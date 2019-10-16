 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.10.2019
22:37  Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
21:56  Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:37  В Персидском заливе задул ветер из России, - Т.Бордачев
21:21  Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:10  Россия - страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры, - Уилл Энглунд
21:06  Узбекистан официально вступил в Тюркский совет
20:57  В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки

20:53  Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:50  Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит
20:45  Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:29  УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
19:03  Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
18:57  Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:48  Футбол. 6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
18:46  Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник
17:21  Казахстан. "Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? - Н.Мустафаев
07:27  Как Хрущев сдал китайцам Порт-Артур (уроки истории), - Л.Максименков
07:18  Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
07:14  Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"
06:53  Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань
06:49  Эмираты не ударили в грязь дворцом. Репортаж о визите Путина в ОАЭ, - А.Колесников
06:45  Эрдоган в Бакум попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова
06:39  Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан
06:36  В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:31  Роковые просчеты Турции и триумф Дамаска в Сирии, - Д,Минин
02:20  Потерянное зарубежье. Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик, - В.Тетекин
01:16  Азиатские программы сверхдержав. Желающих перекроить границы становится все больше, - С.Чварков
01:07  Глас вопиющего в Пекине. Подпольные католики Китая не одобряют соглашательства Ватикана, - С.Скловская
00:56  Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:55  Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"
00:33  Кто дал сигнал Турции к наступлению в Сирии? - С.Шакарянц
00:03  Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:02  США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
00:01  Как торговые войны Трампа повлияют на мировую экономику, - А.Мовчан
00:00  "Биохакеры торгуют своим телом", - Е.Брызгалина
Вторник, 15.10.2019
22:47  На фронтах северо-восточной Сирии, - Д.Седов
19:44  Пучдемонистов посадили. Сепаратизм в Испании закончился? - П.Андрушевич
18:36  Катар идет своим путем. Плевав на "братские" арабские санкции, - В.Михин
18:34  Война в Сирии 2.0: Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана, но надолго ли? - "СП"
18:32  Будет ли успешным второй поход Эрдогана за ближневосточной короной, - А.Запольскис
18:30  Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета
18:23  Фальшивый гуманизм. Педофилов-насильников надо казнить, - Е.Глушик
18:22  Путин привезет из Саудовской Аравии нефть по $ 100, - А.Чаблин
18:20  Эдуард Лимонов: Турецкий железный солдат?
18:18  Кошмарный сценарий в Сирии: хаос войны вернулся, - Aftonbladet
18:06  На байкальском острове Ольхон снесли бюст Путину (фото)
18:05  Между Россией и Казахстаном обострился уголь
18:02  Какие тайны скрывает малое Алматинское ущелье?
17:21  Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе, - Die Welt
17:11  Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России, - И.Абакумов
15:14  "Национальный альянс Таджикистана" признан ТаджВерхСудом экстремистской организацией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:21 16.10.2019

15 октября в Палате представителей США был рассмотрен и принят "Законопроект по правам человека и демократии в Сянгане". США хотят использовать этот законопроект для вмешательства во внутренние дела Китая, считает "Жэньминь жибао", однако его принятием они вредят самим себе.

15 октября в Палате представителей США был рассмотрен и принят "Законопроект по правам человека и демократии в Сянгане". Американская сторона использует этот законопроект для грубого вмешательства во внутренние дела Китая, что в свою очередь не только не принесет ожидаемого эффекта, но и "нанесет ущерб" Вашингтону.
Люди, которые придерживаются объективной и справедливой позиции, могут с легкостью заметить, что происходящие в Сянгане события отнюдь не похожи на "мирные демонстрации". Проблемы, с которыми сталкивается сегодня Сянган, не связаны с так называемыми правами человека и демократией, вопрос заключается в способности сянганского общества сохранять самый базовый порядок и фундаментальную безопасность. На днях яростный демонстрант пытался перерезать горло полицейскому. Радикально настроенные активисты размещают на улицах бомбы с дистанционным управлением. Простые жители избиваются металлическими палками и зонтами. По неполным статистическим данным, за последние четыре месяца в Сянгане произошли 587 поджогов, имеющих отношение к демонстрациям. Такие насильственные действия и беспорядки в любой стране будут потрясать и считаться неприемлемыми.
Принятием этого законопроекта США вредят самим себе. Отдельные американские политики выдвигают идеи об отмене некоторых торговых преференций в отношении Сянгана, однако на самом деле они ущемляют собственные интересы. Сянган является единым экономическим субъектом, который приносит США максимальный положительный торговый баланс. В Сянгане проживает более 80 тысяч американцев, свыше 1300 американских предприятий вкладывают инвестиции в этот район. Принятие этого законопроекта лишь будет способствовать усилению радикально настроенных демонстрантов в Сянгане, станет причиной еще больших беспорядков. Все это нанесет большой ущерб компаниям США и американцам.

Исторически, когда демонстрации превращались в насильственные акции протеста, американская полиция никогда не сидела сложа руки, политики США решительно выступали против. В настоящее время отдельные американские политические деятели придерживаются "двойных стандартов" по отношению к насильственным демонстрациям в Сянгане, что, безусловно, подает всему миру следующий сигнал: когда так называемые права человека и демократия выходят за рубежи, приемлемые для США, Вашингтон защищает эти границы; а когда так называемые права человека и демократия выходят за определенные пределы в других странах, США защищают права человека и демократию. Неудивительно, что один из американских журналистов, не задумываясь, писал: "Западные страны не позволят такого масштаба демонстраций, как в Сянгане, на территориях своих государств".

После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая всестороннего осуществления получили принцип "одна страна, две системы", а также курс на высокую степень автономии, права и интересы сянганцев полностью гарантируются законом. В недавно опубликованном докладе о конкурентоспособности в мире в 2019 году, Сянган поднялся на третье место в этом рейтинге. Демократические права и интересы, которыми сянганцы обладают сегодня, не сравнятся с существовавшими во время правления Великобритании.

На протяжении длительного времени Соединенные Штаты постоянно продвигают так называемые "права человека" и "демократию", однако они не учитывают ситуацию и особенности других стран, поэтому практически каждый раз приносит с собой военные действия и конфликты. Американской стороне не следует ошибочно полагать, что Китай будет идти на компромисс и молчать по вопросам, которые затрагивают коренные интересы КНР.
Китай призывает США не быть помощником бунтовщиков и не становиться историческим преступником.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте переводы самых ярких материалов зарубежных СМИ.
Оригинал публикации: Китай призывает США не быть помощником бунтовщиков в Сянгане
Опубликовано 16/10/2019

Источник - Жэньминь жибао, Китай
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571250060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №177
- Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №753
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2019г. составил 104,7%
- "Защищайте не иностранцев, а своих граждан"
- Кадровые перестановки
- Казахстанцам-участникам такджикско-афганского конфликта будет присвоен статус "Ветеран" – ответ Генштаба на обращение депутата Дюсембинова
- Цена на социальный хлеб повышаться не будет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  