала (см. "Наш мнимый доктор", "Время" от 9.10.2019 г.). И вот спустя пару дней сам глава МОН Аймагамбетов прокомментировал изложенные газетой факты.
Следует отметить, что министр изо всех сил старался избегать слова "плагиат" и, видимо, очень тщательно подбирал термины, когда высказывал свое мнение по поводу диссертации Фатимы Жакыповой. Что именно пытался сказать Асхат Канатович, понять с первого раза было трудно.
"Я в данном случае комментировать не буду. Единственное, могу сказать о том, что, когда мы говорим о том, что является ли какая-то работа плагиатом или нет, мы должны понимать, что это такое. Мы должны знать правовое поле, нормативно-правовые документы и только после этого говорить. То есть когда вы, условно, любую работу загружаете в какую-то программу, а их множество, там не написано "плагиат". Там пишется обы­чно "совпадения". И другое дело, что принимать решение, насколько эти совпадения являются некорректными заимствованиями, - этот ответ может дать только специальная комиссия. Поэтому говорить о том, что есть совпадения и эти совпадения являются некорректными заимствованиями, я бы не стал", - цитирует главу ведомства портал Nur.kz.
В этом витиеватом наборе слов есть два важных момента: министр отказывается признавать, что диссертация его зама - плагиат, и, что еще более интересно, считает, что такой вывод полномочна сделать только специальная комиссия. И это на самом деле очень правильная мысль.
Получается, сейчас есть два заключения по поводу научной работы Жакыповой: одно сделано Национальным центром государственной научно-технической экспертизы (плагиата нет), а второе - зарубежной системой StrikePlagiarism (плагиат есть). Кто из них прав, может решить специально созванная комиссия, в которую могли бы войти сотрудники комитета науки МОН и независимые эксперты, в том числе иностранные. А создать такую комиссию вправе лишь министр Аймагамбетов. Но хватит ли ему смелости?

Когда верстался номер
Анализ диссертации Фатимы Жакыповой сделало и вольное сообщество "Диссернет". В отчете оно указало, что научная работа изо­билует заменами слова "Россия" на "Казахстан".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - время
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