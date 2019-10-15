Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана

07:18 16.10.2019

Первый заместитель председателя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) генерал-майор Алишер Мирзонаботов 15 октября опубликовал специальное заявление, в котором отрицает сообщения о своих критических высказываниях о вертолетах фонда Агахана, передает сайт Ахбор.



Днем ранее один из пользователей в группе Facebook "Цавор-Куен" написал, что Мирзонаботов в своем выступлении в Мургабском районе сказал, что "как только поднимется небольшой ветерок, вертолеты Агахана не двинутся с места, но Его Превосходительство (президент Таджикистана Эмомали Рахмон) прибыл в Мургаб несмотря на ненастную погоду."



Этот пост вызвал шквал критики в адрес Мирзонаботова, так как Агахан как имам исмаилитов очен почитаем в ГБАО. Но Алишер Мирзонаботов заявил, что он в Мургабе действительно хвалил президента Эмомали Рахмона за то, что он не отказался от поездки в Мургаб несмотря на непогоду, но: "Там вообще не было речи о вертолетах Фонда Агахана". Мирзонаботов добавил, что все признают роль вертолетов Агахана, особенно в деле доставки больных или гуманитарной помощи в или из недоступных селений.



Официальное опровержение Алишера Мирзонаботова на шквал критических комментариев уроженцев Бадахшана было опубликовано 15 октября на официальной странице администрации ГБАО в Facebook.



Как говорится в заявлении, Мирзонаботов был отправлен в Мургабский район для проверки подготовки этого горного района к предстоящей зиме и подведения итогов деятельности местных властей за 9 месяцев 2019 года.

"Во время своего выступления первый замглавы ГБАО подчеркнул, что во время поездки президента Эмомали Рахмона в Мургабский район, погода была очень непригодной и возможности поездки были очень трудными, но несмотря на это Эмомали Рахмон настаивал, что нас ждут жители Мургаба и мы должны поехать. Стояла такая непогода, что не каждый отечественный или международный вертолет осмелился бы лететь в этот горный район. Там вообще не было речи о вертолетах Фонда Агахана", - говорится в опубликованном заявлении.

Далее Мирзонаботов пишет, что вертолеты Фонда Агахана днем и ночью служат народу, особенно в вопросах транспортировки больных из Хорога в Душанбе, доставки высокопоставленных гостей и гуманитарной помощи в труднодоступные селения и "мы очень благодарны им.

Алишер Мирзонаботов, ранее работавший начальником управления ГКНБ Таджикистана по ГБАО, был назначен первым заместителем главой области осенью 2018 года, после того как почти все руководство ГБАО было смещено вслед за критическим выступлением президента Эмомали Рахмона.