Министр-чебурашка. Глава Казминприроды Мирзагалиев оказался профаном

00:25 17.10.2019

Ликбез для министра



Председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН отчитал, как школьника, министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума МИРЗАГАЛИЕВА за то, что тот не изучил законопроект прежде, чем представить его депутатам. Урок молодому министру глава палаты преподнес в среду на пленарном заседании палаты парламента.



Нешуточный спор разгорелся в ходе рассмотрения законопроекта со сложным названием "О ратификации протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды". Мажилисвумен Гульнар БИЖАНОВА подняла вопрос о необходимости четко синхронизировать нормы данного протокола с проектом нового Экологического кодекса. В частности, норму, обязывающую крупные промышленные предприятия перемещать за пределы своего объекта загрязнители или отходы. К обсуждению присоединился Нигматулин.



- Нужно базово разобраться. Есть отходы, а есть выбросы в окружающую среду. По отходам понятно - утилизация, сортировка, переработка. А когда речь идет о выбросах, как физически отделить источник, генерирующий выбросы, от всей технологической цепочки? Например, "АрселорМиттал Темиртау" - как там будет это разделение? Как требование протокола будете исполнять? Если мы прописываем, то мы должны все правила взаимодействия объявить, - обратился глава мажилиса к министру экологии.



- Все выбросы мы переносить никуда и не будем, - ответил Мирзагалиев. - Если в процессе идет образование новых отходов, как зола, шлаки, то они идут на хранилище. Этот документ делит выбросы и отходы.

- Но в протоколе вы говорите о переносе загрязнителей за пределы населенного пункта! Какие выбросы у этого предприятия ("АрселорМитталл Темиртау". - Л. Т.), вы знаете: зимой снега белого не видно. Что будете делать? Требование протокола по выбросам как будет осуществляться? Я считаю, это очень трудно осуществить! Технологическая цепочка невозможна без одного звена! - сыпал вопросами глава мажилиса.



- Требование по выносу отдельных источников не предполагается, - твердил министр. - Мы говорим только о том, что все выбросы, которые предприятия осуществляют, должны мониториться, а информация - передаваться на соответствующий веб-сайт.

Тут не выдержала Гульнар Бижанова:

- Нас не понимает уважаемый министр! Речь идет о выбросах и об определениях, которые содержит протокол! В статье 2 протокола говорится: "перенос за пределы участка означает перемещение за пределы объекта загрязнителей или отходов, предназначенных для удаления". И в Экологическом кодексе надо четко разделить эти требования. Вот что мы хотим до вас донести!



Несколько обескураженный Магзум Мирзагалиев переспросил, в какой именно статье протокола говорится о переносе загрязнителей, а затем прочитал ее вслух.

- Я хочу, чтобы вы сами разобрались в этом законопроекте. Почитайте его! - назидательно сказал председатель. - Откройте страницу 92. Видите, да? А вы говорите, нет такой нормы в протоколе! Должен быть четкий ответ - что делать с участком, который генерирует выбросы. В протоколе или в Экологическом кодексе надо прописать. Стоите на высокой трибуне и говорите, что этой нормы не предусматривается. А мы, как школьнику, должны вам тут объяснять!

- Нет, Нурлан Зайруллаевич, я хочу сказать о том, что… - на глубоком вдохе начал было парировать министр, но, передумав, бросил: - Мы отработаем это в Экологическом кодексе. Я не буду уже спорить.



- У вас сегодня день не зря прошел: пришли в парламент и увидели то, что написано у вас в законопроекте! - с улыбкой сказал Нигматулин. - Закон, когда будет принят, будет главным документом для деятельности всех высокотехнологичных предприятий. Столько времени потеряли, пока вам объяснили то, что вы принес­ли нам как законопроект.

Лэйла ТАСТАНОВА,



16 октября 2019