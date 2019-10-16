Демократическая пассия США. Новая главная соперница Трампа - Лиза Уоррен: кто это?

10:06 17.10.2019

Элизабет Уоррен потеснила Джо Байдена с позиции фаворита президентской гонки у демократов



Вечером 15 октября в университете Оттербайн в американском штате Огайо прошли четвертые по счету дебаты кандидатов, претендующих на выдвижение в президенты США от Демократической партии. Помимо численного рекорда для телетрансляций такого рода событий - на одной сцене впервые собрались 12 человек - новый раунд дебатов явил миру нового фаворита демократической гонки, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.



Огонь по лидеру



За прошедшее с момента предыдущих дебатов время госпожа Уоррен сильно укрепила свои позиции: во-первых, за минувший квартал она смогла привлечь больше денег, нежели прежний фаворит - Джо Байден. Во-вторых, по данным общенациональных опросов, она практически обошла господина Байдена и по популярности среди избирателей (см. "Ъ" от 7 октября). В-третьих, местные опросы показывают ее превосходство в штатах Айова и Нью-Гемпшир, где проходят первые голосования во время праймериз, которые часто задают своего рода "электоральную траекторию" кандидата.



Ей не хватало одного - фактического признания ее лидерского статуса со стороны конкурентов. Дебаты в Огайо дали ей и это: если раньше оппоненты не уделяли особого внимания полемике с ней, то на сей раз самый мощный шквал критики был обрушен именно на госпожу Уоррен. Она, правда, смогла свести большую часть вопросов к своей излюбленной теме - неравенству в американском обществе и негативной роли денег в политике, но временами не находила, что ответить.

Одним из слабых мест позиции сенатора, которое нащупали ее оппоненты, стал оставшийся непроработанным вопрос о том, из каких источников будет финансироваться предложенная ею программа всеобщего медицинского страхования.



"Вы предложили достаточно масштабные программы: бесплатный государственный колледж, бесплатную всеобщую медицинскую страховку, ликвидацию долга за образование большей части американцев. Но вы не уточнили, как вы собираетесь платить за самое дорогое ваше предложение - всеобщую медицинскую страховку. Вы повысите налоги на средний класс для ее оплаты? Да или нет?" - задал ей вопрос модератор дискуссии Марк Лейси.



В ответ госпожа Уоррен пояснила, что в целом расходы представителей среднего класса снизятся, потому что им не придется платить за поход к врачу. На это не преминул отозваться мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич: "Мы все слышали вопрос из серии "да или нет", в ответ на который не прозвучало ни "да", ни "нет"".

Демократы и республиканцы выясняют, чей кандидат хуже

Положение Элизабет Уоррен усугубил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, напомнивший, что именно ему принадлежит идея всеобщей бесплатной медстраховки. "Я считаю важным признать: налоги вырастут",- сказал господин Сандерс. Госпожа Уоррен ответила, что посвятила жизнь изучению банкротства успешных американцев и пришла к выводу, что упомянутая медстраховка - единственный способ избежать возрастающих затрат на здравоохранение. "Я ценю труд Элизабет, но разница между планом и голубой мечтой в реализуемости",- съязвила в ответ Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота.

Критике была подвергнута и идея госпожи Уоррен ввести налог на роскошь.



Пит Буттиджич обратил внимание на то, что такой налог уже вводили в Германии, Франции, Дании и Швеции - и везде отменили. Госпожа Клобушар, в свою очередь, заявила: "Хотела бы вернуть Элизабет в реальный мир. Никто на этой сцене не хочет защищать миллиардеров… Но у нас разные подходы. Ваш подход не единственно верный".



Тем не менее в целом Элизабет Уоррен не допустила больших промахов и выдержала атаки, которые обычно обрушиваются на фаворита президентской гонки. К тому же, нет худа без добра, нападки позволили ей быть в центре внимания на протяжении почти всех трехчасовых дебатов.



Центристы против левых

Успех Элизабет Уоррен стал не единственным примечательным событием прошедших дебатов. С момента предыдущего раунда произошло несколько важных событий, эффект от которых проявился во время раунда нынешнего.



Во-первых, демократы начали процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Все участники поддержали импичмент, хотя и разошлись в оценке необходимости заручиться двухпартийной поддержкой для продолжения процесса. Больше всего политических очков получила опять же госпожа Уоррен, которая первая публично выступила за импичмент после прочтения доклада спецкомиссии прокурора Роберта Мюллера.

Во-вторых, США объявили о выводе своих войск из Сирии, что дало возможность модераторам спросить участников о внешней политике - теме, которая практически не обсуждалась во время трех предыдущих раундов. Вывод войск из Сирии и "предательство курдских союзников" вызвали практически единодушное осуждение.

Отдельный вопрос был посвящен России.

Американское разведывательное сообщество считает, что Россия пытается получить выгоду от вакуума силы по всему миру, как, например, сейчас на севере Сирии. Что вы будете делать, чтобы ограничить власть Владимира Путина на мировой арене?" - спросил модератор Марк Лейси.



В ответ он получил заверения в необходимости продолжения сотрудничества с НАТО и опоры на союзников по всему миру.

В-третьих, в перерыве между дебатами Берни Сандерс перенес сердечный приступ, однако во время нынешнего раунда держался и говорил бодро и даже шутил больше обычного.



В целом отдельным феноменом стали удачные выступления Эми Клобушар и Пита Буттиджича, которые успешно критиковали "леваков" Сандерса и Уоррен с центристских, умеренных позиций, единоличным выразителем которых ранее считался господин Байден. В отличие от предыдущих дебатов они не стали сглаживать углы и стараться угодить радикальным левым демократам, а изложили четкую, умеренную, компромиссную позицию, противопоставив ее нереалистичным и слишком общим обещаниям оппонентов по вопросам здравоохранения и контроля над вооружениями. Центристы показали, что готовы подхватить знамя умеренности из рук Джо Байдена, если он так и не сможет оправиться от "украинского скандала" и мощных ударов со стороны правящей администрации.



Теперь будущее партийной номинации зависит от того, насколько эффективно Элизабет Уоррен справится с критикой со стороны республиканцев и сможет ли она убедить всех демократов, что ее позиции не слишком радикальны и могут быть приняты большинством населения США. Следующий, пятый раунд демократических дебатов пройдет 20 ноября.

Вадим Гурвич

№190 от 17.10.2019