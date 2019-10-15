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|В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:36 16.10.2019
15 октября 2019 - Екатерина Улитина
В Оше сегодня, 15 октября, задержан криминальный авторитет Кадыр Досонов, известный под кличкой Дженго. Об этом сообщает "Азаттык" со ссылкой на своего корреспондента, который стал свидетелем задержания.
Издание отмечает, что задержанный силовиками мужчина похож на Кадыра Досонова.
В УВД города Ош отметили, что у них нет информации о задержании кримавторитета. Однако, операцию могли проводить другие подразделения МВД или ГКНБ.
В 2013 году в селе Дыйкан-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области убили начальника отдела ГУБОПиК МВД по югу Толкунбека Шоноева. По подозрению в его убийстве был задержан Кадыр Досонов. В 2015 году он был задержан. Однако Кара-Сууйский районный суд Бишкека признал его невиновным. Верховный суд оставил это решение в силе.