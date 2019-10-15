Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?

19:03 16.10.2019

Центробанк может подставить граждан России. Предположения несведущих, что ЦБ (эмитент российского рубля) богат, как шейх, его хранилища набиты деньгами и золотом, а балансы пухнут от прибыли, неверны. Дыра в балансе мегарегулятора растет, а вслед за ней и риски для отечественной экономики



Иваткина Мария



По итогам 2018 года чистый убыток Банка России составил 450 миллиардов рублей. Сумма, мягко говоря, не маленькая. Для сравнения, ровно столько потратит государство на поддержку малого и среднего бизнеса в-течение ближайших шести лет. Дыра в балансе ЦБ возникла из-за того, что он несколько поиздержался.



В последние годы Банк России проводит масштабные операции санирования – то есть, спасения обычных коммерческих банков, таких как "Открытие", "Траст" или "Бинбанк". То есть, сам проморгал возникновение огня – самому пришлось тушить пожар. Правда в ЦБ смотрят на ситуацию с другой стороны и называют историю с санацией и отзывом лицензий "оздоровлением" финансового рынка.



Мы проводим политику усиления регулирования и надзора на финансовом рынке, последовательного очищения рынка от неустойчивых игроков. За последние пять лет мы отозвали порядка 400 лицензий на осуществление банковской деятельности. А это больше трети от общего числа банков. Некоторые финансовые организации были санированы,

– заявляла перед Госдумой председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина.



Санация банков может привести мегарегулятора в отрицательную зону и в этом году. Таких прецедентов в мире нет, а потому предугадать последствия очень сложно.



"Эксперты предсказывают, что в этом году у Центрального банка тоже будет минус, – рассказывает председатель Русского экономического общества, профессор Валентин Катасонов. – Но, если в течение нескольких лет у Центрального Банка все время минус, это уже ЧП, потому что надо спасать уже Центральный Банк. А это кредитор последней инстанции".



Кто будет спасать ЦБ? Это самый главный вопрос. Есть два варианта развития событий. Вариант первый: по счастливому стечению обстоятельств Банк России, которому требуется помощь, сам уполномочен проводить эмиссию, то есть, печатать деньги. Включил печатный станок, покрыл убытки, создал видимость положительного финансового результата и спокойно живешь дальше. Ради коммерческих банков ЦБ несколько раз запускал печатный станок: чтобы его собственный баланс совсем не уходил в минус. Может и теперь запустит?









Такая вероятность есть, однако, она небольшая. ЦБ очень пристально следит за тем, чтобы инфляция оставалась в рамках установленных значений. Таргетирование инфляции – любимое занятие Банка России,

– продолжает Валентин Катасонов.



Если печатный станок трогать не будут, то на помощь придет государство российское. На улучшение показателей финансового результата могут направить деньги федерального бюджета. Деньги, которые перечислили в казну российские налогоплательщики. Это довольно распространенная мировая практика.



Так, например, в Поднебесной деятельность Народного банка Китая (НБК) регулируется специальным законом, статья 32 которого предусматривает, что убытки финансового регулятора покрываются за счет бюджета. Правда, НБК на протяжении всей своей истории показывал положительный финансовый результат. У нас такой строчки в законе о Центральном банке нет, но, можно быть уверенным, государство не допустит банкротство гаранта финансовой стабильности.



Возникает вопрос: "эффективного менеджера" и лучшего руководителя Центрального Банка в мире, по версии авторитетных западных изданий, хотя бы пожурят за то, что он, точнее, она допустила падение ЦБ в финансовую пропасть. Или деньги налогоплательщиков выделят и забудут об этой неловкой ситуации?