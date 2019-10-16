 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
20:29 16.10.2019

В Узбекистане еще один чиновник-матерщинник избил фермеров (аудио)

Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Равшан Комилов.

В редакцию "Озодлика" поступила аудиозапись, записанная в поле села "Джейнов" Миришкорского района Кашкадарьинской области, на которой слышно, как глава района Равшан Камилов избивает и оскорбляет местных фермеров за то, что они не культивировали, не обрабатывали и не поливали хлопчатник.

На аудиозаписи слышно, как глава (хоким) Миришкорского района Равшан Камилов на протяжении 30 минут унижает и оскорбляет местных фермеров.

Источники говорят, что она была записана в поле в селе "Джейнов" в конце августа месяца. По их словам, тогда Камилов обвинил и избил фермеров за то, что они не культивировали, не обработали препаратами и не поливали хлопок.

На аудиозаписи слышно, как хоким Равшан Камилов обрушивается на одного из фермеров оскорблениями. "Твоя судьба в моих руках! Я е...л твою мать, бл...дь, почему ты это не сделал (на аудио слышны звуки ударов – Ред.). Почему ты не культивировал хлопок? (слышен звук пощечины – Ред.) Почему не сделал!!! Почему не сделал!!! Ты что, ходил и е...л свою мать, ублюдок?! Я е...л твою мать! Эй, ган...н, б...дь, почему ты не культивировал хлопок? (снова слышны звуки ударов – Ред.). Что ты скажешь, если сейчас я задушу тебя, в пи...ду к матери залезешь!", – говорит Равшан Камилов, обращаясь к одному из фермеров.
В ответ фермер требует от хокима не материть его мать. "Почему вы оскорбляете мою мать? Не оскорбляйте ее! Я ведь культивировал хлопок!", – требует фермер от хокима Камилова.

"Пи...з! Не умничай передо мной, я тебе х...й оторву, пид...з! Зови сюда инспектора! Сейчас тебя заберут отсюда в наручниках! Я перед любым готов ответить, ты понял меня?!", – кричит хоким и начинает избивать фермера. "Не бейте меня, не бейте", – умаляет фермер хокима.
На аудиозаписи хоким говорит, что в случае невыполнения плана по хлопку, президент "засунет его в пи...ду матери".
​Журналист "Озодлика" 15 октября неоднократно пытался дозвониться до хокима Миришкорского района Равшана Камилова, но чиновник не ответил на его звонки.
И ранее сообщалось о том, что глава Миришкорского района Кашкадарьинской области Равшан Камилов оскорбляет и избивает своих подчиненных. ​18 июня 2018 года в Миришкорском районе 50-летнего фермера Шерали Давронова нашли повешенным в собственном доме. Тогда родственники Давронова обвинили в случившемся главу района Равшана Камилова, который, по их словам, оскорбил и избил фермера за невыполнение плана по сдаче пшеницы.

16 Октябрь, 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571246940
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