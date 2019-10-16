Приватизация войны. США запутались сами и крайне запутали ситуацию на БлВостоке, - В.Овчинский

01:42 17.10.2019

полная картина происходящего на Ближнем Востоке складывается из мотивов американской внутриполитической борьбы



11 октября недалеко от порта Джидда в Красном море на танкер Sabiti, принадлежащий иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), неизвестными силами была осуществлена ракетная атака.



Данный инцидент не так прост, как может показаться на первый взгляд. Посудите сами - ни одна из двух фракций, подозреваемых в его организации, не заинтересована в ударе по иранскому судну, особенно сейчас. Зачем Саудовской Аравии, на которую явно указывают все улики, обострять свое противостояние с Ираном в преддверии визита в Эр-Рияд президента России, главного союзника Ирана? С чего бы американцам, выглядящим очевидными подстрекателями, провоцировать персов на военные действия и порываться забросать Тегеран бомбами именно теперь, после отставки агрессивного Джона Болтона, когда в Белом доме явно не желают военного решения политических противоречий Ближнего Востока? Похоже, что за событиями в Красном море стоит загадочная третья сила. Не государство и не политический блок, а частная организация, преследующая собственные интересы. Что же это за сила, какие интересы она преследует и как действует?



На помощь в решении этих вопросов может прийти не анализ политического контекста, а, как ни странно, криминалистика. Похожий случай из недавнего прошлого открывает нам глаза не только на паттерн поведения преступника, не только на его маниакальные наклонности, но и на список возможных подозреваемых. Если рассматривать недавнюю атаку на саудовское нефтехранилище с точки зрения не политической, а баллистической, то становится ясно, что удар был нанесен со стороны Ирана советскими ракетами. На первый взгляд виновник очевиден лишь для того, кто позабыл о долгой и кровопролитной войне в Йемене, где самое живое и деятельное участие принимает американская частная военная компания Academi, ранее печально известная как Blackwater. По особому поручению главы компании, Эрика Принса, вооружение, имевшееся в Йемене, в частности, советские ракеты, было захвачено наемниками. Дальнейший план опирался на использование специфики местности - границы между ближневосточными государствами часто существуют лишь на карте, в действительности представляя собой бесконечные песчаные поля, а потому у злоумышленников не возникло никаких проблем с тем, чтоб заехать с мобильной установкой пуска ракет на иранскую территорию, произвести залп по саудовским нефтехранилищам и тут же уехать обратно. Все становится еще интереснее, когда выясняется, что именно Academi отвечала за противоракетную оборону упомянутых нефтехранилищ, и временное отключение этой самой обороны просто не могло быть инициировано без ведома руководства ЧВК.



Упомянутый выше глава Academi Эрик Принс ранее служил офицером подразделения спецназа "Морские котики" морской пехоты США. С самого начала своего вращения в вашингтонских кругах он оброс связями с людьми, позже поднявшимися на вершину американской внешней политики. Этими людьми были Джон Болтон, бывший до 10 сентября 2019 года советником Трампа по национальной безопасности и определявший внешнюю политику Белого дома, и Майкл Ледин, наставник и лучший друг Болтона, бывший консультантом того самого совета по национальной безопасности при президенте США, Госдепа и Пентагона. Ледин, видный писатель и идеолог, является проповедником американского империализма, заявивший накануне вторжения в Ирак, что "если мы не будем умничать и выстраивать дипломатические схемы, а просто начнем тотальную войну против тиранов, наши дети будут воспевать нас в своих песнях". Именно Ледин на пару с Болтоном являлись самыми громкими "ястребиными" голосами в администрации Трампа. Так продолжалось до августа, когда в СМИ попала устная договоренность между Болтоном и Принсом. Согласно этой договоренности, планировалось, по сути, приватизировать американское присутствие в Афганистане, выведя оттуда контингент американских солдат и заменив их наемниками Academi, формально неподотчетными главнокомандующему армией США. Само собой, Academi получила бы контроль над потоками оружия, наркотиков и прочих предпринимательских активностей, которыми так славен регион. Сумма сделки, по некоторым данным, называлась совершенно космическая - 78 млрд. долл. должно было уйти на финансирование этой частной войны из федерального бюджета, а значительная часть этих денег, несомненно, осела бы в карманах Принса и Болтона. Тем не менее, что-то пошло не так - Трамп не просто не одобрил сделку, теоретическую вероятность которой Болтон публично обсуждал еще за год до своей отставки, но и вышвырнул "усатого ястреба" из Белого дома, обрубив каналы прямого влияния на президента и для Майкла Ледина.



Таким образом, полная картина происходящего на Ближнем Востоке складывается из мотивов американской внутриполитической борьбы. К внешним проявлениям битв демократов с республиканцами мы привыкли - стоит вспомнить лишь эпопею вокруг Байденов и Украины - но здесь самыми серьезными последствиями грозит внутренний заговор Республиканской партии. Болтон, Ледин, Принс - все они либо входят в Республиканскую партию, либо жертвуют ей огромные деньги. Этот заговор, имеющий своей целью смещение прагматичного президента, не желающего втягивать США в очередную долгую и бессмысленную войну на Ближнем Востоке, имеет еще и характер возмездия за разрушенные планы. Academi и ее руководство будут всеми силами пытаться развязать войну, втянуть в эту тотальную бойню всех возможных игроков - все с тем, чтоб по прошествии активной фазы боевых действий просто приватизировать эту войну, попутно заработав огромные деньги. Единственная возможность не допустить этого - постоянное взаимодействие всех со всеми. Именно для этого Путин летает в Саудовскую Аравию, для этого Патрушев поддерживает постоянный контакт с Бен-Шабатом, а иранское руководство сознательно, даже в ущерб собственной репутации, пытается смягчить риторику, выражая готовность к переговорам.



Владимир Овчинский

16.10.19