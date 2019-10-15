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Чувство мер: операция в Сирии грозит Турции новыми проблемамиЧувство мер: операция в Сирии грозит Турции новыми проблемами
01:07 17.10.2019

На фоне угрозы санкций Анкара столкнулась и с военными неудачами

Антон Лавров

После первых военных успехов на северо-востоке Сирии ситуация для Турции ухудшилась как в военном, так и политическом отношении. США и Китай требуют прекратить операцию, Россия заявила о ее неприемлемости. По требованию европейских государств в среду действия Анкары обсудит Совбез ООН. Стране грозят санкциями, а после ответного наступления сирийских правительственных войск турецкие подразделения не смогут продвинуться дальше 30-километровой зоны безопасности, что во многом обесценивает их усилия.

Сирийская карта

Совбез ООН обсудит в среду утром действия Турции на северо-востоке Сирии. Заседание назначено по инициативе пяти стран - Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Польши.

Накануне спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия всегда считала операцию неприемлемой. Он также раскрыл договоренности между курдскими лидерами и Дамаском: первые согласились пустить сирийские правительственные войска на определенные территории.

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По словам Александра Лаврентьева, безопасность турецко-сирийской границы должна быть обеспечена за счет ввода правительственных сил на всем ее протяжении.

Официальный представитель КНР во вторник заявил: в Пекине опасаются, что операция Турции может привести к укреплению позиций радикальных исламистов в Сирии.

Зона опасности

Тем временем сирийские правительственные войска занимают все больше населенных пунктов. Согласно опубликованной во вторник Минобороны РФ карте, армия САР взяла под контроль 1030 кв. км в районе города Манбидж. Ранее в тот же день представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлс Каггинс заявил, что силы союзников покидают город.

Сирийская армия у города Манбидж

К вечеру вторника правительственные войска САР вошли в населенные пункты Дадат и Уме-Миаль в окрестностях Манбиджа. Действия сирийских сил переломили ситуацию.

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В первый день активной турецкой операции появились жертвы с обеих сторон

В первые дни военной операции протурецким отрядам Сирийской национальной армии (СНА) сопутствовали успехи. Отряды боевиков СНА при поддержке артиллерии и авиации Турции нашли слабое место в курдской обороне и вышли к стратегически важному шоссе М4.

Стремительный прорыв на глубину 30 км стал неожиданностью для обороняющихся курдов. Контроль за дорогой позволил Турции создать угрозу окружения всей приграничной группировки курдско-арабских "Сирийских демократических сил". Турецкие СМИ начали публиковать видеосвидетельства захвата Тель-Абьяда и части Рас-эль-Айна.

Нависшая над курдским руководством угроза поражения заставила его активизировать переговорный процесс с законным правительством Сирии при посредничестве России. В итоге было достигнуто соглашение о вводе сирийской армии в курдские города Манбидж и Кобани, которые должны были стать следующими целями турецкого вторжения.

Колонны правительственной Сирийской арабской армии начали движение к городам Манбидж, Аин-Исса и Тель-Тамр и менее чем за сутки заняли их. Перешла под их контроль также авиабаза Табка. На северо-востоке подняли сирийские флаги курдские районы городов Хасака и Камышлы.

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С этого момента турецкая операция начала пробуксовывать. Движение сирийских сил не позволило Анкаре продвинуться на запланированные рубежи. Выполнение планов по созданию 30-километровой "зоны безопасности" срывается.

Жесты Трампа

Пока в политическом выигрыше от происходящего оказалась Россия, которая настаивает на сохранении территориальной целостности Сирии, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Планы курдов рухнули, - сказал эксперт "Известиям". - Они брошены американцами и остались один на один с теми, кого предали - сирийским правительством. С другой стороны на них накатывается Турция. Курды вынуждены просить Башара Асада, чтобы он их спас от Эрдогана. И не факт, что глава САР это сделает. Сейчас стоит вопрос, кому первому они сдадутся.

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С точки зрения международного права понятие "зона безопасности" на территории соседнего государства выглядит крайне странно, отметил экс-замгенсека ООН, бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

- Уверен, что с нашей стороны уже приложены все усилия, чтобы по различным каналам дать понять туркам, чтобы они "не зарывались", - сказал эксперт "Известиям". - Вообще, если случится даже мелкое боестолкновение между официальными сирийскими и турецкими войсками, это чревато серьезными осложнениями. Думаю, американцы не просто так вывели свои войска. Публичная критика со стороны президента США, как и обещанные им санкции, выглядят красиво. Но что мы видим на практике? Они оставили в одиночестве своих союзников курдов.

Эксперты предупреждают о возможных новых волнах беженцев из зоны боевых действий - что противоречит планам Турции уменьшить их число на своей территории, ради чего Эрдоган и начинал операцию.

Источник - Известия
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