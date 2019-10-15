Молдова пригласила граждан Узбекистана на сбор урожая яблок за $40 в день

00:02 17.10.2019

В 2019 году отмечается острый дефицит рабочих рук на сборе урожая яблок.Садоводы Молдовы, которые регистрируют рекордный урожай, не успевают убрать фрукты в назначенные сроки. Это грозит большими потерями в процессе хранения сельскохозяйственной продукции.



Нехватка рабочих вынудила фермеров Молдовы пуститься в поиски рабочих в странах Центральной Азии, в частности – в Узбекистане. Приезжие рабочие трудоустроены официально, с достойной зарплатой до 40 долларов США в день.



Также они обеспечены жильем и питанием, поэтому каждый получит за месяц работы по сбору урожая яблок от 600 долларов США до 1 000 долларов США. Рабочий день длится от 10 до 12 часов – нужно успеть собрать яблоки до серьезных холодов.



Специалисты отмечают, что Молдова уже обогнала Украину по уровню затрат на рабочую силу, где платят до 30 долларов США за день работы на сборе урожая яблок.

Немного дороже стоит день работы на уборке ягод, но и здесь в Молдове трудодень обходится несколько дороже, чем в соседней стране. При том, что еще 15 лет назад многие молдаване уезжали на Украину зарабатывать в сезон сбора урожая.



- У меня сейчас 8 гектаров яблоневого сада на юге Молдовы, и я хочу расширять свой садоводческих бизнес, так как у меня 75 гектаров земли. Я бы хотел посадить черешню, но ее просто некому будет убирать, потому что в нашем регионе найти работников даже на очень высокую заработную плату просто невозможно.



Слишком много людей уехало работать в ЕС, а те, кто остался, обычно имеет свои сады. Поэтому я хочу посадить те виды фруктов, которые требуют меньших трудозатрат при уборке. Естественно, что черешню и ягоды я вообще не рассматриваю, - сетует молдавский садовод.

Ежегодно Молдова экспортирует до 400 тысяч тонн свежих фруктов на сумму более $200 млн. При этом Молдова очень мало средств инвестирует в маркетинг, поэтому фрукты из этой страны обычно экспортируются по очень низкой цене.



А это, в свою очередь, является сильным сдерживающим фактором для увеличения заработной платы для удержания сотрудников, которые, благодаря безвизовому режиму, нередко предпочитают уезжать на сезонные работы в страны Евросоюза, передает east-fruit.com.