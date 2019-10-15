Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан

06:39 16.10.2019

На священную гору Пэктусан лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся верхом на коне. Подъем он совершил после выпадения первого снега.



"Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей", - сообщило новость Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пэктусан - самая высокая гора в КНДР, ее высота - 2750 метров над уровнем моря. На вершине горы, в кратере потухшего вулкана, расположено озеро Чхончжи. Корейцы верят, что основатель первого корейского государства четыре тысячи лет назад спустился именно с этой горы. Во время Второй мировой войны на склонах горы располагался лагерь партизан, возглавляемых Ким Ир Сеном. Кроме того, в КНДР принято считать, что именно на вершине Пэктусан родился второй по счету глава КНДР Ким Чен Ир.



Ранее "СП" сообщала новость о том, что в КНДР состоялся успешный запуск новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3 с подводной лодки.