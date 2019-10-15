Китай запустил национальную сервисную сеть блокчейна

07:15 17.10.2019

Китай запустил национальную сервисную сеть на основе технологии блокчейна с целью улучшить развитие "умных городов" и цифровой экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Межрегиональная общественная инфраструктурная сеть был запущена совместно Государственным информационным центром Китая, оператором мобильной связи China Mobile, национальной платежной системой UnionPay и другими организациями.



Обеспечивая контролируемую безопасность, независимые инновации, открытость и инклюзивность, сеть призвана эффективно снизить технический и экономический порог в применении технологии блокчейна, заявил замруководителя Государственного информационного центра Чжан Сюэин.



С постепенным приходом связи 5G, интернета вещей, искусственного интеллекта и других технологий, сервисная сеть высококачественные и специализированные слуги в сфере развития умных городов и цифровой экономики, а также поможет культивировать целый ряд новых отраслей промышленности и новые бизнес-модели, основанные на технология блокчейна.



Отметим, что блокчейн - это распределенная база данных, где устройства хранения не имеют единого сервера, цепочка блоков, содержащих информацию. Технология активно применяется при создании криптовалют и шифровании данных. Бета-тест сети уже стартовал и продлится до марта 2020 года.