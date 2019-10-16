 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.10.2019
12:00  Турецкие приключения казахского "вора в законе" и "молодежного лидера" Армана Дикого (Джумагельдиева), - Росбалт
10:58  25 казахстанских вузов реорганизованы в некоммерческие акционерные общества
10:06  Демократическая пассия США. Новая главная соперница Трампа - Лиза Уоррен: кто это?
09:58  "Узбекконцерт" простил и вернул лицензию певцу-"понторезу" Атаджанову
09:02  Прыжки на граблях или уроки курдского, - Владислав Шурыгин
08:57  Новороссия - русская судьба, - Павел Губарев
08:52  Эрдоган оказался на месте Асада. Военная операция Турции заставила арабов объединиться, - И.Субботин

07:15  Китай запустил национальную сервисную сеть блокчейна
06:53  Как развивается товарооборот между Китаем и Россией: равноценный обмен? - Анна Мейзер
01:42  Приватизация войны. США запутались сами и крайне запутали ситуацию на БлВостоке, - В.Овчинский
01:12  Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией? - Дж.Сулеев и др
01:07  Чувство мер: операция в Сирии грозит Турции новыми проблемами, - А.Лавров
00:52  Из капитализма в новый феодализм: почему авторитарные лидеры снова в моде? - Д.Буянов
00:48  Зачем России врачи-гастарбайтеры, - С.Мардан
00:32  Сирия: испытывая давление России, Эрдоган вынужден балансировать, - Мари Жего
00:25  Министр-чебурашка. Глава Казминприроды Мирзагалиев оказался профаном
00:02  Молдова пригласила граждан Узбекистана на сбор урожая яблок за $40 в день
Среда, 16.10.2019
22:59  67-летнего экс-главу Союза фермеров Казахстана Даринова посадили на 19 лет за изнасилование
22:37  Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
21:56  Сколько денег выделят Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на проведение парламентских выборов?
21:37  В Персидском заливе задул ветер из России, - Т.Бордачев
21:21  Жэньминь жибао: Китай призывает США не помогать бунтовщикам в Сянгане
21:10  Россия - страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры, - Уилл Энглунд
21:06  Узбекистан официально вступил в Тюркский совет
20:57  В Таджикистане ужесточено наказание за... пытки
20:53  Владимир Путин, арбитр и главный выигравший от сирийского хаоса, - Le Monde
20:50  Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит
20:45  Казахстанские казаки требуют уволить депутата-ряженого атамана Божко
20:29  УзбМат. Хоким Миришкорского района Комилов избил и обругал фермеров
19:03  Дыра в Центробанке может обрушить экономику России?
18:57  Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции
18:48  Футбол. 6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
18:46  Раскрыты детали отключения иностранной техники "Газпрома" через спутник
17:21  Казахстан. "Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? - Н.Мустафаев
07:27  Как Хрущев сдал китайцам Порт-Артур (уроки истории), - Л.Максименков
07:18  Первый замглавы ГБАО генерал Мирзонаботов: Я не критиковал вертолеты Фонда Ага Хана
07:14  Елбасы толкнул идею создания "Организации Тюркских госдарств" и инициировал программу "Тюркское видение – 2040"
06:53  Турецкую сталь испытают на прочность. Сирийских курдов защитят американскими пошлинами, - С.Строкань
06:49  Эмираты не ударили в грязь дворцом. Репортаж о визите Путина в ОАЭ, - А.Колесников
06:45  Эрдоган в Баку попросил поддержки от Тюркского совета, - Мира Гасанова
06:39  Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан
06:36  В Оше задержан "теневой" аким - кримавторитет Дженго (Кадыр Досонов)
06:31  Роковые просчеты Турции и триумф Дамаска в Сирии, - Д,Минин
02:20  Потерянное зарубежье. Как сделать Содружество независимых государств Союзом российских республик, - В.Тетекин
01:16  Азиатские программы сверхдержав. Желающих перекроить границы становится все больше, - С.Чварков
01:07  Глас вопиющего в Пекине. Подпольные католики Китая не одобряют соглашательства Ватикана, - С.Скловская
00:56  Скурить трусы. В Талдыкоргане планируют производить текстиль из конопли
00:55  Таджикские блогеры предстали перед судом после "рейда на проституток на трассах"
00:33  Кто дал сигнал Турции к наступлению в Сирии? - С.Шакарянц
00:03  Рука руку. КазМинобраз Аймагамбетов пытается отмазать своего зама-плагиаторшу Жакыпову
00:02  США заставят НАТО надавить на Турцию, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Турецкие приключения казахского "вора в законе" и "молодежного лидера" Армана Дикого (Джумагельдиева), - Росбалт
12:00 17.10.2019

Султан для "воров в законе"
"Криминальный генерал" Бадри Когуашвили (Бадри Кутаиский) попал в умело расставленную в Турции ловушку.

