25 казахстанских вузов реорганизованы в некоммерческие акционерные общества

10:58 17.10.2019

Основным предметом их деятельности определено предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования.



Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года "О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан" 25 казахстанских вузов реорганизованы из республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (РГП) в некоммерческое акционерное общество (НАО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, передает Zakon.kz.

В их числе:

Актюбинский государственный региональный университет имени К. Жубанова;

Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина;

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова;

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова;

Таразский государственный педагогический университет путем слияния и преобразования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке с Таразским региональным университетом имени М.Х. Дулати;

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;

Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева;

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата;

Павлодарский государственный педагогический университет;

Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова;

Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова;

Государственный университет имени Шакарима города Семей;

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;

Карагандинский государственный индустриальный университет;

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова путем слияния и преобразования в установленном законодательством порядке в НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова;

Карагандинский государственный технический университет;

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова;

Рудненский индустриальный институт;

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова;

Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова;

Казахский национальный женский педагогический университет;

Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева;

Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

При этом основной вуз страны - Казахский национальный университет имени аль-Фараби и его дочерние госпредприятия "Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов", "Научно-исследовательский институт математики и механики", "Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии", "Научно-исследовательский институт проблем экологии", "Центр физико-химических методов исследования и анализа", "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики", "Научно-технологический парк" и "Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа" путем слияния и преобразования - в НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.