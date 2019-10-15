 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:56 16.10.2019

В Кыргызстане и Таджикистане парламентские выборы состоятся в 2020 году, а в Узбекистане - в декабре 2019 года.
В Минфине КР сообщают, что в проекте республиканского бюджета Кыргызстана на проведение выборов в 2020 году предусмотрены средства в сумме 1 млрд 214,3 млн сомов (более $17 млн):

- на частичную замену и закупку нового биометрического оборудования, с учетом оплаты труда задействованных в работе с биометрическим оборудованием операторов, на транспортировку данного оборудования в территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии (197,9 млн сомов);
- выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 54 ТИК и 2400 УИК (560,4 млн сомов);
- выборы депутатов в 31 местных кенешах в 20 ТИК и 215 УИК в марте-мае 2020 года (60,5 млн сомов);
- выборы депутатов в 386 местных кенешах в 47 ТИК и 1785 УИК в декабре 2020 года (386,1 млн сомов);
- расходы, связанные с реализацией Плана мер Стратегии совершенствования законодательства о выборах и некоторых Законов, принятых в реализацию Стратегии (9,4 млн сомов).

В Узбекистане на подготовку и проведение выборов в Законодательную палату, а также областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов, планируется выделить 230,5 миллиарда сумов (около $25 миллионов). Об этом сообщили местные СМИ.

Из этой суммы на подготовку и проведение выборов в Законодательную палату выделяется 96,8 млрд сумов ($10 млн), выборов в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, областные, районные и городские кенгаши - 45,33 млрд сумов ($4,7 млн), на проведение общепартийных мероприятий партий и избирательных кампаний их кандидатов - 46,67 млрд сумов ($4,9 млн) и на централизованную закупку материально-технического оборудования, товаров и услуг Центризбиркомом - 41,73 млрд сумов ($4,3 млн).

Как сообщается, на каждого кандидата на выборы в Законодательную палату будет выделено 10,832 млн сумов ($1,1 тыс), кандидата в областные кенгаши народных депутатов и Ташкента - 2 млн сумов (более $200), кандидатов в районные и городские кенгаши народных депутатов - 1 млн сумов ($100).

На прошлых выборах государственные средства для финансирования кандидатов в местные кенгаши не выделялись. Финансовая поддержка направлена на расширение участия кандидатов в политических дебатах и усиление конкуренции между ними.
Выборы в законодательный орган в Таджикистане намечены на март 2020 года. В проекте бюджета за 2020 год предложенный правительством на организацию и проведение парламентских и президентских выборов выделено 80 миллионов сомони (чуть больше $8 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

Парламентские выборы в Таджикистане- выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон), состоящей из 63 депутатов. Верхняя палата парламента состоит из 33 членов, 25 из которых избираются путем тайного голосования на совместных заседаниях депутатов от Горно-Бадахшанской автономной области, ее городов и районов, города Душанбе и его районов, городов и районов республиканского подчинения. 8 членов назначаются президентом страны.

Источник - ca-news.org
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