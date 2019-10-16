Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане

21:21 16.10.2019

15 октября в Палате представителей США был рассмотрен и принят "Законопроект по правам человека и демократии в Сянгане". США хотят использовать этот законопроект для вмешательства во внутренние дела Китая, считает "Жэньминь жибао", однако его принятием они вредят самим себе.



15 октября в Палате представителей США был рассмотрен и принят "Законопроект по правам человека и демократии в Сянгане". Американская сторона использует этот законопроект для грубого вмешательства во внутренние дела Китая, что в свою очередь не только не принесет ожидаемого эффекта, но и "нанесет ущерб" Вашингтону.

Люди, которые придерживаются объективной и справедливой позиции, могут с легкостью заметить, что происходящие в Сянгане события отнюдь не похожи на "мирные демонстрации". Проблемы, с которыми сталкивается сегодня Сянган, не связаны с так называемыми правами человека и демократией, вопрос заключается в способности сянганского общества сохранять самый базовый порядок и фундаментальную безопасность. На днях яростный демонстрант пытался перерезать горло полицейскому. Радикально настроенные активисты размещают на улицах бомбы с дистанционным управлением. Простые жители избиваются металлическими палками и зонтами. По неполным статистическим данным, за последние четыре месяца в Сянгане произошли 587 поджогов, имеющих отношение к демонстрациям. Такие насильственные действия и беспорядки в любой стране будут потрясать и считаться неприемлемыми.

Принятием этого законопроекта США вредят самим себе. Отдельные американские политики выдвигают идеи об отмене некоторых торговых преференций в отношении Сянгана, однако на самом деле они ущемляют собственные интересы. Сянган является единым экономическим субъектом, который приносит США максимальный положительный торговый баланс. В Сянгане проживает более 80 тысяч американцев, свыше 1300 американских предприятий вкладывают инвестиции в этот район. Принятие этого законопроекта лишь будет способствовать усилению радикально настроенных демонстрантов в Сянгане, станет причиной еще больших беспорядков. Все это нанесет большой ущерб компаниям США и американцам.



Исторически, когда демонстрации превращались в насильственные акции протеста, американская полиция никогда не сидела сложа руки, политики США решительно выступали против. В настоящее время отдельные американские политические деятели придерживаются "двойных стандартов" по отношению к насильственным демонстрациям в Сянгане, что, безусловно, подает всему миру следующий сигнал: когда так называемые права человека и демократия выходят за рубежи, приемлемые для США, Вашингтон защищает эти границы; а когда так называемые права человека и демократия выходят за определенные пределы в других странах, США защищают права человека и демократию. Неудивительно, что один из американских журналистов, не задумываясь, писал: "Западные страны не позволят такого масштаба демонстраций, как в Сянгане, на территориях своих государств".



После возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая всестороннего осуществления получили принцип "одна страна, две системы", а также курс на высокую степень автономии, права и интересы сянганцев полностью гарантируются законом. В недавно опубликованном докладе о конкурентоспособности в мире в 2019 году, Сянган поднялся на третье место в этом рейтинге. Демократические права и интересы, которыми сянганцы обладают сегодня, не сравнятся с существовавшими во время правления Великобритании.



На протяжении длительного времени Соединенные Штаты постоянно продвигают так называемые "права человека" и "демократию", однако они не учитывают ситуацию и особенности других стран, поэтому практически каждый раз приносит с собой военные действия и конфликты. Американской стороне не следует ошибочно полагать, что Китай будет идти на компромисс и молчать по вопросам, которые затрагивают коренные интересы КНР.

Китай призывает США не быть помощником бунтовщиков и не становиться историческим преступником.

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Оригинал публикации: Китай призывает США не быть помощником бунтовщиков в Сянгане

Опубликовано 16/10/2019