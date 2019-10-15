В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки

20:57 16.10.2019

Исключительно тюрьма. В Таджикистане ужесточено наказание за пытки



В Таджикистане ужесточено наказание для лиц, виновных в применении пыток и жестокого обращения. Отныне им грозит исключительно тюремное заключение сроком от 2 до 15 лет.



Раньше статья "Пытки" в уголовном кодексе страны предусматривала наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 тыс сомони (от 2 до 5 тыс долларов), или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Парламент Таджикистана 16 октября принял соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны. Министерство юстиции страны заявило, что поправки приняты в соответствии с рекомендациями Комитета ООН против пыток и согласно Национальному плану страны по противодействию пыткам.



Рустам Шохмурод, министр юстиции Таджикистана, сказал на парламентском заседании, что лицо, виновное в применении пыток, ожидает суровое наказание. Таким образом, из уголовного законодательства удален пункт о выплате штрафа в отношении виновного лица.

Согласно поправкам, должностные лица, применившие пытки, после окончания срока заключения будут лишены также права занимать определенную должность до 15 лет.

По словам министра, внесение поправок в Уголовный кодекс являются предупреждением для тех, кто прибегает к недозволенным методам – пыткам и насилию.

Саидджафар Усмонзода, депутат нижней палаты Таджикистана, сказал, что ужесточение наказания за пытки, возможно, поспособствует уменьшению подобных случаев. "Я уверен, что чем суровее наказание, тем меньше желающих преступить закон", - добавил он.

Юрист Ойнихол Бобоназарова считает, что, напротив, ужесточение наказание не решит проблему. "Мы должны, прежде всего, обратить внимание на корень проблемы, на первопричину того, почему должностные лица прибегают к пыткам", - сказал она. По мнению собеседницы, одна из основных причин этого явления в таджикском обществе – низкий профессиональный уровень следователей.

"Вторая проблема кроется в том, что оценка следователей зависит от результатов и итогов расследования уголовного дела, которое находится в их производстве, и это заставляет их прибегать к пыткам. В большинстве государств мира следователь не зависит от результатов расследования. Нашел доказательства, плохие или хорошие, передает их в суд. Доказывание лежит уже в компетенции судьи. У нас же, если уголовное дело будет возвращено или обвиняемого оправдают, то следователю говорят, что он плохо работал. Конечно, чтобы этого не произошло, следователь вынужден прибегнуть к пыткам", - говорит она.



По словам Бобоназаровой, для сведения на нет практики пыток необходимо привлекать к ответственности и руководителей тех, кто применяет пытки. Также она считает весьма важным проведение независимого медицинского освидетельствования жертв пыток и их своевременный доступ к адвокату.



Шоира Давлатова, директор ОО "Независимый центр по защите прав человека", которая входит в Коалицию против пыток, приветствует ужесточение наказания в отношении лиц, виновных в применении пыток. "Это хорошо, что Таджикистан прислушался к рекомендациям Комитета ООН против пыток и принял соответствующие поправки. Время покажет, дадут ли эти поправки желаемые плоды или нет", - сказала она.



Согласно таджикскому законодательству пытки являются уголовным преступлением, и лицам, применившим пытки, грозит длительный срок лишения свободы. Однако в реальной жизни эта статья используется редко и зачастую дела возбуждаются по другим статьям – злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий и халатность.



Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане заявила, что за 2011-2015 годы было зарегистрировано более 200 случаев пыток и жестокого обращения. По 16 уголовным делам с помощью правозащитников удалось привлечь к ответственности 25 человек.



Коалицией против пыток в первом полугодии 2019 было документировано 20 обращений по вопросам применения пыток и жестокого обращения, из которых 3 - в отношении женщин.



В отчете Госдепартамента США от 13 марта 2019 года говорится, что, хотя Конституция Таджикистана запрещает применение пыток, а Уголовный кодекс содержит отдельную статью о пытках, публикуются многочисленные сообщения о пытках и злоупотреблениях во время допросов.