Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань

06:53 16.10.2019 Военная операция Турции на севере Сирии вызвала новый серьезный кризис в отношениях Анкары с США и их союзниками по НАТО. Требуя свернуть операцию, администрация США ввела санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны, а также повысила экспортные пошлины на турецкую сталь. В ответ Анкара заявила о том, что не намерена прекращать операцию, несмотря на усиление давления со стороны западных союзников. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, одним из главных последствий новой войны санкций станет дальнейшее сближение Турции с Россией.



Турция будет продолжать операцию "Источник мира", начатую 9 октября в приграничных районах Сирии, и не поддастся растущему давлению со стороны США и их европейских союзников. Об этом сообщил во вторник спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп.



"Они думают, что могут управлять международной политикой путем введения санкций, но они не правы. Санкции - это не путь достижения результатов в международной политике",- предупредил спикер турецкого парламента. Он выразил убежденность, что введенные администрацией Дональда Трампа накануне ограничительные меры в отношении Анкары, призванные добиться сворачивания турецкой операции, будут иметь обратный эффект. Говоря о целях операции "Источник мира", Мустафа Шентоп отметил, что Турция стремится "сохранить территориальную целостность и политический суверенитет Сирии, но не допустит создания коридора для террористов у своих границ".



Подтверждением этих слов стала поступавшая в течение вторника информация о продолжении турецкой операции на севере соседнего государства и новых артиллерийских ударах по позициям курдских формирований в провинции Хасака.



О меняющейся ситуации в зоне конфликта сообщило во вторник и Минобороны России, разместив на своем сайте карту с раскладом сил. По состоянию на вечер вторника турецкие силы подошли вплотную к сирийским войскам, занявшим стратегически важный город Манбидж. Линию соприкосновения сторон патрулирует военная полиция России.



Почему заканчивать турецкую операцию придется России

В связи с эскалацией конфликта по инициативе стран Евросоюза, входящих в Совет Безопасности ООН,- Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Польши - Совет Безопасности в среду проведет закрытые консультации по турецкой операции. Накануне обсуждения премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал операцию "Источник мира" "разрушительной для безопасности" и выразил убежденность в том, что действия Анкары "приведут к возрождению "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ.- "Ъ"), и возможно, в северо-западной части Ирака". В связи с этим глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил во вторник о намерении обсудить с лидерами курдов вопрос о том, как обеспечить содержание под стражей в лагерях и тюрьмах на территории Сирии тысяч пленных боевиков ИГ. По его словам, террористы могут воспользоваться ситуацией, "если лагеря не будут охраняться должным образом", и выйти на свободу. Ранее представители курдов уже сообщили о бегстве из контролируемых ими лагерей нескольких сотен боевиков ИГ.



"Это неприемлемое вторжение подорвало успешную международную миссию по уничтожению ИГ и привело к освобождению многих опасных пленных членов ИГ",- вторил французскому премьеру министр обороны США Марк Эспер. Снять опасения западных союзников Анкары не смогло даже клятвенное заверение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что "ни один игиловец не покинет территорию Сирии".

Демонстрируя свое неприятие действий Анкары, западные союзники усиливают давление на турецкое руководство, добиваясь скорейшего сворачивания операции "Источник мира".



Как следует из заявления Эдуара Филиппа, для оказания давления на Анкару Франция и ряд европейских стран "уже приостановили поставки вооружений в Турцию". Одной из первых стран НАТО, заморозивших выдачу лицензий на оружейные поставки Турции, стала Великобритания. "Мы не будем выдавать новых экспортных лицензий на наименования, которые могут быть использованы в ходе военной операции в Сирии",- предупредил во вторник глава британского МИДа Доминик Рааб. Впрочем, он уточнил, что Лондон "не будет вводить санкции в отношении Турции по примеру США". Тем самым он дал понять, что Великобритания воздерживается от более радикальных шагов, аналогичных тем, на которые в ночь на вторник в отношении Анкары пошла администрация США.

Армия Башара Асада идет на помощь курдам

Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, подписанный президентом Трампом указ наделяет Минфин и Госдеп полномочиями "вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции", которые вовлечены в военную операцию Анкары. Выполняя распоряжение главы Белого дома, финансовое ведомство США уже включило в свой санкционный список Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, а также глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза и главу МВД Сулеймана Сойлу. Попадание ведущих турецких ведомств и их руководителей в черный список Вашингтона означает замораживание их активов в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с фигурантами списка.



Кроме того, администрация президента Трампа приняла решение вернуть отмененные ранее экспортные пошлины на ввозимую в США турецкую сталь и прервать работу над подготовкой масштабного торгового соглашения с Анкарой. "Тарифы на сталь снова будут увеличены до 50%. Соединенные Штаты также немедленно прекратят переговоры под руководством министра торговли Уилбура Росса, который посетил Турцию в прошлом месяце, в отношении торговой сделки на $100 млрд",- сообщил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга в Вашингтоне.



Напомним, что в мае этого года США снизили пошлины на турецкую сталь с 50% до 25%, после чего Анкара сделала свой шаг к примирению с Вашингтоном - снизила вдвое ввозные пошлины на 22 вида американских товаров, импортируемых в Турцию.



Новые рестриктивные меры, на которые президент Трамп был вынужден пойти в связи со сложившимся в Вашингтоне консенсусом демократов и республиканцев, требующих усилить давление на Анкару, означают начало очередного, еще более глубокого кризиса в американо-турецких отношениях.



Весьма символично, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уже выразила разочарование введенными против Анкары мерами, сочтя их чисто символическими. "Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу",- заявила госпожа Пелоси, дав понять, что будет добиваться введения новых санкций против Анкары.



Между тем в условиях стремительно развивающегося конфликта в отношениях Турции с США и европейскими союзниками по НАТО главную интригу составляет вопрос о том, чем может ответить Турция, на территории которой, в частности, находится стратегически важная авиабаза Инджирлик, используемая ВВС США и НАТО.

Сирийских беженцев изгоняют из Стамбула, а иногда и из страны.



"Турция обладает весьма ограниченными возможностями для оказания давления на западных союзников, с которыми она связана тысячами нитей. Столь радикальный шаг, как отказ союзникам в праве использовать базу Инджирлик, имел бы катастрофические последствия для самой Анкары, поскольку нанес бы сильнейший удар по ее оборонному сотрудничеству с НАТО. Однако и у США есть пределы возможного давления на Турцию. В Вашингтоне не могут позволить себе превратить союзника в непримиримого оппонента",- пояснил "Ъ" старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.



"Введение новых американских санкций против Анкары стало еще одним подтверждением того, что турецкая политика Вашингтона все больше становится заложником обостряющейся внутриполитической борьбы в США. Этого не может не понимать президент Эрдоган, не желающий быть жертвой разборок внутри американской элиты. В связи с этим одним из главных последствий новой войны санкций, начатой Вашингтоном, станет дальнейшее сближение Турции с Россией",- добавляет в беседе с "Ъ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №189 от 16.10.2019, стр. 6 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571197980

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №177

- Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №753

- Рабочий график первого президента

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2019г. составил 104,7%

- "Защищайте не иностранцев, а своих граждан"

- Кадровые перестановки

- Казахстанцам-участникам такджикско-афганского конфликта будет присвоен статус "Ветеран" – ответ Генштаба на обращение депутата Дюсембинова

- Цена на социальный хлеб повышаться не будет

