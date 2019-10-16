Инджирлик в кармане: Анкара ответит на санкции США, - Э.Байназаров

17:56 17.10.2019

В Турции пересмотрят условия размещения Штатов на своей военной базе



Эльнар Байназаров



В качестве ответа на санкции Вашингтона Анкара рассматривает возможность сократить американское присутствие на военной базе на юго-востоке Турции. Об этом "Известиям" заявили в парламенте республики. По словам политиков, страна готовит пакет мер, включая экономические и политические шаги, одним из которых может стать ограничение военного персонала в Инджирлике. Между тем ухудшение отношений между США и Турцией, двумя крупнейшими странами НАТО, не приведет к исключению Анкары из блока, заявили "Известиям" в альянсе. Опрошенные "Известиями" эксперты отметили: выход из объединения слишком дорого обойдется турецкой казне, а потому сейчас не стоит на повестке дня.



Щелкнуть по носу



Дональд Трамп 14 октября объявил, что вводит санкции против турецких министерств обороны и энергетики плюс персонально против глав этих ведомств - Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД и зампреда правящей Партии справедливости и развития Сулеймана Сойлу. Последний год назад уже попадал в санкционный список США по делу пастора Эндрю Брансона - Турция задержала священнослужителя, посчитав его приспешником Фетхуллаха Гюлена, опального проповедника, которого турецкие власти считают организатором попытки госпереворота 2016 года.



Трамп также заявил, что намерен вернуть 50-процентные ввозные пошлины на турецкую сталь - в августе 2018 года в рамках того же дела Брансона США уже повышали тарифы на сталь и алюминий (причем тогда пошлину увеличили также на 50%). Это больно ударило по турецкой валюте - лира за сутки после объявленных Вашингтоном мер подешевела на 20%, всего с начала года ее падение превысило 40%. В мае 2019-го Вашингтону и Анкаре удалось урегулировать конфликт, пошлины были снижены до 25%. Экспорт стали и алюминия из Турции в США превышает $1,1 млрд.



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Помимо ударов пошлинами, Дональд Трамп заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении на $100 млрд.



Год назад в ответ на американский укол Турция повысила на 120% пошлины на легковые автомобили, на 60% на табачные изделия и на 140% на алкоголь из США. Но в мае 2019 года в ответ на встречные шаги США снизила тарифы вдвое.



На этот раз одними экономическими мерами дело не ограничится. Как рассказал "Известиям" депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз, Анкара разъярена поведением американцев и сейчас прорабатывает ответные меры.



- Мы решительно осуждаем тот факт, что Штаты, союзник Турции по НАТО, своими санкциями и необдуманными заявлениями настроили все международное сообщество против нас. Это неприемлемо, санкции Вашингтона точно не останутся без ответа, - подчеркнул политик. - Авиабаза Инджирлик находится под суверенитетом Турции, мы вправе решать, кто и в каком количестве на ней находится. Мы с коллегами в парламенте рассмотрим возможность ограничить пребывание американского персонала на базе, возможно, будут и другие меры.



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Политик из Народной республиканской партии Турции Али Митхат Кабаали заявил "Известиям", что в парламенте действительно рассматривают возможность сократить количество американского военного персонала на базе - учитывая, что это стало бы эффектным уколом в адрес Вашингтона, но при этом недостаточно сильным, чтобы серьезно подорвать отношения двух стран.



16 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын лаконично обозначил, что Анкара не планирует закрывать авиабазу для США. Его слова, однако, не означают, что Турция не пойдет на пересмотр условий.



Озтюрк Йылмаз подчеркнул, что Анкаре не хотелось бы и дальше ухудшать отношения с США, но мешает некоторая неопределенность позиций. Прояснить ее мог бы визит президента Турции в США, запланированный на ноябрь. Но Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его поездка находится под вопросом.



