Турецкие приключения казахского "вора в законе" и "молодежного лидера" Армана Дикого (Джумагельдиева), - Росбалт

12:00 17.10.2019

Султан для "воров в законе"

"Криминальный генерал" Бадри Когуашвили (Бадри Кутаиский) попал в умело расставленную в Турции ловушку.



Общественный деятель (и по совместительству лидер преступной среды Турции) Седат Пекер разместил в своем Instagram фото в обнимку с "авторитетом" из Казахстана Арманом Джумагельдиевым (Арман Дикий). После этого стало понятно, что влиятельный "вор в законе" Бадри Когуашвили (Бадри Кутаиский) попал в умело расставленную ловушку. Недавно он тоже навещал Пекера, чтобы перетянуть его на свою сторону в конфликте с "законником" Надиром Салифовым (Лоту Гули), возникшем из-за того, что в доме последнего Дикий избил мафиози Квежоевича. Однако эту встречу оппоненты сразу использовали для дискредитации Бадри.

Фото с Арманом Джумагельдиевым Седат Пекер сопроводил следующей подписью: "Один из молодежных лидеров нашей братской страны, Казахстана, Арман Джумагельдиев и его друзья пришли ко мне в гости. Они дали мне одежду, которую носят султаны…". Этот снимок сразу вызвал бурные обсуждения в мафиозных кругах, поскольку на нем изображены участники самой крупной "воровской" войны последнего времени. Готовилась она, как сейчас уже очевидно, давно обеими сторонами. Не секрет, что "вор в законе № 1" Захарий Калашов (Шакро молодой) всегда недолюбливал Надира Салифова, но перейти в атаку на него решил, когда оказался в тюрьме. В качестве предводителя похода использовали Бадри Когуашвили, а в качестве "троянского коня" - Гурама Чихладзе (Квежоевич).



Последний неожиданно согласился прийти по вызову Гули на серьезный разговор, во время которого повел себя с Салифовым вызывающе. Все это привело к тому, что, находившийся в помещении Арман Дикий ударил по лицу Чихладзе. Из-за этого инцидента Когуашвили моментально объявил Гули "не вором". Объяснение было дано такое: он позволил не "вору в законе" избить "криминального генерала". Делал это Когуашвили при поддержке Шакро. Казалось бы, на "короне" Гули можно поставить крест. Но у Салифова тоже есть советчик - крайне искушенный в закулисных играх Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский).



Главный "вор в законе" прибыл в Москву



В результате развить успех Бадри не удалось. Чтобы закрепить решение о "раскоронации" Салифова, надо было провести сходку, однако желающих ввязываться в войну с Гули было немного. Когуашвили попробовал провести мероприятие в Израиле, где находились Квежоевич и ряд дружественных воров, но в эту страну его не пустили.



Тем временем Гули собрал свою сходку, на которой главным докладчиком стал Джумагельдиев. По его версии, он не знал, что с Гули говорит "вор в законе", поэтому был удивлен и возмущен его дерзостью. Когда Салифов вышел из помещения, он принялся ругать матом обидчика Гули, потом спросил, кто он такой. Незнакомец не представился "законником", Арман его побил. Потом появился Салифов, узнав, что Квежоевичу досталось, предложил тут же вместе все выяснить и наказать Джумагельдиева, но Чихладзе предпочел срочно ретироваться. В результате участники сходки сочли поведение Квежоевича странным и не "воровским".

Также они посчитали, что Арман не знал, что напал на "законника". А вот полномочия Бадри в семье приостановили из-за поспешного и незаслуженного объявления Гули "не вором".



Дальше страсти начали разгораться. Гули пообещал "посадить на нож" любого, кто усомнится в его "воровских" полномочиях. Квежоевич объявил, что начинает искать киллера для устранения Салифова. И, вероятно, так увлекся этим процессом, что уже давно с ним никто не может пообщаться даже по телефону. Чихладзе спрятался абсолютно за всех.



Бадри стал экстренно искать соратников в войне с Гули. И тут ему на помощь неожиданно пришел бывший "вор в законе" Гурсель Сайфулов (Гурам Ташкентский). Он проживает в Турции и отлично знаком с местными мафиози. Он привел Бадри на переговоры к Седату Пекеру. Во время встречи была устроена небольшая фотосессия, и почти сразу снимки попали в СМИ. Было объяснено, что Когуашвили приезжал к Пекеру договариваться об убийстве Гули, но Седат ему отказал.



В реальности, конечно, такая тема не обсуждалась. Бадри пытался донести до Седата, что Гули в случае с Квежоевичем по мафиозным понятиям поступил неправильно. Однако по репутации Когуашвили был нанесен очередной серьезный удар. Гурам Ташкентский и Гули заманили Бадри в умело расставленные сети. Кстати, теперь можно не сомневаться, что Салифов вернет Сайфулову утраченный титул. Война же тем временем продолжается.

Александр Горячев