Узбекистан официально вступил в Тюркский совет

21:06 16.10.2019

Участники саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в столице Азербайджана. Баку, 15 октября 2019 года.



Узбекистан официально присоединился к Совету сотрудничества тюркоязычных государств, также известному как Тюркский совет. Решение о принятии Узбекистана в эту группу принято 15 октября на саммите государств-участников в столице Азербайджана Баку.

Тюркский совет был учрежден в октябре 2009 года, государствами-учредителями выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Заявку на вступление в эту группу Узбекистан подал в сентябре. В ходе саммита Тюркского совета в Кыргызстане в сентябре 2018 года к группе в качестве государства-наблюдателя присоединилась Венгрия.



15 октября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который представлял Казахстан на саммите, был объявлен пожизненным почетным председателем Тюркского совета. Назарбаев в марте ушел в отставку, однако все еще обладает титулом елбасы ("лидер нации") и всеми привилегиями, в том числе иммунитетом от судебного преследования. Он также председательствует во влиятельном Совете безопасности Казахстана и возглавляет правящую партию "Нур Отан".