 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Блестящая, бескровная победа Сирии и России. Новая геополитическая реальность
17:58 17.10.2019

Алексей Иванов

Сирийская армия и российская военная полиция вошли в 50-тысячный город Айн-эль-Араб (курд. - Кобани; провинция Алеппо) и 300-тысячную Эр-Ракку (административный центр одноименной провинции). Первый населенный пункт с 2014 года числился центром автономного кантона Кобани и региона Евфрат в составе самопровозглашенного курдского гособразования на севере Сирии, второй в 2013-17 являлся фактической столицей "Исламского государства"*, затем тоже перешел под контроль проамериканских Сирийских демократических сил (SDF; ядро - курдские Отряды народной самообороны и Отряды женской самообороны).

Ранее армия Башара Асада вместе с российскими военными заняла древний, стратегически важный 100-тысячный Манбидж/Мембидж (в 2012-14 годах контролировался разномастными группами боевиков, в 2014-16 - игиловцами*, с лета 2016 - формированиями SDF) и не менее стратегически важный 90-тысячный город Табка/Эс-Саура, близ которого находятся Евфратская плотина и военный аэродром Табка.

Также заняты Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке, Айн-Исса в провинции Эр-Ракка. Блестящая операция. Выдержали паузу, пожелали попутного ветра бежавшим звездно-полосатым, вернули Дамаску исконно сирийские земли - практически без единого выстрела, и, тем самым, разыграли отличную партию на геополитической шахматной доске.

А что курды? Да ничего. Либертарная Рожава схлопнулась всего за несколько дней, феминистско-экоанархистский эксперимент бесславно завершен. Как справедливо замечает Владислав Шурыгин, "это очередной прыжок на грабли, который они выполняют с грустной регулярностью".

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин: "Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов", не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем. В связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Табка провинции Ракка, Камышли и Хасеке провинции Хасеке заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории. В других населенных пунктах на востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка представители родоплеменных союзов Агейдат, Бу-Шаабан, Абукемаль, Альбухасан провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма и направили в ЦПВС обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирии".

"Развертывание правительственных формирований на контролируемых до этого курдским ополчением территориях наблюдатели называют крупной победой президента Башара Асада и его союзника - России. Таким образом, после ретирования из региона американских войск и поражений курдов от турецкой армии на отдельных участках фронта Асад вступил в игру и восстановил контроль над обширными территориями, которые все последние годы были оторванными от Дамаска", - констатирует EurAsia Daily. Американский Bloomberg признает: "Путин заставил своих союзников и врагов принять, что он стал архитектором политического и военного баланса в сирийском конфликте".

Информационное агентство NewsFront: "То, что случилось на севере Сирии - огромная победа Сирии и России. Одержанная без войны. Победа будет и в Идлибе. Да и проблему Эт-Танфа со временем решат, об этом можно говорить с уверенностью. Но есть еще один важный аспект - в геополитике очень силен так называемый эффект бабочки - когда события, произошедшие в одном регионе, меняют ситуацию в других местах, порой совершенно непредсказуемо. Не будем ничего загадывать, но кто знает, как сложится в ближайшее время ситуация вокруг Украины? Тем более, что там ситуация достаточно шаткая, былой консолидированной поддержки Запада уже нет, зато есть сильная усталость от украинского вопроса, которая усугубляется тем, что украинское правительство не способно сделать ни единого шага, ведущего к миру. Даже на уровне риторики поддержка Украины достаточна вялая, а что касается реальных дел - тут все уже совсем плохо. Возможно, для того чтобы переломить ситуацию нужно лишь какое-то дуновение ветерка. И вполне вероятно, что ветерок этот подует с Ближнего Востока. Загадывать и строить какие-то эфемерные надежды конечно же не будем, но кто знает, как и чем оно все обернется?".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Источник - Завтра
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