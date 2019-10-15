Эрдоган в Бакум попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова

06:45 16.10.2019

VII саммит Тюркского совета войдет в историю как знаменательное событие, поскольку проходил он в условиях изменения мирового порядка и смещения его оси в сторону Азии. На саммите было принято официальное решение по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписан ряд документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в столице одной из европейских стран – Будапеште, что свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.



В столице Азербайджана завершился VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В его работе приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции.



Саммит был приурочен к 10-й годовщине подписания Нахичеванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Тюркского совета. Впервые в работе саммита участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, подписавший 14 сентября закон о ратификации Нахичеванского соглашения. Для участия в саммите в Баку прибыл и первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого имеет статус наблюдателя в организации.



Несомненно, VII саммит Тюркского совета войдет в историю как знаменательное событие, поскольку проходил он в условиях изменения мирового порядка и смещения его оси в сторону Азии. На саммите было принято официальное решение по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписан ряд документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в столице одной из европейских стран - Будапеште, что свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.

Как сказала Trend руководитель Брюссельского центра европейских исследований и Центра дипломатических и стратегических исследований Наджие Селин Шеноджак, укрепленный Тюркский совет в предстоящий период станет важным центром силы в мире, ведь тюркский мир охватывает огромную территорию, начиная от Адриатического моря до Китая, где проживает порядка 300 миллионов тюрков.



По всей видимости, структура имеет большие перспективы для расширения и в дальнейшем будет развиваться и укрепляться в экономическом, политическом и социальном плане благодаря проекту "Один пояс и один путь", в которую войдут и другие евразийские страны. А ведь создание этого межгосударственного объединения в свое время у многих экспертов вызывало скепсис, поскольку считалось, что эта структура не будет иметь политического будущего. Казахстан и Киргизия уже были членами ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, кроме того, все страны - члены совета имели между собой межгосударственные отношения достаточно высокого уровня. Тем не менее сегодня организация претендует стать крупной международной платформой, где обсуждаются вопросы региональной политики.



Ситуация на севере Сирии и военная операция Турции "Источник мира", борьба с террористическими угрозами, с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), FETО, Рабочей партией Курдистана стали основным лейтмотивом выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Не было сомнения, что Тюркский совет окажет поддержку проводимой Турцией военной операции и тем самым даст миру сильный месседж о единстве. Сам Эрдоган в своем выступлении на саммите отметил, что ожидает от совета серьезной поддержки в борьбе с терроризмом. "Мы знаем, что 300-миллионный тюркский мир с нами. В то же время прошу вас продолжать оказывать нам поддержку в борьбе с FETÖ. Быть рядом друг с другом в национальной борьбе - братский долг тюркоязычных государств", - сказал турецкий лидер.



Естественно, что еще одной важной темой обсуждений стала ситуация вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлут Чавушоглу, согласно сообщению МИД Азербайджана, "широко обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также процессы на Ближнем Востоке. Была отмечена важность проводимой двумя странами политики для обеспечения своей безопасности".



После этой встречи Чавушоглу написал на своей официальной странице в Twitter: "Благодарны братскому Азербайджану за поддержку операции "Источник мира". А на конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности" заявил: "Нам нельзя оставлять Азербайджан в его справедливой борьбе". Президент Эрдоган заверил: "Мы и дальше будем прилагать усилия для урегулирования карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана".

В ходе саммита Назарбаеву по инициативе Эрдогана и совместным решением президентов стран - членов организации "за развитие отношений в тюркском мире и создании Тюркского совета" было присвоено звание почетного председателя, а президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Назарбаеву Высший Орден Тюркского Мира. На полях саммита было принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата, в декларацию глав государств Тюркского совета был включен вопрос создания Совместного инвестиционного фонда.



Подписаны Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя, протокол о членстве Палаты коммерции и промышленности Узбекистана в Торгово-промышленной палате Тюркского совета и протокол о статусе наблюдателя Палаты коммерции и промышленности Венгрии в Торгово-промышленной палате Тюркского совета.



В Баку же состоялась и передача председательства в Тюркском совете от Киргизии, именно в период руководства которым Узбекистан стал полноправным членом организации, а Венгрия получила статус наблюдателя, Азербайджану. Вероятно, что в период председательства Азербайджана в структуру вступит и Туркмения. Кроме того, в предстоящий период Совет продолжит усилия по получению статуса наблюдателя в Генассамблее ООН и ОИС. Главной же задачей организации станет повышение эффективности экономического сотрудничества стран-членов.



Алиев в своем выступлении назвал одним из основных направлений сотрудничество в транспортной сфере между странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, и предложил возможности железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, грузоперевалочный потенциал Международного Бакинского морского порта и свои трубопроводы для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится в 2020-м году в Турции.

15 октября 2019

Мира Гасанова