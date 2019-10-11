Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией? - Дж.Сулеев и др

01:12 17.10.2019 Сегодня, в эпоху глобализации, место под солнцем может быть гарантировано только тем нациям и обществам, которые обладают необходимым уровнем конкурентоспособности. Насколько мы, казахи, готовы соответствовать современным вызовам – это мы решили выяснить у наших известных соотечественников, задав им следующие вопросы:

Вы согласны с мнением, что мы, казахи, становимся все менее конкурентоспособной нацией?

Если нет, приведите контраргументы, желательно на конкретных примерах. В каких сферах и благодаря чему мы стали конкурентоспособными?

Если согласны, то в чем вы видите главную причину? Во власти, которая на корню гасит всякую инициативу, в менталитете нашего народа, в чем-то еще?

Что необходимо для повышения конкурентоспособности нашей нации? Может, нужно что-то менять в менталитете (если да, то, что именно), культивировать в казахском обществе какие-то иные ценности, чтобы оторвать его от архаики?

Нация с комплексами неконкурентоспособна…

Джанибек Сулеев, веб-издатель:



1. Расплывчатый ответ вроде "и да, и нет" сейчас уже, скорее всего, как говорили алматинские пацаны во времена совка, не проканает. Но тем не менее такая расплывчатость как бы неизбежна.

Стоит честно признать, что в обществе присутствует некая закомплексованность. А закомплексованность – плохой попутчик и помощник в том, что касается конкурентоспособности.

Откуда это посыпание головы пеплом? Как мне кажется, такое чувство возникает потому, что наше государство, мягко говоря, не показывает той прыти, которую обещали нам наши руководители. Между тем все их обещания были громкими и захватывающими, включая пропагандистски заряженные аналогии и со странами Персидского залива, и с "тиграми" Юго-Восточной Азии. А сегодня, заметьте, таких разговоров и в помине нет. Хотя, может, это и к лучшему.

Но свою разрушительную работу они все-таки, увы, выполнили. Ведь всякий казахстанец, проживающий в любом уголке республики, задается вопросом: если мы (страна) такие богатые, то почему я такой бедный и несуразный? То есть произошел реальный провал между ожидаемым и получившимся (текущим). Налицо разочарование, а оно не рождает позитивного и бодрого настроения, верно? К тому же люди сегодня много что видят, выезжая свободно за рубежи Отечества, и им есть с чем сравнивать.

Слабые попытки доказать, что мы на самом-то деле живем вполне себе (мол, посмотрите на туркменов и некоторые другие народы), уже не срабатывают. Потому что ожидания и впрямь были, как теперь выясняется, чрезмерно завышенными. Пропал энтузиазм, рожденный в свое время предвкушением того, что мы стали суверенными и вроде как хозяевами своей судьбы. Реальность оказалась намного прозаичнее.

Считаю, что на старте суверенного развития у нас был громадный потенциал. Он был таким почти везде, если говорить о крупных республиках бывшего Союза. Но в силу объективных и субъективных причин мы его растеряли – и теперь уже, видимо, окончательно. Тут мы можем долго предаваться унылым рассуждениям…

Кто-то скажет: в как же "племя младое"? Оно же не обременено огромными рефлексиями старших поколений, уж оно-то может "дать стране угля"! Однако тут есть такой момент, на который уже давно обращают внимание все здравомыслящие люди, но только не отцы народа. Речь идет о сфере образования. Если она по факту неконкурентоспособна, то, что называется, суши весла. Вы посмотрите, что происходит. На первое место среди стран, куда уезжают получать, скажу по старинке, высшее образование наши юные соотечественники, выбилась Россия. В прошлом году там обучались уже свыше 70 тысяч казахстанцев. И в дальнейшем эта цифра будет только расти. Открываешь "Фейсбук", а там полным-полно постов о том, какая отсталая Россия, что она не сегодня-завтра загнется от санкций, и т.д. Тогда почему же наши дети едут туда? Или в Китай – страну, у которой, как и у России, в нашем общественном мнении тоже, мягко говоря, не самый позитивный образ? Получается просто какой-то "разрыв шаблонов".

