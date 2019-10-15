 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2019
22:37  Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
21:56  Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:37  В Персидском заливе задул ветер из России, - Т.Бордачев
21:21  Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:10  Россия - страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры, - Уилл Энглунд
21:06  Узбекистан официально вступил в Тюркский совет
20:57  В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки

20:53  Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:50  Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит
20:45  Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:29  УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
19:03  Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
18:57  Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:48  Футбол. 6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
18:46  Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник
17:21  Казахстан. "Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? - Н.Мустафаев
07:27  Как Хрущев сдал китайцам Порт-Артур (уроки истории), - Л.Максименков
07:18  Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
07:14  Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"
06:53  Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань
06:49  Эмираты не ударили в грязь дворцом. Репортаж о визите Путина в ОАЭ, - А.Колесников
06:45  Эрдоган в Бакум попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова
06:39  Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан
06:36  В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:31  Роковые просчеты Турции и триумф Дамаска в Сирии, - Д,Минин
02:20  Потерянное зарубежье. Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик, - В.Тетекин
01:16  Азиатские программы сверхдержав. Желающих перекроить границы становится все больше, - С.Чварков
01:07  Глас вопиющего в Пекине. Подпольные католики Китая не одобряют соглашательства Ватикана, - С.Скловская
00:56  Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:55  Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"
00:33  Кто дал сигнал Турции к наступлению в Сирии? - С.Шакарянц
00:03  Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:02  США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
00:01  Как торговые войны Трампа повлияют на мировую экономику, - А.Мовчан
00:00  "Биохакеры торгуют своим телом", - Е.Брызгалина
Вторник, 15.10.2019
22:47  На фронтах северо-восточной Сирии, - Д.Седов
19:44  Пучдемонистов посадили. Сепаратизм в Испании закончился? - П.Андрушевич
18:36  Катар идет своим путем. Плевав на "братские" арабские санкции, - В.Михин
18:34  Война в Сирии 2.0: Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана, но надолго ли? - "СП"
18:32  Будет ли успешным второй поход Эрдогана за ближневосточной короной, - А.Запольскис
18:30  Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета
18:23  Фальшивый гуманизм. Педофилов-насильников надо казнить, - Е.Глушик
18:22  Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по $ 100, - А.Чаблин
18:20  Эдуард Лимонов: Турецкий железный солдат?
18:18  Кошмарный сценарий в Сирии: хаос войны вернулся, - Aftonbladet
18:06  На байкальском острове Ольхон снесли бюст Путину (фото)
18:05  Между Россией и Казахстаном обострился уголь
18:02  Какие тайны скрывает малое Алматинское ущелье?
17:21  Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе, - Die Welt
17:11  Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России, - И.Абакумов
15:14  "Национальный альянс Таджикистана" признан ТаджВерхСудом экстремистской организацией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
19:03 16.10.2019

Центробанк может подставить граждан России. Предположения несведущих, что ЦБ (эмитент российского рубля) богат, как шейх, его хранилища набиты деньгами и золотом, а балансы пухнут от прибыли, неверны. Дыра в балансе мегарегулятора растет, а вслед за ней и риски для отечественной экономики

Иваткина Мария

По итогам 2018 года чистый убыток Банка России составил 450 миллиардов рублей. Сумма, мягко говоря, не маленькая. Для сравнения, ровно столько потратит государство на поддержку малого и среднего бизнеса в-течение ближайших шести лет. Дыра в балансе ЦБ возникла из-за того, что он несколько поиздержался.

В последние годы Банк России проводит масштабные операции санирования – то есть, спасения обычных коммерческих банков, таких как "Открытие", "Траст" или "Бинбанк". То есть, сам проморгал возникновение огня – самому пришлось тушить пожар. Правда в ЦБ смотрят на ситуацию с другой стороны и называют историю с санацией и отзывом лицензий "оздоровлением" финансового рынка.

Мы проводим политику усиления регулирования и надзора на финансовом рынке, последовательного очищения рынка от неустойчивых игроков. За последние пять лет мы отозвали порядка 400 лицензий на осуществление банковской деятельности. А это больше трети от общего числа банков. Некоторые финансовые организации были санированы,
– заявляла перед Госдумой председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина.

Санация банков может привести мегарегулятора в отрицательную зону и в этом году. Таких прецедентов в мире нет, а потому предугадать последствия очень сложно.

"Эксперты предсказывают, что в этом году у Центрального банка тоже будет минус, – рассказывает председатель Русского экономического общества, профессор Валентин Катасонов. – Но, если в течение нескольких лет у Центрального Банка все время минус, это уже ЧП, потому что надо спасать уже Центральный Банк. А это кредитор последней инстанции".

Кто будет спасать ЦБ? Это самый главный вопрос. Есть два варианта развития событий. Вариант первый: по счастливому стечению обстоятельств Банк России, которому требуется помощь, сам уполномочен проводить эмиссию, то есть, печатать деньги. Включил печатный станок, покрыл убытки, создал видимость положительного финансового результата и спокойно живешь дальше. Ради коммерческих банков ЦБ несколько раз запускал печатный станок: чтобы его собственный баланс совсем не уходил в минус. Может и теперь запустит?




Такая вероятность есть, однако, она небольшая. ЦБ очень пристально следит за тем, чтобы инфляция оставалась в рамках установленных значений. Таргетирование инфляции – любимое занятие Банка России,
– продолжает Валентин Катасонов.

Если печатный станок трогать не будут, то на помощь придет государство российское. На улучшение показателей финансового результата могут направить деньги федерального бюджета. Деньги, которые перечислили в казну российские налогоплательщики. Это довольно распространенная мировая практика.

Так, например, в Поднебесной деятельность Народного банка Китая (НБК) регулируется специальным законом, статья 32 которого предусматривает, что убытки финансового регулятора покрываются за счет бюджета. Правда, НБК на протяжении всей своей истории показывал положительный финансовый результат. У нас такой строчки в законе о Центральном банке нет, но, можно быть уверенным, государство не допустит банкротство гаранта финансовой стабильности.

Возникает вопрос: "эффективного менеджера" и лучшего руководителя Центрального Банка в мире, по версии авторитетных западных изданий, хотя бы пожурят за то, что он, точнее, она допустила падение ЦБ в финансовую пропасть. Или деньги налогоплательщиков выделят и забудут об этой неловкой ситуации?

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571241780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №177
- Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №753
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2019г. составил 104,7%
- "Защищайте не иностранцев, а своих граждан"
- Кадровые перестановки
- Казахстанцам-участникам такджикско-афганского конфликта будет присвоен статус "Ветеран" – ответ Генштаба на обращение депутата Дюсембинова
- Цена на социальный хлеб повышаться не будет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  