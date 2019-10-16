 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разврат в "благородном семействе" алматинских иеговистов, - "Время"
17:59 17.10.2019

Разврат в "благородном" семействе

На прошлой неделе казахстанцев взбудоражила новость о проведении в Алматы следственных мероприятий в помещениях религиозной организации "Свидетели Иеговы". Нам удалось выяснить подробности этого дела.

Основанием для этого послужили материалы досудебного расследования по части 3 статьи 122 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные неоднократно) Уголовного кодекса.

- Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста, - сообщили полицейские. - Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

Как нам удалось выяснить, речь идет о деятельности не самой религиозной организации, а отдельных ее членов. Как следует из материалов дела, один из "свидетелей", крупный алматинский бизнесмен 47 лет от роду (имена и фамилии мы по этическим сооб­ражениям не указываем), познакомился с 15-летним сыном другого "свидетеля" и вступил с ним в интимные отношения. Насилия в данном случае не было, но и полностью добровольной эту связь назвать трудно, поскольку перед сексом мужчина щедро угощал ребенка алкоголем.

Кроме того, бизнесмен являлся руководителем компании, в которой работал родственник мальчика. Так что, возможно, подросток не смог отказать работодателю своего родственника, опасаясь, что у того возникнут проблемы на службе. Как бы то ни было, интим между ними имел место не один раз, а чуть позже мужчина даже устроил мальчика к себе в компанию на подработку.

Но потом юный любовник, видимо, наскучил бизнесмену, и он, сняв сауну, уговорил мальчика пригласить туда своего друга, которому на тот момент тоже было 15 лет. Там мужчина напоил подростка, после чего между ними был секс. Правда, позже, когда вся эта история всплыла, мальчик и его родители наотрез отказались писать заявление в полицию, опасаясь позора. На это, видимо, бизнесмен и рассчитывал, но в случае с первым мальчиком, однако, вышла загвоздка.

Дело в том, что об интимной связи между взрослым мужчиной и ребенком узнали остальные адепты "Свидетелей Иеговы". Но вместо того чтобы заявить в полицию, они решили не выносить сор из избы и разобрали этот случай на специальном собрании, по решению которого бизнесмена якобы даже исключили из организации. Но информация все равно просочилась наружу благодаря одной из бывших "свидетельниц", обратившейся в Министерство образования и науки, к уполномоченному по правам ребенка и в другие госорганы с жалобой на то, что "Свидетели Иеговы" покрывают педофилов. Кроме того, чуть позже заявление в полицию написала мать пострадавшего мальчика.

По этому факту было начато досудебное расследование, в рамках которого бизнесмена задержали и поместили в изолятор временного содержания. Знавшие о его взаимоотношениях с потерпевшим члены религиозной организации проходят по делу в качестве свидетелей. На прошлой неделе в помещениях организации, а также по месту жительства подозреваемого и свидетелей прошли санкционированные обы­ски, во время которых стражи порядка изъяли флешку с записями сексуальных утех подозреваемого с потерпевшим. В настоящее время расследование этого уголовного дела идет полным ходом, и полицейские не исключают, что в дальнейшем в нем появятся и другие детали.

Между тем это не единственный случай, когда "Свидетели Иеговы" оказываются замешаны в неблаговидных историях с участием несовершеннолетних: по нашим сведениям, в настоящее время в Акмолинской области расследуется уголовное дело по статье 124 (развращение малолетних) Уголовного кодекса в отношении члена этой религиозной организации. Кроме того, зафиксированы случаи, когда граждане Казахстана расторгали браки из-за чрезмерного увлечения своих супругов идеями "свидетелей", а также из-за того, что они привлекают к этому несовершеннолетних детей. При этом надо отметить, что дея­тельность "Свидетелей Иеговы" в Казахстане не запрещена: это официально зарегистрированная религиозная организация, насчитывающая порядка 17 тысяч адептов.

Мадина АИМБЕТОВА, Алматы, Аскар ДЖАЛДИНОВ, Нур-Султан

Источник - Время
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