Резюме: Казахстан еще не стал мощным и самодостаточным государством – это и есть, по сути, оценка конкурентоспособности Нации.

2. Сфера, в которой мы конкурентоспособны, - это спорт. А конкретно – единоборства. Бокс, ММА. Благодаря чему? Во-первых, старой советской школе бокса (остались еще традиции). Во-вторых, благодаря тому обстоятельству, что профессиональный бокс и ММА (в простонародье "бои без правил") – это своеобразный социальный лифт. За малым исключением в этот скоротечный "бизнес" (от силы 10-12 лет активной работы) идут в основном выходцы из гущи народной, из села.

Но вы же понимаете, что Нация не может состоять сплошь из боксеров и мастеров-"рукопашников". Хотя на сегодняшний день главным образом именно они пусть и косвенно, работают на имидж государства. Самый яркий пример - Геннадий Головкин. К тому же надо заметить, что большинство видов спорта, особенно командные, – это все-таки прерогатива больших городов. Ведь соорудить, скажем, бассейн, отвечающий всем олимпийским нормам, где-нибудь в дальнем ауле невозможно.

3. Безусловно, менталитет играет огромную роль. А у нас какой менталитет? Вот есть такой казахский постулат: "Не делай как мулла, а делай то, что он говорит". Подразумевается, что не всякий мулла ведет праведную жизнь, но когда он цитирует Коран, надо следовать Корану. Однако в реальной жизни менталитет проявляется в том, что условный народ хочет жить именно как неправедный мулла, а не слушать его и тем более следовать его правильным словам. Понятно, что под "муллой" я имею в виду собственно власть, она же элита общества, народа, Нации. Надо ли говорить, что довольно значительная ее часть демонстрирует совершенно антигосударственные и антиобщественные примеры, хотя льет нам в уши слова о праведности, учит правильно ковыряться в носу, призывает к патриотизму, аскезе и т.д.

4. Не надо множить какие-то новые ценности. Нам бы со старыми и добрыми как-нибудь разобраться. Шанс может появиться только в том случае, если элита станет жить сообразно ею самой же сформулированным лозунгам. То есть как-то бороться с коррупцией (и в первую очередь самой не участвовать в темных схемах по распилу госбюджета), демонстрировать патриотизм не на словах, а на деле – обучать своих чад в родном Отечестве, лечиться у отечественных эскулапов, хранить свои сбережения в отечественных банках и т.д., и т.п. Только личный пример "сливок общества", и прежде всего управленцев высокого полета, даст всеобъемлющий импульс к изменению общества. Это звучит почти как фантастика, но на данном этапе казахов можно пробить только этим. Либо надо перестать быть "казахом" в интерьерах неоархаики и становиться коллективным Базаровым. Будучи вырванными из контекста казахского бытия, казахи обычно вполне себе конкурентоспособны и быстро обучаемы. Но ведь у нас есть целое государство со всеми атрибутами.

Так почему же оно держится только на природных ископаемых и боксерах?..

Разговоры о конкурентоспособности – пустое…

Мурат Телибеков, мусульманский общественный деятель:



1. В последнее время стремление к конкурентоспособности стало превращаться у нас в навязчивую идею. Мы любим рассуждать об этом – вместо того чтобы решать насущные экономические и социальные проблемы.

Признаем честно: экономическая ситуация в стране оставляет желать много лучшего. Инвесторы неохотно идут в Казахстан, не развивается малый и средний бизнес, процветают рейдерство, коррупция и вымогательство, судебная система и полиция не пользуются доверием. Нам казалось, что достаточно создать несколько монументальных кинофильмов, провести пару саммитов и международных выставок – и деньги в страну потекут рекой. Увы, этого не случилось.

