 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:45 16.10.2019

Депутат Божко прокомментировал призыв уйти в отставку
Он заявил, что не намерен слагать свой мандат.

15 октября Координационный Совет русских, казачьих и славянских организаций Казахстана и русской общины провел пресс-конференцию, на которой было озвучено предложение приостановить полномочия депутата мажилиса Владимира Божко. В кулуарах пленарного заседания депутат прокомментировал происходящее, передает Zakon.kz.

Атаман Союза казаков Семиречья Владимир Шихотов ранее распространил в СМИ заявление. Согласно нему, за основной темой конференции - высказывания со стороны Божко, была спрятана другая задача - "противодействие решению суда, вынесшему приговор о выселении Захарова (от ред.: верховный атаман Казахстана) из незаконно занятого им здания казачьей управы, которое передано Союзу Казаков Семиречья в аренду на 49 лет.
Такой же точки зрения придерживается и Владимир Божко.
- Я хочу сказать, что эта группа людей, которая вчера провела пресс-конференцию, она имеет одну цель, о которой они, конечно, молчат. Неделю назад в отношении Захарова и его организации принято судебное решение, в соответствии с которым они обязаны освободить рейдерски захваченное здание союза казаков Семиречья. И для того, чтобы каким-то образом повлиять на решение суда или на его исполнение, надо создать какой-то информационный повод, который бы позволил им оттянуть решение этого суда. Поэтому они собрались килейно, группой лиц, которые ему полностью подчиняются, создать информационный фон, вот они его и создали, - прокомментировал депутат.
По его словам, иск был подан со стороны казаков Семиречья, дело между союзом и Захаровым длилось 7 лет.

- И по прошествии 7 лет, это были многочисленные суды, принято решение. Он надеялся, что в очередной раз уйдет от наказания, потому что вы, наверное, слышали, что ряд других уголовных дел в отношении него был, а здесь первое решение, которое восстановило справедливость и ему надо было создать информационный повод, - сказал Божко.

По его мнению, темой пресс-конференции выбрали Божко, потому что он возглавляет ОЮЛ "Русских, славянских и казачьих организаций".

- А союз казаков Семиречья, союз казаков степного края, часть Уральского казачества, союза казаков Северного и Восточного Казахстана, они входят в наш союз. И он начал поливать на пресс-конференции грязью, что чуть ли не взятки были, что я чуть ли не ночевал в судах... Это абсолютная неправда. У нас же хобби у многих, чуть процесс замаячил, надо его политизировать, - добавил депутат.

Он заявил, что не намерен слагать свой мандат.
Относительно своего высказывания, послужившего повод для бурных обсуждений, Божко сообщил следующее:

- Меня самое главное беспокоит, знаете что? Я не люблю, когда несправедливо страдают те, кто справедливо работает, справедливо прилагая усилия, воспитывает детей, платит свои долги и налоги. Мне добавить что-то сложно. Спасибо, - заключил спикер.

3 сентября после расширенного заседания Ассамблеи народа Казахстана Божко сказал: "В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему все", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека". Вслед за этим высказыванием несколько женщин в Нур-Султане вышли на площадь перед Акордой и потребовали извинений от мажилисмена, а также заявили, что он должен подать в отставку. Комментируя эти слова Божко сказал, что говорил про иждивенчество и никого не хотел этим обидеть.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571247900
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