Общественный деятель (и по совместительству лидер преступной среды Турции) Седат Пекер разместил в своем Instagram фото в обнимку с "авторитетом" из Казахстана Арманом Джумагельдиевым (Арман Дикий). После этого стало понятно, что влиятельный "вор в законе" Бадри Когуашвили (Бадри Кутаиский) попал в умело расставленную ловушку. Недавно он тоже навещал Пекера, чтобы перетянуть его на свою сторону в конфликте с "законником" Надиром Салифовым (Лоту Гули), возникшем из-за того, что в доме последнего Дикий избил мафиози Квежоевича. Однако эту встречу оппоненты сразу использовали для дискредитации Бадри.
Фото с Арманом Джумагельдиевым Седат Пекер сопроводил следующей подписью: "Один из молодежных лидеров нашей братской страны, Казахстана, Арман Джумагельдиев и его друзья пришли ко мне в гости. Они дали мне одежду, которую носят султаны…". Этот снимок сразу вызвал бурные обсуждения в мафиозных кругах, поскольку на нем изображены участники самой крупной "воровской" войны последнего времени. Готовилась она, как сейчас уже очевидно, давно обеими сторонами. Не секрет, что "вор в законе № 1" Захарий Калашов (Шакро молодой) всегда недолюбливал Надира Салифова, но перейти в атаку на него решил, когда оказался в тюрьме. В качестве предводителя похода использовали Бадри Когуашвили, а в качестве "троянского коня" - Гурама Чихладзе (Квежоевич).

Последний неожиданно согласился прийти по вызову Гули на серьезный разговор, во время которого повел себя с Салифовым вызывающе. Все это привело к тому, что, находившийся в помещении Арман Дикий ударил по лицу Чихладзе. Из-за этого инцидента Когуашвили моментально объявил Гули "не вором". Объяснение было дано такое: он позволил не "вору в законе" избить "криминального генерала". Делал это Когуашвили при поддержке Шакро. Казалось бы, на "короне" Гули можно поставить крест. Но у Салифова тоже есть советчик - крайне искушенный в закулисных играх Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский).

Главный "вор в законе" прибыл в Москву

В результате развить успех Бадри не удалось. Чтобы закрепить решение о "раскоронации" Салифова, надо было провести сходку, однако желающих ввязываться в войну с Гули было немного. Когуашвили попробовал провести мероприятие в Израиле, где находились Квежоевич и ряд дружественных воров, но в эту страну его не пустили.

Тем временем Гули собрал свою сходку, на которой главным докладчиком стал Джумагельдиев. По его версии, он не знал, что с Гули говорит "вор в законе", поэтому был удивлен и возмущен его дерзостью. Когда Салифов вышел из помещения, он принялся ругать матом обидчика Гули, потом спросил, кто он такой. Незнакомец не представился "законником", Арман его побил. Потом появился Салифов, узнав, что Квежоевичу досталось, предложил тут же вместе все выяснить и наказать Джумагельдиева, но Чихладзе предпочел срочно ретироваться. В результате участники сходки сочли поведение Квежоевича странным и не "воровским".
Также они посчитали, что Арман не знал, что напал на "законника". А вот полномочия Бадри в семье приостановили из-за поспешного и незаслуженного объявления Гули "не вором".

Дальше страсти начали разгораться. Гули пообещал "посадить на нож" любого, кто усомнится в его "воровских" полномочиях. Квежоевич объявил, что начинает искать киллера для устранения Салифова. И, вероятно, так увлекся этим процессом, что уже давно с ним никто не может пообщаться даже по телефону. Чихладзе спрятался абсолютно за всех.

Бадри стал экстренно искать соратников в войне с Гули. И тут ему на помощь неожиданно пришел бывший "вор в законе" Гурсель Сайфулов (Гурам Ташкентский). Он проживает в Турции и отлично знаком с местными мафиози. Он привел Бадри на переговоры к Седату Пекеру. Во время встречи была устроена небольшая фотосессия, и почти сразу снимки попали в СМИ. Было объяснено, что Когуашвили приезжал к Пекеру договариваться об убийстве Гули, но Седат ему отказал.

В реальности, конечно, такая тема не обсуждалась. Бадри пытался донести до Седата, что Гули в случае с Квежоевичем по мафиозным понятиям поступил неправильно. Однако по репутации Когуашвили был нанесен очередной серьезный удар. Гурам Ташкентский и Гули заманили Бадри в умело расставленные сети. Кстати, теперь можно не сомневаться, что Салифов вернет Сайфулову утраченный титул. Война же тем временем продолжается.
Александр Горячев

Источник - РосБалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571302800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил поправки в Соглашение Казахстана с Кыргызстаном о пунктах пропуска через госграницу
- Казахстан и Иордания намерены расширять сотрудничество в сфере исследования проблем онкологии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №752
- XXI заседание казахстанско-российской Межправительственной комиссии состоялось в Нур-Султане
- "Ак жол": Внедрение мобильной версии госзакупок приведет к снижению издержек бизнеса и сделают процедуры максимально конкурентными и прозрачными
- Верховный суд США своим Постановлением от 15 октября текущего года отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период
- В Казахстане реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы - Б. Сапарбаев
- В Казахстане впервые прошел на Министерском уровне Форум "Центральная Азия – Республика Корея"
- Комитет Сената рассмотрел изменения в республиканский бюджет на 2019–2021 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  