67-летнего экс-главу Союза фермеров Казахстана Даринова посадили на 19 лет за изнасилование

22:59 16.10.2019

Экс-главу Союза фермеров осудили на 19 лет за изнасилование

Осужденному 67 лет.



Экс-главу Союза фермеров Казахстана осудили за изнасилование и развращение малолетних, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

67-летнего Ауезхана Даринова приговорили к 19 годам тюрьмы. Его арестовали в феврале 2019 года. Задержание проходило во время совещания в офисе общественного объединения.

По решению суда, Даринов будет отбывать срок в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ботагоз Баянова, пресс-секретарь суда Нур-Султана:



- Осужден к 19 годам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.