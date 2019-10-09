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Странное угрожающее письмо Трампа Эрдогану: "Не будь дураком"
17:54 17.10.2019

Президент Трамп, напуганный протестом в конгрессе против своего решения позволить Эрдогану провести операцию против сирийских курдов, дал задний ход. Он написал "турецкому султану" прямо "запорожское" письмо с выражениями типа "не будьте дураком" и "история будет смотреть на вас как на дьявола". Теперь за Трампа уже молятся даже его враги в конгрессе.

Странное угрожающее письмо Трампа Эрдогану: "Не будь дураком" (The Guardian, Великобритания)

Президент обещает разрушить турецкую экономику, если Анкара в Сирии не начнет действовать гуманно. Однако хамские выражения и дипломатические ляпы вызывают растерянность.

Вивиан Хо (Vivian Ho)

Дональд Трамп предупредил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот "не был дураком", и заявил, что история может назвать его "дьяволом". Столь необычное письмо он направил в Анкару в тот день, когда Турция начала вторжение на северо-востоке Сирии.

Первым это письмо от 9 октября удалось получить репортеру телеканала "Фокс Бизнес" (Fox Business). В нем нет никаких дипломатических любезностей, и начинается оно с неприкрытой угрозы.

"Давайте выработаем хорошую сделку!" - написал Трамп. Подлинность письма подтвердил Белый дом.

@trish_regan
ЭКСКЛЮЗИВ: я получил копию письма Трампа Эрдогану. Президент предупреждает его: "Не стройте из себя крутого парня! Не будьте дураком!" Говорит, что может разрушить турецкую экономику, если Анкара в Сирии не начнет действовать гуманно. Подробности сегодня в 8 вечера.
Далее идет текст письма:
Белый дом
Вашингтон
9 октября 2019 г.
Президенту Турции Его Превосходительству Реджепу Тайипу Эрдогану
Анкара
Уважаемый господин президент!
Давайте выработаем хорошую сделку! Вы же не хотите нести ответственность за массовую гибель тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики, хотя сделаю это. Я уже показал вам, как это бывает, во время истории с пастором Брансоном.(После ареста в Турции в 2017-м году американского пастора-протестанта Брансона турецкая лира сильно упала в цене, часть мировых масс-медиа связали это с действиями США, якобы решившими наказать Анкару еще и за военно-техническое сотрудничество с Россией - прим. ред.)
Я напряженно работаю над тем, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подводите весь мир. Вы можете многое сделать. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры, готов идти на уступки, каких они никогда в прошлом не делали. Я направляю вам под грифом "секретно" копию его письма на мое имя, которое только что получено.
История посмотрит на вас благосклонно, если вы поступите сейчас правильно и гуманно. Но если ничего хорошего не произойдет, она вечно будет смотреть на вас как на дьявола. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком.
Позже я вам позвоню.
Искренне Ваш,
(подпись)
Прошло всего несколько дней с тех пор, как Трамп дал зеленый свет на вторжение, выведя американские войска из удерживаемого курдами региона, и вот он говорит турецкому президенту, что разрушит его экономику, если вторжение зайдет слишком далеко.
"Вы же не хотите нести ответственность за массовую гибель тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики, хотя сделаю это", - пишет он.
"История посмотрит на вас благосклонно, если вы поступите сейчас правильно и гуманно. Но если ничего хорошего не произойдет, она вечно будет смотреть на вас как на дьявола", - продолжает Трамп.
"Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком", - так он заканчивает свое послание. А в самом конце добавляет: "Позже я вам позвоню".
Это странное письмо вызвало недоумение и недоверие. Многие вначале усомнились в его подлинности, а кто-то назвал "шуткой" и "позором".
"Вообще-то я думал, что это розыгрыш, шутка, что такое не может исходить из Овального кабинета, - заявил Си-Эн-Эн конгрессмен-демократ Майк Квигли (Mike Quigley). - Весь мир теперь может подумать, что президент Соединенных Штатов в момент внезапного помутнения рассудка просто надиктовал все, что пришло ему в голову".
Член комитета палаты представителей по разведке Квигли продолжил: "Когда он пишет такое, а потом говорит, что это никак на нас не отразится, - это невежество в высшей степени".
Письмо было обнародовано вскоре после того, как палата представителей подавляющим большинством голосов осудила решение Трампа о выводе войск из Сирии.
"Сегодня мы в палате представителей соотношением голосов 354 к 60 проголосовали за то, чтобы осудить действия Трампа в Сирии, - написал в Твиттере конгрессмен от Демократической партии Майк Левин (Mike Levin). - А это письмо является позором для президентской администрации".
В тот же день в Белом доме состоялась напряженная встреча, закончившаяся тем, что Трамп якобы назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "третьесортным политиком", а Пелоси сказала: "Я все время молюсь за президента… Думаю, теперь нам придется молиться о его здоровье. Это был очень серьезный приступ истерии со стороны президента".
Согласно имеющейся информации, на той встрече Трамп раздал ее участникам копии своего письма.
Вот как на это отреагировал Твиттер:

