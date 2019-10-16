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Сирия: испытывая давление России, Эрдоган вынужден балансировать, - Мари Жего
00:32 17.10.2019

Le Monde, Франция

© REUTERS, Lucas Jackson
Москва настоятельно призывает президента Турции нормализовать свои отношения с режимом Башара Асада, так ненавистного Эрдогану, и прекратить операцию в Сирии. И хотя Эрдоган одержим идеей продолжить наступление, он оказывается связанным по рукам и ногам требованиями Москвы.
Сирия: испытывая давление России, Эрдоган вынужден балансировать

Испытывая давление России, которая подталкивает президента Турции к нормализации своих отношений с режимом Башара Асада, Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, услышал предупреждение, особенно после того как его армия попала в ловушку на северо-востоке Сирии, где курдские формирования вступили в союз с сирийским правительством, чтобы остановить турецкое наступление. "Турция и Сирия ведут диалог в режиме реального времени через своих министров обороны, дипломатов и спецслужб", - заявил во вторник в Дубае специальный посланник России по Сирии Александр Лаврентьев. Сирия. Он добавил, что Москва выступает против "постоянного присутствия" Турции на территории ее южного соседа.

Став единственным ведущим игроком в Сирии, особенно после отхода американцев, Владимир Путин может убедить своего "друга" Эрдогана помириться с ненавистным сирийским президентом Башаром Асадом, с которым он был на ножах последние восемь лет войны в Сирии. Для этого Кремль опирается на старое соглашение по безопасности, подписанное в 1998 году между Анкарой и Дамаском, о существовании которого регулярно напоминают президенту Турции.

Соглашение выгодно для турецкой стороны, поскольку оно предоставляет право на проведение операций на территории Сирии с целью преследования Рабочей партии Курдистана и ее отделений. В Москве считают, что оно останется в силе при условии, что Анкара признает легитимность нынешнего сирийского руководства, а это является очень неприятной перспективой для турецкого президента.

Двойные стандарты

Чтобы сохранить лицо перед своим исламско-консервативным электоратом, турецкое руководство уверено, что сближение не состоится. "Турция не будет вести переговоры ни с сирийским режимом, ни с сирийскими демократическими силами (Курдский арабский альянс), контролирующими территорию, предусмотренную для проведения вооруженными силами Турции операции "Источник мира", - заявил во вторник вице-президент Турции Фуат Октай.

"О возобновлении отношений с Дамаском, "виновным за исход четырех миллионов беженцев, нашедших приют в Турции, даже не может идти и речи", - заявил Фуат Октай в интервью британскому каналу Sky News.
В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар говорил прямо противоположное лидерам парламентской оппозиции - Республиканской народной партии (РНП) и националистской правой партии Ле Бон Парти - с которыми он встречался во вторник. На встрече с Кемалем Кылычдароглу и Мералом Аксенером он сказал, что Партия справедливости и развития во главе с Эрдоганом намерена восстановить связь с Дамаском.

Нормализация отношений с сирийским режимом крайне важна, по мнению РНП, которая после своего успеха на муниципальных выборах весной 2019 года ужесточила критику в отношении сирийской политики, проводимой президентом Турции. "Партия справедливости и развития должна была с самого начала вести диалог с законными властями в Сирии. К сожалению, правительство стремилось установить там режим, благоприятствующий для "Братьев-мусульман" (террористическая организация запрещена в РФ - прим.ред.), что усложнило ситуацию ", - сказал Барис Яркадас, бывший член РНП (2015-2018).

Высокая уязвимость армии

Выступая на форуме по Сирии, организованном РНП в Стамбуле 28 сентября, Хикмет Четин, член партии и бывший министр иностранных дел Турции (1991-1994), придерживается той же позиции. "Мы должны говорить с Башаром Асадом. Хорошо, пусть он диктатор. Он должен уйти, но не в результате силового иностранного вмешательства". Перечисляя "катастрофические последствия" внешней политики Эрдогана, а именно закрытие посольств в Сирии, Израиле или Египте, наплыв сирийских беженцев и террористические организации, которые активизировались в Сирии, бывший глава турецкой дипломатии отметил необходимость вернуться к более предусмотрительной внешней политике.

Уязвленный поражением своей партии на муниципальных выборах и плохой экономической ситуацией, Эрдоган ходит по острию бритвы и вынужден давать обещания оппозиции, заверяя свой электорат, что он не отступит. Высокая уязвимость турецкой армии в Сирии, чье стремление к завоеваниям и этническому переустройству было сведено к нулю альянсом курдских бойцов и сирийского режима, вынуждает его балансировать. Как бы ему не хотелось, чтобы его армия продолжила наступление, он оказывается связанным по рукам и ногам требованиями Москвы, главного покровителя сирийского режима. Ее голос будет решающим для определения разделительных линий в Сирии.

Оригинал публикации: Syrie : face à la pression russe, Erdogan contraint à un exercice d"équilibriste
Опубликовано 16/10/2019

Мари Жего (Marie Jégo)

(Le Monde, Франция)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571261520
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