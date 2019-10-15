Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник

18:46 16.10.2019

Австрийская компания LMF принудительно через спутник отключила свое оборудование, находившееся на объекте неназванного дочернего общества "Газпрома", еще в 2012 году. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы компании сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.



О проблемах с зарубежными мобильными компрессорными станциями стало известно после совещания по сотрудничеству "Газпрома" с предприятиями Татарстана.



На нем начальник департамента 335 "Газпрома" Павел Крылов поддержал разработку казанским предприятием "Компрессор" мобильной модульной компрессорной станции для перекачки рабочих сред из газопроводов. Он упомянул, без каких-либо деталей, что австрийское оборудование, закупленное для этих целей, принудительно отключено и "превратилось в металлолом".



В пресс-службе "Газпрома" отметили, что сейчас по инициативе компании начаты разработки отечественного оборудования, которое может заменить зарубежную технику.



Причину отключения станций, которое, судя по датам, произошло до введения санкций в отношении России со стороны США и Евросоюза, в компании не указывают. Такое оборудование используется в дочерних обществах "Газпрома" с 2010 года. Оно позволяет поддерживать давление в газотранспортной сети и повышает пропускную способность.