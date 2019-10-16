 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.10.2019
01:42  Приватизация войны. США запутались сами и крайне запутали ситуацию на БлВостоке, - В.Овчинский
01:12  Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией? - Дж.Сулеев и др
01:07  Чувство мер: операция в Сирии грозит Турции новыми проблемами
00:52  Из капитализма в новый феодализм: почему авторитарные лидеры снова в моде?
00:48  Зачем России врачи-гастарбайтеры, - С.Мардан
00:32  Сирия: испытывая давление России, Эрдоган вынужден балансировать, - Мари Жего
00:25  Министр-чебурашка. Глава Казминприроды Мирзагалиев оказался профаном

00:02  Молдова пригласила граждан Узбекистана на сбор урожая яблок за $40 в день
Среда, 16.10.2019
22:59  67-летнего экс-главу Союза фермеров Казахстана Даринова посадили на 19 лет за изнасилование
22:37  Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
21:56  Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:37  В Персидском заливе задул ветер из России, - Т.Бордачев
21:21  Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:10  Россия - страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры, - Уилл Энглунд
21:06  Узбекистан официально вступил в Тюркский совет
20:57  В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки
20:53  Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:50  Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит
20:45  Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:29  УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
19:03  Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
18:57  Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:48  Футбол. 6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
18:46  Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник
17:21  Казахстан. "Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? - Н.Мустафаев
07:27  Как Хрущев сдал китайцам Порт-Артур (уроки истории), - Л.Максименков
07:18  Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
07:14  Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"
06:53  Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань
06:49  Эмираты не ударили в грязь дворцом. Репортаж о визите Путина в ОАЭ, - А.Колесников
06:45  Эрдоган в Баку попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова
06:39  Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан
06:36  В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:31  Роковые просчеты Турции и триумф Дамаска в Сирии, - Д,Минин
02:20  Потерянное зарубежье. Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик, - В.Тетекин
01:16  Азиатские программы сверхдержав. Желающих перекроить границы становится все больше, - С.Чварков
01:07  Глас вопиющего в Пекине. Подпольные католики Китая не одобряют соглашательства Ватикана, - С.Скловская
00:56  Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:55  Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"
00:33  Кто дал сигнал Турции к наступлению в Сирии? - С.Шакарянц
00:03  Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:02  США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
00:01  Как торговые войны Трампа повлияют на мировую экономику, - А.Мовчан
00:00  "Биохакеры торгуют своим телом", - Е.Брызгалина
Вторник, 15.10.2019
22:47  На фронтах северо-восточной Сирии, - Д.Седов
19:44  Пучдемонистов посадили. Сепаратизм в Испании закончился? - П.Андрушевич
18:36  Катар идет своим путем. Плевав на "братские" арабские санкции, - В.Михин
18:34  Война в Сирии 2.0: Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана, но надолго ли? - "СП"
18:32  Будет ли успешным второй поход Эрдогана за ближневосточной короной, - А.Запольскис
18:30  Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета
18:23  Фальшивый гуманизм. Педофилов-насильников надо казнить, - Е.Глушик
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Министр-чебурашка. Глава Казминприроды Мирзагалиев оказался профаном
00:25 17.10.2019

Ликбез для министра

Председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН отчитал, как школьника, министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума МИРЗАГАЛИЕВА за то, что тот не изучил законопроект прежде, чем представить его депутатам. Урок молодому министру глава палаты преподнес в среду на пленарном заседании палаты парламента.

Нешуточный спор разгорелся в ходе рассмотрения законопроекта со сложным названием "О ратификации протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды". Мажилисвумен Гульнар БИЖАНОВА подняла вопрос о необходимости четко синхронизировать нормы данного протокола с проектом нового Экологического кодекса. В частности, норму, обязывающую крупные промышленные предприятия перемещать за пределы своего объекта загрязнители или отходы. К обсуждению присоединился Нигматулин.

- Нужно базово разобраться. Есть отходы, а есть выбросы в окружающую среду. По отходам понятно - утилизация, сортировка, переработка. А когда речь идет о выбросах, как физически отделить источник, генерирующий выбросы, от всей технологической цепочки? Например, "АрселорМиттал Темиртау" - как там будет это разделение? Как требование протокола будете исполнять? Если мы прописываем, то мы должны все правила взаимодействия объявить, - обратился глава мажилиса к министру экологии.

- Все выбросы мы переносить никуда и не будем, - ответил Мирзагалиев. - Если в процессе идет образование новых отходов, как зола, шлаки, то они идут на хранилище. Этот документ делит выбросы и отходы.
- Но в протоколе вы говорите о переносе загрязнителей за пределы населенного пункта! Какие выбросы у этого предприятия ("АрселорМитталл Темиртау". - Л. Т.), вы знаете: зимой снега белого не видно. Что будете делать? Требование протокола по выбросам как будет осуществляться? Я считаю, это очень трудно осуществить! Технологическая цепочка невозможна без одного звена! - сыпал вопросами глава мажилиса.

- Требование по выносу отдельных источников не предполагается, - твердил министр. - Мы говорим только о том, что все выбросы, которые предприятия осуществляют, должны мониториться, а информация - передаваться на соответствующий веб-сайт.
Тут не выдержала Гульнар Бижанова:
- Нас не понимает уважаемый министр! Речь идет о выбросах и об определениях, которые содержит протокол! В статье 2 протокола говорится: "перенос за пределы участка означает перемещение за пределы объекта загрязнителей или отходов, предназначенных для удаления". И в Экологическом кодексе надо четко разделить эти требования. Вот что мы хотим до вас донести!

Несколько обескураженный Магзум Мирзагалиев переспросил, в какой именно статье протокола говорится о переносе загрязнителей, а затем прочитал ее вслух.
- Я хочу, чтобы вы сами разобрались в этом законопроекте. Почитайте его! - назидательно сказал председатель. - Откройте страницу 92. Видите, да? А вы говорите, нет такой нормы в протоколе! Должен быть четкий ответ - что делать с участком, который генерирует выбросы. В протоколе или в Экологическом кодексе надо прописать. Стоите на высокой трибуне и говорите, что этой нормы не предусматривается. А мы, как школьнику, должны вам тут объяснять!
- Нет, Нурлан Зайруллаевич, я хочу сказать о том, что… - на глубоком вдохе начал было парировать министр, но, передумав, бросил: - Мы отработаем это в Экологическом кодексе. Я не буду уже спорить.

- У вас сегодня день не зря прошел: пришли в парламент и увидели то, что написано у вас в законопроекте! - с улыбкой сказал Нигматулин. - Закон, когда будет принят, будет главным документом для деятельности всех высокотехнологичных предприятий. Столько времени потеряли, пока вам объяснили то, что вы принес­ли нам как законопроект.
Лэйла ТАСТАНОВА,

16 октября 2019

Источник - время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571261100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №177
- Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №753
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2019г. составил 104,7%
- "Защищайте не иностранцев, а своих граждан"
- Кадровые перестановки
- Казахстанцам-участникам такджикско-афганского конфликта будет присвоен статус "Ветеран" – ответ Генштаба на обращение депутата Дюсембинова
- Цена на социальный хлеб повышаться не будет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  