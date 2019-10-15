Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"

00:55 16.10.2019

Алишер Зарифи

Шахло Абдулло



Четверо таджикских блогеров, снявших и выложивших в Youtube видео "Рейд на проституток на трассах", предстали перед судом за незаконное вторжение в частную жизнь.

На первом судебном слушании по данному делу блогеры признали свою вину в содеянном, хотя ранее они заявляли, что хотели лишь преподнести правду обществу. ​



В июне этого года после публикации в сети видео "продажных женщин", которых блогеры сажали в свою машину и заводили с ними разговор о тарифах на услуги, были задержаны Рустам Ашуров, Бехруз Шарифи, Шахриер Джалилов и Юсуфджон Давлатмурод. Всем четверым была инкриминирована статья 144 (Незаконный сбор и распространение информации о частной жизни) Уголовного кодекса РТ, которая предусматривает наказание в виде выплаты штрафа в размере от 10 до 25 тыс сомони или одного года исправительных работ.

Судебный процесс начался 15 октября в суде столичного района Фирдавси под председательством судьи Ахмада Бобозода. Уголовное дело в отношении блогеров было возбуждено на основании заявления 6 женщин, посчитавших себя пострадавшими от их действий. Из них трое присутствовали на суде. Их личности известны Радио Озоди, но по этическим соображениям мы не упоминаем их имена. Одна из пострадавших заявила в суде, что в ту ночь она даже не подозревала, что ее снимают скрытой камерой.

По ее словам, один из блогеров по имени Бехруз пригласил ее в салон автомашины и начал расспрашивать про тарифы за интим-услуги. "Но я и не знала, что меня снимают. Нас было двое женщин и мы сказали, что наши услуги стоят 200 сомони. Моя приятельница отказалась куда-либо ехать, она увидела бородатого блогера и испугалась. Потом он дал нам денег, сказал, чтобы мы шли домой", - рассказала пострадавшая.



Другая женщина во время своего выступления в суде сказала, что публикация видео в сети обернулась для нее проблемами в семье. По ее словам, с ней по телефону связался зять из России, сказал, что узнал ее на видео, хотя лицо женщины было затерто. Эта женщина в одиночку воспитывает двух детей, живет в съемном жилье. Когда в ходе судебного процесса гособвинитель начал задавать ей вопросы, женщина расплакалась и больше не могла проронить ни слова. Уже после суда она сказала Радио Озоди, что блогеры не должны были так поступать, потому что она выходит на "ночную работу" от безысходности.

"Жизнь тяжела, что нам делать? А после публикации видео нас узнали, звонят и спрашивают об этом", - сетует она.

После выступления женщин блогеры заявили в суде, что считают себя виноватыми и признали свою ошибку. Один из них добавил, что этим видео они не хотели никого унизить и не хотели заработать на этом.



Шахриер Джалилов, один из осужденных, сказал в беседе с Радио Озоди, что и не думал, что это видео станет основанием для возбуждения уголовного дела и оно дойдет до суда. От других комментариев он отказался.

В суде обе стороны выступали без адвокатов, и судья постоянно напоминал им, что они имеют право на защиту.

Напомним, что сразу после того, как пострадавшие женщины обратились за защитой своих законных прав в милицию, МВД выступило с заявлением, в котором назвало действия блогеров "аморальными" и обвинило во вторжении в частную жизнь четверых блогеров.

"Блогеры с целью получения материальной выгоды занимались подготовкой видеороликов, которые выкладывали в сеть, чем нарушали нравственные нормы, профессиональную этику журналиста и унижали своими действиями граждан", - говорилось в заявлении правоохранительного ведомства.



Однако блогер Рустам Ашуров ранее сказал Радио Озоди, что целью видео было изменение отношения к продажным женщинам в обществе и развитие видеоблогинга в стране, но никак не унижение и оскорбление чести и достоинства женщин. Идея этого видео принадлежала Рустаму. По его словам, они знали, что видео вызовет резонанс в обществе, но не думали, что дело дойдет до суда, потому что, продолжил он, в соцсетях много подобных видео с женщинами, причем с открытыми лицами, но никто еще не предстал перед судом.



Это видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Одни утверждали, что представительницы коммерческого секса имеют сильную "крышу" в лице стражей порядка, другие считают, что вместо уголовного дела в отношении блогеров властям нужно задуматься об истоках проблемы проституции в стране.

Теперь, считают обозреватели, таджикские блогеры будут более осторожными и придерживаться самоцензуры.



Шахло Абдулло

abdulloevas@rferl.org

15 окт. 2019