При этом он подтвердил свой незапланированный визит в Россию - по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, турецкого лидера ждут до конца октября. Как заявили в администрации Эрдогана, он посетит Сочи 22 октября - за день до саммита Россия-Африка, где встретится с Владимиром Путиным. Южный город считается знаковым для переговоров двух лидеров - именно здесь в сентябре 2018 года Анкара и Москва согласовали позиции по масштабной операции в Идлибе.



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Масла в огонь подливает тот факт, что The New York Times со ссылкой на источники в Госдепе и в американском минэнерго сообщила: Вашингтон якобы планирует вывести 50 термоядерных бомб B61 с базы в Инджирлике. Боеголовки размещаются в Турции с конца 1950-х годов.



При этом Анкара уговаривает США не выводить ядерное оружие, поскольку считает его одним из гарантов безопасности, учитывая, что зарядами так или иначе обладают другие игроки в регионе - Израиль, Пакистан, а также в ближайшей перспективе Иран и Саудовская Аравия. Инджирлик находится всего в 130 км от границы Турции с Сирией, а до Рас-эль-Айна и Манбиджа, где проходит турецкая операция "Источник мира", всего 400 км.



Собеседники NYT также признали: вывоз бомб с базы (к слову, это единственная база США на Ближнем Востоке, где размещено ядерное оружие) станет концом американо-турецкого сотрудничества и еще сильнее вобьет клин в отношения Анкары и НАТО. Они обострились на фоне того, как члены блока отказались продавать туркам системы ПВО, а также после недавней критики турецкой военной операции на северо-востоке Сирии и последовавшего эмбарго на поставку Анкаре вооружений со стороны Франции, Германии, Швеции, Нидерландов и Великобритании.



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Тем не менее в НАТО "Известиям" заявили, что пока планов ввести запрет на уровне альянса нет.



- Ухудшение отношений между Вашингтоном и Анкарой не повлияет на изменение этой позиции, разговоров о введении единого эмбарго пока не ведется, - подчеркнули в организации. - Никаких причин для исключения Турции из организации нет.



Как пояснил "Известиям" руководитель Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, Анкара ранее уже ограничивала деятельность иностранных военных баз в ответ на недружественные шаги. В 2017 году Германия не позволила Реджепу Тайипу Эрдогану вести агитационную кампанию в ФРГ, и в ответ Турция запретила депутатам бундестага посещать немецких военнослужащих в Инджирлике. Возможно, с американцами дело обойдется чем-то подобным, предположил эксперт.



- Вывоз оружия будет означать, что Турция потеряет некий рычаг воздействия, что для нее крайне невыгодно. Помимо авиабазы, много других способов ответить на санкции - например, ограничить проход американских судов через Босфор и Дарданеллы, - рассказал эксперт.



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При этом эксперт отметил: санкции США пока только сплотили электорат вокруг Эрдогана - в обществе есть запрос на антиамериканскую политику. Благодаря такой поддержке президент и вместе с ним вся Турция могут миновать любые сложности. Тем более что американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) одновременно с рестрикциями выпустило три лицензии, разрешающие компаниям из Штатов сотрудничать с турецкими подсанкционными министерствами. Все это в определенной мере отыграло негативный эффект от мер Трампа.



Турецкая операция "Источник мира" на северо-востоке Сирии началась неделю назад. 15 октября туркам удалось взять города Телль-Абьяд, Сулука, Мабрук и выйти в районе Аль-Амирийи к трассе М4. Продолжаются бои с курдами за Рас-эль-Айн.



Сирийская правительственная армия по соглашению с курдами вошла в Ракку, бывшую столицу ИГИЛ (запрещено в РФ), и укрепилась на севере в провинции Хасеке у города Камышлы. Американцы покидают Манбидж - стратегически важный форпост на трассе М4 по дороге в Алеппо. Военная база США в городе была передана российским военным. Уже 16 октября патруль РФ вместе с войсками сирийской правительственной армии вошел в Манбидж - впервые с 2012 года. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция закончится, только когда вся территория от Ирака до Манбиджа глубиной 30–35 км окажется под контролем турецких войск. При этом Анкара не ставит целью занятие самого города.