 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2019
22:59  67-летнего экс-главу Союза фермеров Казахстана Даринова посадили на 19 лет за изнасилование
22:37  Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
21:56  Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:37  В Персидском заливе задул ветер из России, - Т.Бордачев
21:21  Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:10  Россия - страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры, - Уилл Энглунд
21:06  Узбекистан официально вступил в Тюркский совет

20:57  В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки
20:53  Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:50  Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит
20:45  Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:29  УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
19:03  Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
18:57  Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:48  Футбол. 6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
18:46  Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник
17:21  Казахстан. "Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? - Н.Мустафаев
07:27  Как Хрущев сдал китайцам Порт-Артур (уроки истории), - Л.Максименков
07:18  Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
07:14  Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"
06:53  Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань
06:49  Эмираты не ударили в грязь дворцом. Репортаж о визите Путина в ОАЭ, - А.Колесников
06:45  Эрдоган в Бакум попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова
06:39  Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан
06:36  В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:31  Роковые просчеты Турции и триумф Дамаска в Сирии, - Д,Минин
02:20  Потерянное зарубежье. Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик, - В.Тетекин
01:16  Азиатские программы сверхдержав. Желающих перекроить границы становится все больше, - С.Чварков
01:07  Глас вопиющего в Пекине. Подпольные католики Китая не одобряют соглашательства Ватикана, - С.Скловская
00:56  Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:55  Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"
00:33  Кто дал сигнал Турции к наступлению в Сирии? - С.Шакарянц
00:03  Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:02  США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
00:01  Как торговые войны Трампа повлияют на мировую экономику, - А.Мовчан
00:00  "Биохакеры торгуют своим телом", - Е.Брызгалина
Вторник, 15.10.2019
22:47  На фронтах северо-восточной Сирии, - Д.Седов
19:44  Пучдемонистов посадили. Сепаратизм в Испании закончился? - П.Андрушевич
18:36  Катар идет своим путем. Плевав на "братские" арабские санкции, - В.Михин
18:34  Война в Сирии 2.0: Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана, но надолго ли? - "СП"
18:32  Будет ли успешным второй поход Эрдогана за ближневосточной короной, - А.Запольскис
18:30  Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета
18:23  Фальшивый гуманизм. Педофилов-насильников надо казнить, - Е.Глушик
18:22  Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по $ 100, - А.Чаблин
18:20  Эдуард Лимонов: Турецкий железный солдат?
18:18  Кошмарный сценарий в Сирии: хаос войны вернулся, - Aftonbladet
18:06  На байкальском острове Ольхон снесли бюст Путину (фото)
18:05  Между Россией и Казахстаном обострился уголь
18:02  Какие тайны скрывает малое Алматинское ущелье?
17:21  Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе, - Die Welt
17:11  Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России, - И.Абакумов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:53 16.10.2019

Бенуа Виткин и Бенжамен Барт | Le Monde

"Благодаря уходу США российский президент заставил себя признать "посредником номер один" между своим союзником Дамаском, курдами, брошенными Вашингтоном, и Анкарой", - пишут корреспонденты Le Figaro Бенуа Виткин и Бенжамен Барт.

"Война в Манбидже, вероятно, не состоится, и этим мы обязаны Владимиру Путину. (...) Во вторник, 15 октября, после того, как из Абу-Даби, где российский президент находится в дипломатической поездке, его окружение заявило, что такие столкновения "неприемлемы". И Анкара отступила, позволив сирийским проправительственным войскам войти в город, стратегически расположенный недалеко от плотины Тишрин на Евфрате", - указывает издание.

"Спустя три года после падения мятежных районов Алеппо, чему способствовали бомбардировки российских военно-воздушных сил, Путин вновь навязывает свои правила", - отмечают журналисты.

"Когда его армия вошла в Сирию в сентябре 2015 года, он выступал в качестве простой военной машины на службе у Дамаска, теперь же хозяин Кремля добавил в свой арсенал дипломатическое измерение. Он стал арбитром хаоса, и путеводной нитью его политики стало объединение страны вокруг Башара Асада, диктатора, безусловно, неудобного, но на данный момент неизбежного в его глазах", - комментируют авторы статьи.

