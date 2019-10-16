 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прыжки на граблях или уроки курдского, - Владислав Шурыгин
09:02 17.10.2019

опрометчивая и недальновидная попытка опереться на американцев обернулась настоящей катастрофой
Владислав Шурыгин
16 октября 2019

Главная новость этих дней: "Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж провинции Алеппо на севере страны в понедельник, 14 октября. До недавнего момента этот регион находился под контролем курдской автономной администрации.Именно она обратилась к официальным властям Дамаска с предложением разместить войска на всей протяженности границы САР с Турцией. Договоренность об оказании помощи в отражении атак армии соседнего государства была достигнута в воскресенье, передает гостелевидение Сирии".
Фактически, передача Манбиджа под контроль России это зримое доказательство того, что США и Россия окончательно договорились по сирийскому вопросу. В понедельник войскам США был поставлен 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. "По сути, это передача", сообщил журналу Newsweek неназванный высокопоставленный представитель Пентагона. "После того как оттуда уйдут американцы, там должны обосноваться российские силы".

Именно так и произошло. Сейчас Манбидж патрулируется российской военной полицией.
Манбидж был захвачен силами сирийской оппозиции, спустя два года его захватили террористы запрещенного в РФ "Исламского государства" , для которых город служил своего рода пропускным пунктом в Турцию. В июне 2016-го поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) начали наступление на Манбидж, а к августу полностью зачистили его от сил ИГ.

У курдов, которые еще полгода назад категорически отказывались признавать протекторат Дамаска над собой, надеясь на американскую помощь и поддержку, теперь очень незавидный выбор. Либо, попасть под каток турок, проводящих сейчас операцию по зачистке приграничных курдских районов, либо припасть к руке Асада и снова присягнуть ему на верность. Из двух зол они выбрали меньшее и обратились к Дамаску с просьбой восстановить контроль Сирии над районом. В обмен на это гарантируется разоружение всех находящихся здесь курдских отрядов, кроме официальных полицейских сил, что так же устраивает и турок, которым не очень хочется втягиваться в длительную сухопутную войну. Очевидно, что после разоружения курдов Дамаск уже не будет смотреть на военную активность курдов так же, как раньше. То есть поддержит усилия Турции по демилитаризации своих курдов и их изоляции. Теперь курдам придется надолго забыть мечту о "свободном Курдистане". Их крайне опрометчивая и недальновидная попытка опереться на американцев обернулась для них настоящей катастрофой.
Для Трампа сегодня очень важно восстановить отношения с Турцией. Предыдущая администрация Обамы, категорически не приняв Эрдогана и, сделав ставку на саудитов и подконтрольных им джихадистов, умудрилась завести турецко-американские отношения в полный тупик. А прямое участие американцев в попытке свержения Эрдогана в июле 2016 года вообще поставило страны в состояние холодной войны. В отличии от Обамы, Трамп отлично понимает, что окончательно рассориться с Турцией, значит утратить своего ключевого союзника в регионе, с которым США больше семидесяти лет связывали самые прочные отношения, и толкнуть его на еще большее сближение с Россией. Но для этого у Трампа не так много возможностей. Выстроенный Обамой механизм давления на Турцию и антитурецкие настроения в конгрессе, где сейчас большинство у демократов, вяжут Трампа по рукам и ногам. И сдача курдов один из немногих, имеющихся у Трампа козырей. Точнее, некий мессидж Эрдогану о готовности начать диалог. Правда мессидж этот уже сильно дезавуирован вспышкой санкционной активности конгресса и совершенно не факт, что Эрдоган, цинично приняв жертву курдской овцы, направится дальше на встречу США, чьи позиции на Ближнем востоке стремительно слабеют. По актуальным для Эрдогана вопросам ему куда проще договариваться с Россией и Ираном. Поэтому Эрдоган сразу принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию в ближайшие дни. Учитывая, что Россия отклонила резолюцию ООН с осуждением действий Турции, такой визит можно назвать дружественным. США также проголосовали против этой резолюции, но Эрдоган этого не заметил...

Ну а для курдов это очередной прыжок на грабли, который они выполняют с грустной регулярностью. Друзей надо уметь выбирать правильно. А выбрав, не предавать.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571292120
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