Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"

07:14 16.10.2019

Елбасы предложил переименовать Тюрский совет

А также Назарбаев предлагает разработать программу "Тюркское видение – 2040".



Выступая перед участниками саммита, Первый Президент Казахстана поздравил Президента Шавката Мирзиеева и весь узбекский народ со вступлением в Тюркский совет, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.



- Вступление Узбекистана в Совет – это историческое, и в то же время долгожданное событие для всего тюркоязычного сообщества, - сказал Елбасы.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую значимость открытия представительства Тюркского совета в Будапеште в процессе развития европейского вектора сотрудничества.

Вместе с тем Елбасы высоко оценил результаты работы Кыргызской Республики на посту председателя ССТГ.



- Я также хочу выразить благодарность Президенту Реджепу Эрдогану за его предложение присвоить мне статус "Почетного Председателя Тюркского совета". И я признателен всем главам делегаций за поддержку этой инициативы. Этот высокий статус позволяет мне и впредь активно участвовать в работе нашей общей организации, - сказал Первый Президент Казахстана.



В ходе выступления Нурсултан Назарбаев подробно остановился на истории создания Тюркского совета



- На юбилейном рубеже нашей совместной работы мы достигли хороших результатов. Во-первых, и с глобальной точки зрения, и внутри самих себя мы доказали актуальность и востребованность нашей организации. Во-вторых, в состав Совета вошли Узбекистан и Венгрия. Этим самым мы открыли новую страницу нашей летописи. В-третьих, наши страны сформировали серьезную институциональную архитектуру. В-четвертых, наблюдается рост авторитета организации, как на региональном, так и на международном уровне. И в-пятых, мы приняли концепцию интеграции Тюркского мира, - сказал Елбасы.



Отметив важность продолжения процесса тюркской интеграции, Первый Президент Казахстана выдвинул две инициативы по дальнейшему развитию Тюркского совета.



- Во-первых, предлагаю разработать программу "Тюркское видение – 2040". В этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Благодаря этому мы придадим значительный импульс укреплению взаимодействия в приоритетных для наших государств сферах, как внешняя политика и политика "мягкой силы", торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и "зеленая экономика", малый и средний бизнес, - сказал Нурсултан Назарбаев.



Кроме того, Елбасы указал на необходимость включения в программу мероприятий в сферах культуры и образования, молодежной политики и здравоохранения, цифровизации и искусственного интеллекта.

Также Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития "колыбели Тюркского мира" - города Туркестана.



- Во-вторых, предлагаю в перспективе пересмотреть название нашего Совета. Считаю возможным повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации. Таким образом, нашу структуру можно будет назвать "Организация тюркских государств", - предложил Нурсултан Назарбаев.