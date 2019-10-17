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"Криминальная семья Пелоси" и Украинагейт № 2, - В.Прохватилов
13:47 17.10.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 17.10.2019 |

Американская война компроматов становится свирепой
Борьба между сторонниками и противниками Дональда Трампа за победу на президентских выборах 2020 года приняла характер безжалостной войны компроматов. В ответ на начатую демократами процедуру импичмента Трампа республиканцы пошли по второму заходу с раскруткой Украинагейта, на этот раз с участием сына лидера демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси Пола Пелоси-младшего.

Семья Пелоси
Атаку начал журналист-расследователь Патрик Хоули, в прошлом обозреватель консервативных изданий Breitbart, The Daily Caller и главный редактор крайне правого ресурса Big League Politics. Хоули принимал также участие в расследовании преступлений Джеффри Эпштейна.

"БУМ: сын Нэнси Пелоси Пол Пелоси-младший (который отправился на Украину в 2017 году) был членом совета директоров Viscoil и руководителем связанной с ней компании NRGLab, которая занималась бизнесом ENERGY на УКРАИНЕ! А Нэнси Пелоси появилась в рекламном ролике для компании!" – написал Хоули, не забыв разместить упомянутое видео, где Нэнси Пелоси и ее отпрыск рекламируют компанию Viscoil.

Пелоси-младший
Хоули сообщил, что Пол Пелоси-младший, как и сын Джо Байдена, вел бизнес на Украине после государственного переворота 2014 года и бывал в Киеве, выполняя обязанности исполнительного директора некоей "Инициативы корпоративного управления". Сама госпожа Пелоси в 2015 году тоже приезжала на Украину для обсуждения проблем "энергетической безопасности", которую предоставляли упомянутые компании. Кроме того, Пелоси-сын состоял в 2014 году в руководстве компании Natural Blue Resource, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняла в мошенничестве с ценными бумагами.
Тему участия семьи Пелоси в бизнесе на Украине подхватили другие американские ресурсы – The American Mirror, National File, а в соцсетях стал распространяться хештег Pelosi Crime Family. Распространились также видео с фотографиями, доказывающими связь отца Нэнси Пелоси, Томаса Д"Алесандро-младшего (конгрессмен в 1938-1947 гг., мэр Балтимора с 1947 по 1959 год), с боссами итальянской мафии. Д"Алесандро-младший был "постоянным компаньоном" мафиози Бенджамена "Бенни Тротта" Мальяно, являвшегося, по данным ФБР, одним из "главных бандитов" Балтимора и связанного с крупным нью-йоркским гангстером Фрэнки Карбо. Ресурс State Of The Nation пишет, что "эти люди усердно работали для переизбрания Томаса Д"Алесандро в Конгресс и на пост мэра Балтимора".

В 1961 году президент Джон Ф. Кеннеди обратился в ФБР с просьбой рассмотреть "обвинения Д"Алесандро в причастности к бандитам из Балтимора и с фаворитизмом при присуждении городских контрактов". Однако расследование ФБР оказалось "крайне поверхностным", к тому же по ходу дела "некоторые свидетели отказались от своих показаний, а другие умерли или исчезли".
Сейчас обвинения семьи Нэнси Пелоси в порочащей ее деятельности на Украине, а также в связях с мафией распространены на десятках сайтов и в социальных сетях. Многие обвинения не слишком аргументированны, но поданы эффектно и хлестко. А Хантеру Байдену, помимо порочащих его украинских связей, вменяют теперь также неуплату налогов в размере $300 тысяч.

Судмедэксперт Вернер Спитц
Не забыта и Хиллари Клинтон. На портале Right Wing Tribune известный журналист-расследователь Присси Холли выдвинула версию о ее причастности к смерти рок-звезд Криса Корнелла и Честера Беннингтона. В прошлом году их обнаружили повесившимися. Первоначальное заключение определило их смерть как самоубийство, но недавно всемирно известный судмедэксперт Вернер Спитц, участвовавший в расследованиях убийств Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, при повторном расследовании пришел к выводу, что оба рокера были убиты. Как выяснилось, перед "самоубийством" у Корнелла "были сломаны девять ребер и появилась травма головы".

Убитые рокеры Крис Корнелл и Честер Беннингтон
Корнелл и его жена занимались благотворительностью, помогая детям, которые подверглись насилию и сексуальной эксплуатации. Почти десять лет Корнелл принимал участие в благотворительной акции Хиллари Клинтон на Гаити Aids Still Required, работая над перемещением с Гаити подвергшихся сексуальному насилию детей-сирот. В это время, пишет Присси Холли, Корнелл обнаружил, что этих сирот вместо того, чтобы помещать в более благоприятные условия, сплавляли в сети торговли людьми и снова продавали в сексуальное рабство.
Корнелл якобы обнаружил "черную книгу", которую вели в элитном круге педофилов, и понял, что речь идет о части глобального проекта по торговле детьми; он собирался обнародовать имена участников преступления, но не успел – его нашли повешенным в гостиничном номере.
Некоторые интернет-ресурсы сообщили также, что Корнелл обнаружил "кольцо незаконной торговли кокаином и детьми в городе Мэн (штат Арканзас), связанное с Биллом и Хиллари Клинтон" и раскрыл личности людей высокого уровня – участников "оккультной операции иллюминатов-сатанистов". Все это он хотел предать гласности.
"Мы все видели груды тел тех несчастных, которые соприкасались с Хиллари Клинтон. Если вы подойдете слишком близко к ее грязи, то и вы, вероятно, окажетесь мертвым после двойного выстрела в затылок", – резюмирует Присси Холли.
Характерно, что украинские СМИ обходят Украинагейт-2 фигурой умолчания. Без каких-либо комментариев сообщили о новом Украинагейте лишь порталы depo.ua и strana.ua. Украинские верхи сейчас настороженно ждут, куда повернет предвыборная борьба в Америке, ставшая поистине свирепой. Опасаются попасть впросак: с Порошенко, поддержавшим Хиллари Клинтон в 2016 году, это уже произошло.
Ну а Нэнси Пелоси пришлось временно дать задний ход: 15 октября она заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента Дональду Трампу.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571309220
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