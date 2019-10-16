Эрдоган оказался на месте Асада. Военная операция Турции заставила арабов объединиться, - И.Субботин

08:52 17.10.2019

Ближний Восток теперь вынужден взаимодействовать с правительством Сирии. Это главный сигнал, который пытается отправить Россия на фоне турецкой операции "Источник мира". 16 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что и самой Анкаре следовало бы практически взаимодействовать с сирийской армией, как это уже сделали курды. Похоже, что с подачи РФ необходимость сохранения власти в Дамаске становится общим местом обсуждений будущего Сирии.

Операция "Источник мира" поставила Турцию в затруднительное положение. Военные действия Анкары не были полностью одобрены ее ближайшими партнерами. В этом убеждают заявления спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, который, находясь 15 октября с российской делегацией в Абу-Даби, назвал операцию "неприемлемой" и сказал, что Россия никогда не поддерживала "идею ввода, в том числе турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции" на север Сирии. Для того чтобы разубедить Анкару в целесообразности "Источника мира", 16 октября в Турцию прибыла и американская делегация во главе с вице-президентом США Майклом Пенсом.



Вероятно, Турция переоценила лояльность своих партнеров и недооценила их предприимчивость. Сейчас Москва обращается к юридической базе "Источника мира", чтобы навести мосты между Анкарой и Дамаском.

"Мы всегда говорили, что признаем наличие легитимных интересов Турции в обеспечении безопасности своих границ, – заявил Лавров на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств в Сочи. – При этом выступаем за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года. Военные двух стран должны определить конкретные параметры такого сотрудничества на месте. Мы готовы оказывать содействие в таком диалоге".



Эту тему, как следует ожидать, будут обсуждать во время скорого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Вопрос о восстановлении дипсвязей с официальным Дамаском велся на высшем уровне – вероятно, и с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) – во время государственного визита президента Владимира Путина. По крайней мере накануне поездки эксперты выражали надежду на то, что разговор о судьбе Сирии будет следовать именно в этом русле. В Лиге арабских государств (ЛАГ) уже сообщили, что будут рассматривать вопрос о возвращении Сирии членства в организации, и Ирак пообещал подать соответствующий запрос. Однако ближневосточным странам все равно важно, чтобы в Сирии был начат процесс политического урегулирования.



В экспертной среде считают, что турецкая операция, стартовавшая 9 октября, преследовала цель лишить курдские формирования права участвовать в политическом процессе. "Для Турции в среднесрочной перспективе было бы выгодно лишить курдов стратегической инициативы путем дробления подконтрольной им территории, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – В Сирии вот-вот начнется политический диалог по дальнейшему урегулированию, а за курдами был контроль над большой территорией, то есть они могли настаивать на участии, хоть и непрямом, в торге за политическое влияние в будущем Сирии. Операция Турции – это опережающий шаг".



Впрочем, аналитик убежден: примирение Турции с сирийским правительством не дойдет до полноценного диалога в среднесрочной перспективе. "Анкара будет ждать прогресса в том, что касается политических реформ в стране, – говорит Ахметов. – В вопросах обеспечения безопасности Турция, как мне представляется, пока что или будет довольствоваться односторонними действиями, как продемонстрировала нынешняя операция, или координировать это с Россией. Важным фактором в этом вопросе, однако, могут стать восстановление отношений Сирии с арабским миром и попытки ряда арабских стран укрепить региональную солидарность через антитурецкие настроения". В этом случае, говорит эксперт, у турецкого руководства будет больше стимулов пересмотреть свою позицию относительно сирийского президента Башара Асада.



Примечательно, что "Источник мира" оказал двоякий эффект на партнера Турции по "астанинскому формату" – Иран. "В Тегеране могут быть довольны тем, что турецкая операция заставила США принять решение по северо-востоку Сирии, а курды были вынуждены обратиться за помощью к официальному Дамаску: это открывает дорогу к восстановлению правительственного контроля над многими районами страны, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – С другой стороны, очевидно, что не согласованная с сирийским правительством турецкая военная операция вызывает у Ирана, как у союзника Сирии, недовольство и опасения, что Турция может превратить большую часть севера Сирии в подконтрольную зону на многие годы. Как результат – МИД Ирана на официальном уровне требует от Турции прекратить наступление, а парламент Ирана принял заявление с осуждением турецкой операции и с призывом к своему правительству выразить поддержку сирийским курдам".



Турецкая операция укрепила позиции России, говорят эксперты. "Сделка "Демократических сил Сирии" (многонациональный альянс с преобладанием курдов. – "НГ") с Дамаском даст Асаду основу для обеспечения гегемонии над Северной Сирией, когда наступление Турции застопорится или будет остановлено, – заявил "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – Турция остановилась перед нежелательным выбором: биться с сирийским правительством, что она не будет делать из-за риска конфронтации с Россией или в конечном счете свернуть свое наступление. Это может оставить у внутренней "аудитории" Эрдогана впечатление, что он отступает под международным давлением". Асад, по мнению эксперта, в скором времени может добиться серьезных успехов и усилить влияние РФ.

По оценке Рамани, арабские страны демонстрируют беспрецедентную солидарность с сирийским правительством. "Думаю, Саудовская Аравия могла бы пересмотреть свою давнюю позицию по Асаду, – говорит аналитик. – Солидарность против неарабского "государства-агрессора", такого как Турция, – это более приятно, чем признание поражения от Ирана. Перспективы членства в ЛАГ могут и не улучшиться из-за того, что Турцию поддерживает Катар, но все же это дипломатическая победа Москвы". Эксперт признает, что побег из заключения членов "Исламского государства" (запрещено в РФ) остается угрозой, но кампания по репатриации боевиков в европейские страны может сыграть положительную роль.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

16.10.2019