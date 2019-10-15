 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2019
22:59  67-летнего экс-главу Союза фермеров Казахстана Даринова посадили на 19 лет за изнасилование
22:37  Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
21:56  Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:37  В Персидском заливе задул ветер из России, - Т.Бордачев
21:21  Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:10  Россия - страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры, - Уилл Энглунд
21:06  Узбекистан официально вступил в Тюркский совет

20:57  В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки
20:53  Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:50  Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит
20:45  Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:29  УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
19:03  Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
18:57  Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:48  Футбол. 6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
18:46  Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник
17:21  Казахстан. "Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? - Н.Мустафаев
07:27  Как Хрущев сдал китайцам Порт-Артур (уроки истории), - Л.Максименков
07:18  Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
07:14  Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"
06:53  Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань
06:49  Эмираты не ударили в грязь дворцом. Репортаж о визите Путина в ОАЭ, - А.Колесников
06:45  Эрдоган в Бакум попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова
06:39  Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан
06:36  В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:31  Роковые просчеты Турции и триумф Дамаска в Сирии, - Д,Минин
02:20  Потерянное зарубежье. Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик, - В.Тетекин
01:16  Азиатские программы сверхдержав. Желающих перекроить границы становится все больше, - С.Чварков
01:07  Глас вопиющего в Пекине. Подпольные католики Китая не одобряют соглашательства Ватикана, - С.Скловская
00:56  Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:55  Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"
00:33  Кто дал сигнал Турции к наступлению в Сирии? - С.Шакарянц
00:03  Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:02  США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
00:01  Как торговые войны Трампа повлияют на мировую экономику, - А.Мовчан
00:00  "Биохакеры торгуют своим телом", - Е.Брызгалина
Вторник, 15.10.2019
22:47  На фронтах северо-восточной Сирии, - Д.Седов
19:44  Пучдемонистов посадили. Сепаратизм в Испании закончился? - П.Андрушевич
18:36  Катар идет своим путем. Плевав на "братские" арабские санкции, - В.Михин
18:34  Война в Сирии 2.0: Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана, но надолго ли? - "СП"
18:32  Будет ли успешным второй поход Эрдогана за ближневосточной короной, - А.Запольскис
18:30  Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета
18:23  Фальшивый гуманизм. Педофилов-насильников надо казнить, - Е.Глушик
18:22  Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по $ 100, - А.Чаблин
18:20  Эдуард Лимонов: Турецкий железный солдат?
18:18  Кошмарный сценарий в Сирии: хаос войны вернулся, - Aftonbladet
18:06  На байкальском острове Ольхон снесли бюст Путину (фото)
18:05  Между Россией и Казахстаном обострился уголь
18:02  Какие тайны скрывает малое Алматинское ущелье?
17:21  Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе, - Die Welt
17:11  Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России, - И.Абакумов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:57 16.10.2019

Анкара, 15 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал выдвижение сил Сирийской арабской армии (САА) на северо-восток Сирии.

Турецкий лидер заявил, что не верит в возникновение каких-либо проблем ввиду выдвижения сил Сирийской Арабской Республики в зону, где Турция проводит антитеррористическую операцию "Источник мира". Эрдоган напомнил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на севере Сирии были "позитивными".

Что касается дальнейшего течения операции, президент Турции заверил, что после освобождения города Манбидж он будет "возвращен реальным владельцам".

Операция "Источник мира" на северо-востоке Сирии началась на минувшей неделе. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь - якобы "оппозиционных" "Сил демократической Сирии" (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

"Демократизация" территории к востоку от Евфрата сопровождалась грабежами и насилием, принудительной мобилизацией местного населения в курдские подразделения, а также дискриминацией по религиозному признаку.

Кроме того, курдские боевики наладили "террористические коридоры", по которым на территорию Турции попадали оружие и члены преступных групп. При попустительстве SDF здесь же создавались "спящие" ячейки ИГ (запрещена в РФ).

Турция решила обезопасить приграничные районы силовыми методами. За первые дни проведения операции было ликвидировано более 550 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник - Федеральное агентство новостей
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571241420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №177
- Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №753
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2019г. составил 104,7%
- "Защищайте не иностранцев, а своих граждан"
- Кадровые перестановки
- Казахстанцам-участникам такджикско-афганского конфликта будет присвоен статус "Ветеран" – ответ Генштаба на обращение депутата Дюсембинова
- Цена на социальный хлеб повышаться не будет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  