"Узбекконцерт" простил и вернул лицензию певцу-"понторезу" Атаджанову

09:58 17.10.2019

"Узбекконцерт" вернул лицензию певцу Джахонгиру Атаджанову

17 Октябрь, 2019



Государственное учреждение "Узбекконцерт" вернуло певцу Джахонгиру Атаджанову и другим артистам ранее отобранные у них лицензии, дающие им право выступать в республике. Ведомство вернуло лицензии Джахонгиру Атаджанову, Шахло Ахмедовой, Абдулле Курбанову и Халиме Ибрагимовой.

Об этом на брифинге 16 октября сообщил директор организации Одилжон Абдукахоров, сообщили местные СМИ.



Напомним, что лицензия певца Джахонгира Атаджанова ​была приостановлена несколько дней назад. ​

В качестве причины "Узбекконцерт" указывал, что певец "подзабыл" об ответственности, которую он несет как творческая личность, и напоминал о его "неподобающих действиях". В защиту артиста выступил ряд общественных деятелей и глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.