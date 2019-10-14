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Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:56 16.10.2019

Продукция будет экспортироваться в Китай и страны Европы

Экспортно ориентированное предприятие по переработке технической конопли и производству текстиля откроют в Талдыкоргане. Об этом стало известно на встрече акима области Амандыка Баталова с отечественными инвесторами, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акима Алматинской области.

Как сообщил директор ТОО "Научный центр высоких технологий "Yessenov Lab" Султан Кунадилов, волокна, производимые из технической конопли, высокого качества и весьма прочные. Их используют в медицине, строительстве, производстве мебели, одежды и многого другого. При этом техническая конопля в своем составе практически не содержит каннабиноиды ТГК.
Компания-инвестор "Elaxima Tech Style inc Казахстан", работая совместно с партнерами из США, специализируется на производстве текстиля. На первом этапе на территории Алматинской области планируется открыть производство по переработке и производству текстиля из конопляных волокон, который будет экспортироваться в Китай и страны Европы. Для этого необходимо выкупить или арендовать здание общей площадью 2 тыс. кв с доступом к дорожному и железнодорожному сообщению. На втором этапе компания планирует заняться выращиванием собственного сырья. Для этого нужны орошаемые земельные участки.
В Алматинской области действует 123 тысячи субъектов МСБ
Выслушав инвесторов, Амандык Баталов предложил открыть производство в Талдыкоргане. Заместителю акима города он поручил найти подходящее здание, к которому в качестве поддержки будет подведена вся внешняя инфраструктура. Что касается выделения земельных участков, то этот вопрос можно решить совместно с аграриями региона в рамках кооперации, отметил аким.
Как подчеркнул заместитель акима области Серикжан Бескемпиров, курирующий сельское хозяйство, компания должна дать конкретные данные о подходящих для выращивания технической конопли климатических условиях. На их основании будет проведена соответствующая работа. Сначала по поручению акима области будет рассмотрена возможность выделения в рамках кооперации 1-2 тыс. га орошаемых земель.
Амандык Баталов поручил своим заместителям взять на постоянный контроль работу по реализации данного проекта.

Источник - kapital.kz
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