"Путин стал посредником номер один в этом кризисе, потому что Соединенные Штаты покинули поле боя и потому, что он имеет рычаги воздействия на всех участников этого досье, - расшифровывает близкий к оппозиции сирийский аналитик Самир Альтаки, тонкий знаток России. - Если мы хотим избежать всеобщей войны на сирийском севере, то надо действовать через него".
"(...) Дональд Трамп не единственный, кто дал зеленый свет турецкой военной операции посредством своих резких твитов, в которых он объявил о выводе из Сирии американских войск, которые были союзниками курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Менее шумный, но не менее эффективный Владимир Путин также поддержал турецкое наступление, предугадывая, что такое отклонение от провозглашенного им принципа защиты целостности Сирии принесет ему пользу", - утверждают Виткин и Барт.
"И фактически в течение трех дней, под давлением турецких сил и их сирийских помощников, никогда не скупящихся на бесчинства, представители Партии "Демократический союз" (PYD), политической ветви курдского протогосударства, согласились на возвращение проправительственных сил Дамаска. Переговоры, которые вели высокопоставленные российские официальные лица, проходили на авиабазе, которой располагает Москва в Хмеймиме, на побережье Сирии, а также в аэропорту Камешли", - пишет Le Monde.

"По мнению российского аналитика Федора Лукьянова, близкого к власти, достигнутая договоренность соответствует "идеальному сценарию". В последние годы Кремль неоднократно пытался убедить курдов переместиться при условии определенных гарантий под опеку сирийского режима. PYD, обладая поддержкой США, презрительно относилась к таким шагам к примирению. Перед лицом предательства Белого дома и турецкого наступления Москва снова предложила свое посредничество. И курды вынуждены были согласиться", - указывают журналисты.

"(...) Поразительно то, что Путин одерживает победу руками Реджепа Тайипа Эрдогана [президента Турции], и ему не приходится совершать нечто великое и ссориться с другими главными действующими лицами", - рассуждает Александр Шумилин, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН.

"(...) Это хорошая игра со стороны Путина, но в долгосрочной перспективе курдско-американский альянс представлялся несостоятельным, - уточняет географ Фабрис Баланш, специалист по Сирии. - Соединенные Штаты делали вид, что верят в курдско-арабскую идиллию, которую должны были воплотить Демократические силы Сирии (FDS). Они думали, что смогут отделить YPG от PKK (Рабочая партия Курдистана), турецкого сепаратистского курдского формирования, которое Вашингтон классифицирует как террористическое. Но с той с минуты, как ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) потерпел поражение, эти иллюзии улетучились. И американцы ушли".

"Москва может похвастаться еще одним успехом, сопутствующим предыдущему: растущим недоверием между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Турецко-американские отношения, уже подорванные решением Турции приобрести зенитный ракетный комплекс российского производства С-400, должны продолжать ухудшаться под воздействием санкций, которые решил наложить Вашингтон. Точно так же эмбарго на поставки оружия, установленное несколькими европейскими странами, включая Францию, способно лишь подтолкнуть Анкару в объятия Москвы", - комментируют авторы публикации.

"Перед лицом такой лавины хороших новостей сирийский вопрос вернулся на российское телевидение. Ведущий первого канала Дмитрий Киселев даже позволил себе пошутить в воскресенье вечером: "Ведь США - ненадежный партнер. Понимаю, почему недавно струхнули, например, поляки. (...) Трамп предал курдов. Предаст и Польшу?"
"Однако дипломатический успех России остается хрупким. Недоверчивый Эрдоган, который видит, как исчезает его мечта о "безопасной зоне", куда он надеялся переместить часть из 3,5 млн сирийских беженцев, находящихся в Турции, возможно, еще не сказал своего последнего слова", - пишет издание.

"(...) Над северо-востоком Сирии возникают и другие угрозы: постоянные сведения счетов между курдами и арабскими племенами; столкновения между YPG и сирийским режимом; и воскрешение ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.), поскольку многие джихадисты, удерживаемые курдами, воспользовались возникшим хаосом для того, чтобы сбежать. "Путину придется учиться плавать в этом болоте, которое может превратиться в черную дыру", - предупреждает Самир Альтаки.

"Однако хорошее самочувствие Сирии никогда не было главной заботой кремлевского лидера. Человек, который сбрасывал бомбы на Алеппо и Идлиб, был в первую очередь заинтересован в том, чтобы вытеснить страны Запада и их союзников из того, что он считает своим заповедником. Эту цель он преследует и в политическом процессе в Астане, который вытеснил женевские переговоры под руководством Организации Объединенных Наций", - предполагают Виткин и Барт.
"(...) Через четыре года после вторжения своей армии в Сирию Владимир Путин приближается к своей цели. На равнинах Манбиджа и Кобана американских солдат заменили иные бойцы, с другим акцентом, из российского спецназа", - резюмирует Le Monde.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571248380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №177
- Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №753
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2019г. составил 104,7%
- "Защищайте не иностранцев, а своих граждан"
- Кадровые перестановки
- Казахстанцам-участникам такджикско-афганского конфликта будет присвоен статус "Ветеран" – ответ Генштаба на обращение депутата Дюсембинова
- Цена на социальный хлеб повышаться не будет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  