За рубежом наших политиков и государственных деятелей хвалят, дружески хлопают их по плечу, но при этом предпочитают вкладывать капиталы в другие страны. Мы недоумеваем и обижаемся. Начинаем искать причины всех бед в национальном менталитете, в мировых ценах на нефть, в коррупции, в происках внешних врагов. Хотя все дело в неумении разумно управлять государством.

Нет, казахи не стали менее конкурентоспособной нацией. Утверждать обратное – значит принять философию расизма. Неспособными к конкуренции стали наши акимы, министры и депутаты. Эти "тепличные растения" давно уже недееспособны. Возможно, именно поэтому новый президент стремится как можно быстрее избавиться от старого "хлама". Ему бы сейчас в руки большую метлу и мощный пылесос, чтобы провести в доме генеральную уборку. Пока же он осторожно смахивает пыль с мебели.

2. На днях некая швейцарская неправительственная организация опубликовала доклад, в котором представила Индекс глобальной конкурентоспособности за текущий год. И что вы думаете?! Оказывается, наша республика опередила такие страны, как Колумбия, Греция, Турция, Индия, Аргентина. Но кого мы пытаемся обмануть?! Подобные рейтинги я могу выдавать на-гора каждый день под любой вывеской и для любой страны, лишь бы были деньги. Когда я вижу, как наши люди дерутся при раздаче бесплатного мороженого, это говорит о положении дел в стране убедительнее всех рейтингов.

Мне как истинному патриоту всегда обидно за державу, поэтому я стараюсь встать на ее защиту всегда, когда ее в чем-то обвиняют. И могу заявить: да, нам есть чем гордиться, есть что показать. Мы временами очень даже конкурентоспособны! Например, выяснилось, что мы непревзойденные мастера в искусстве песнопения. Наш певец добился оглушительного успеха в Китае, и теперь он для страны как "спасательный круг". Казахстан может давать мировому сообществу уроки сольфеджио! Димаша всячески рекламируют, задействуют в различных официальных мероприятиях, смакуют детали его личной жизни. При этом как бы забывая, что успеха парень добился отнюдь не благодаря усилиям чиновников от культуры, а, скорее, вопреки.

Вторая сфера, в которой мы конкурентоспособны, – бокс. Не беда, что Геннадий Головкин давно живет и тренируется в США. По-видимому, на родине ему не очень комфортно. Налоги с его гонораров, судя по всему, тоже поступают не в казахстанский бюджет. Тем не менее мы упорно набрасываем ему на плечи наш казахский чапан. Красивый чапан! Симпатичный юноша – слов нет…

Так что, в принципе, наши дела не так уж и плохи. По крайней мере, Сингапур, Южную Корею и прочие страны мы обошли в умении махать кулаками, а дюжину европейских стран – в уникальности голосовых связок. Есть повод для гордости. Мы, казахи, тоже не лыком шиты!

3. Говорят, что нет худа без добра. Наиболее ценный опыт, который приобретен нами за минувшие годы, заключается в том, что мы избавились от многих иллюзий. Самая большая из них – уверенность в том, что рыночная экономика стихийно самоорганизуется, выстроится в гармоничную систему, которая приведет страну к процветанию. Возможно, где-то этот принцип срабатывает. Но в Казахстане мы получили нечто уродливое – скопище хищников, которые не помышляют ни о чем, кроме как об обеспечении собственного благополучия, причем любой ценой.

В чем же причина снижения конкурентоспособности страны? На мой взгляд, мы нарушили фундаментальный принцип естественного отбора, согласно которому на лидерские позиции должны приходить от природы одаренные, талантливые люди. Как следствие, сегодня практически на всех этажах власти мы видим примитивных пресмыкающихся и насекомых. Если раньше в "джунглях" время от времени встречались приматы и прямоходящие особи, то теперь их днем с огнем не сыщешь.