@justinamash
Это безумие.

@colvinj
Согласно тому же источнику, Трамп на сегодняшней встрече раздал ее участникам копии своего письма, направленного Эрдогану, в попытке показать всем, какой он крутой.

@sarahdwire
Сенатор Шумер говорит, что Трамп на встрече показывал им это письмо.

@burgessev
Сенаторы передавали друг другу распечатанные копии письма Трампа Эрдогану, о чем рассказал очевидец этой сцены.
На письмо незамедлительно появились пародии:

@tonyposnanski
Я получил копию письма Трампа в Турцию:
Белый дом
Вашингтон
9 октября 2019 г.
Турку
Уважаемый турецкий человек!
Ты мне нравишься. Я нравлюсь тебе. Но я могу тебе нагадить. Ха-ха-ха! Я не шучу! Давай заключим сделку. Если согласишься, я пришлю тебе три кепки с надписью "Сделаем Америку снова великой", а еще Бигмак.
Не вынуждай меня сходить с ума, не подводи меня. Я тебе нравлюсь? Выбери ответ:
- Да
- Нет
- Сделаем Америку снова великой
Сделай это. Встретимся на концерте Шона Мендеса.
Искренне твой,
Тупой Дональд
Кто-то разместил в Твиттере представление с читкой письма Трампа в исполнении кота, а кто-то представил его в виде заставки к "Звездным войнам".

В среду Трамп приветствовал собственное решение о выводе американских войск из Сирии, назвав его блестящим с точки зрения стратегии, и объявил, что курды теперь "в большей безопасности". Это полностью противоречит официальным заявлениям Госдепартамента и Министерства обороны, которые назвали турецкое наступление катастрофой для региональной стабильности и для борьбы против ИГИЛ (запрещено в России - прим. перев.).

Бывшие официальные лица заявили, что самая важная часть письма - это та, где Трамп выражает готовность направить Эрдогану предположительно секретное письмо, полученное Белым домом от лидера Сирийских демократических сил Мазлума Кобани (Mazloum Kobani), хотя войска Эрдогана ведут наступление на СДС.

"Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры, готов идти на уступки, каких они никогда в прошлом не делали. Я направляю вам под грифом „секретно" копию его письма на мое имя, которое только что получено", - написал Трамп.

"Эти слова, написанные на бланке Белого дома, должны привести в замешательство всех американцев, но поскольку Трамп отправляет Эрдогану письмо Мазлума под грифом „секретно", у наших союзников остается еще меньше оснований доверять Америке, - сказал бывший сотрудник ЦРУ, а ныне пресс-секретарь Совета национальной безопасности Нед Прайс (Ned Price). - Сколько натовских писем он переправил Путину?"

При участии Джулиана Боргера (Julian Borger).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571324040
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