4. Мне не хочется вспоминать нашу уникальную казахскую рыбу, которая, вопреки всем законам природы, гниет не с головы, а с хвоста. С головой у нее все в порядке. А шляпа и прическа – вообще супер! Вот только проклятый хвост все время подводит, источая невыносимое зловоние. Надеюсь, мой вынужденный стеб будет понят…

С какими бы проблемами я ни соприкасался в повседневной жизни – идет ли речь о плохих дорогах, бездарных врачах, вороватых акимах и глупых министрах, – все упирается в политику. Перемены назрели, необходимость реформ очевидна… Но мы снова и снова толчем воду в ступе, переливаем из пустого в порожнее. Без политических перемен страну не изменить.

Не надо менять ментальность - с ней все в порядке. Национальные ценности - нормальные. Но государственная машина все время буксует и пятится назад.

Приведу пример. Вот уже два года я упорно бьюсь над созданием телевизионной передачи, посвященной совершенствованию судебной и правоохранительной системы. Проект одобрен администрацией президента РК, Советом безопасности, МВД, Министерством информации, но передача так и не вышла на экраны. В чем причина? Оказалось, в большом механизме есть маленькая "шестеренка", которая очень хочет получить дополнительную "смазку", дабы быстрее и бесшумно крутиться. И никто не в силах ей противостоять! В этом феномен нашей системы. А вы говорите о конкурентоспособности.

Если нет честной, открытой конкуренции внутри страны, способна ли такая страна на конкуренцию за пределами своих границ? Вот в чем вопрос…

Надо менять систему…

Улан Шамшет, главный редактор информационно-аналитического портала almakz.info:



Ну, конечно, ведь до появления Димаша Кудайбергена казахи были неконкурентоспособными. А если серьезно, то распространенное мнение, будто "казахи ничего не умеют", было навязано тоталитарным режимом СССР. И сейчас наше родное государство не просто продолжает проводить эту совковую пропаганду, но и всячески поощряет любые действия, направленные на снижение конкурентоспособности нашего народа.

Парадокс, но у нас люди получают признание на родине только после того, как их признает мировое сообщество. Значит, чтобы стать звездой у себя в Отечестве, казах должен блеснуть своими талантами, мастерством и профессионализмом где-нибудь в другой стране. Ведь Димаш – не единственный наш талант, которого признали во всем мире. Силиконовая долина, университеты США, Европы и т.д. уже знакомы с нашими людьми и их достижениями в разных сферах.

В СССР не было здоровой конкуренции, поскольку там все-таки существовали предел возможностей и потолок мечтаний. Да и на протяжении первых 20 лет независимости у нас был застой во многих отраслях. Но в последнее десятилетие молодежь добилась заметных успехов. И, как бы странно это ни прозвучало, не в последнюю очередь благодаря социально-экономическому кризису и, конечно же, вопреки политическому застою. Именно кризис послужил мотиватором к трансформации нации. Что ни говори, экономика и политика - вещи сильно взаимосвязанные. Это поколение людей, заставших 1990-е, видевших расцвет коррупции, но вопреки всему сумевших самостоятельно выстроить свои судьбы.

К сожалению, их мало, но, тем не менее, они разрушают мифы и стереотипы о "неконкурентоспособности казахов".

Считаю, что для повышения конкурентоспособности нашей нации надо менять не менталитет, а систему государственной власти, трансформировать существующие взаимоотношения между гражданами и государством. И еще очень важно, чтобы по-настоящему заработали социальные лифты. Все очень просто: дайте людям свободу выбора и действий, уничтожьте коррупцию – и тогда результаты не заставят себя долго ждать.

Кроме того, необходима кардинальная реформа системы образования. Без этого повысить уровень конкурентоспособности нации невозможно. Мы должны пройти тот же путь, который прошли многие развитые страны, такие как Сингапур, Южная Корея, Япония. Мы ничем не хуже, и мозги наших людей устроены так же, как у всех.

У Казахстана нет своего особого пути развития, но есть различия в культуре, в языке, что, впрочем, ни в коем случае не является тормозом на пути к прогрессу.



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

11.10.2019 Источник - camonitor.kz

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