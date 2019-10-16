Актюбе. В Казахстане китайская компания увеличила зарплату рабочим после протестов

18:00 17.10.2019

В Казахстане китайская компания увеличила зарплату рабочим после протестов



Компания "Восток нефть и сервисное обслуживание" и рабочие, приостановившие работу на месторождении из-за низких зарплат, пришли к согласию. Об этом 16 октября Азаттыку сообщил работающий в компании помощник бурильщика Жасулан Канбалиев.



По его словам, в зависимости от квалификации заработная плата работникам повышена на 25-50 процентов.



- Раньше на руки получал 120 тысяч тенге (около 308 долларов США). А когда в месяце было 28–30 дней, зарплата и вовсе уменьшалась. Если с октября зарплату прибавят на 50 процентов, то ежемесячно я буду получать 200 тысяч тенге (около 514 долларов). Конечно, когда все дорожает, 200 тысяч тенге - не такие уже большие деньги. Однако и на том спасибо, - говорит Жасулан Канбалиев.



В акимате Актюбинской области подтвердили повышение окладов рабочим после их акции. По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, выполнявшие самые тяжелые работы в компании "Восток нефть и сервисное обслуживание" казахстанцы получали самые низкие зарплаты.



- Двухмесячные забастовки рабочих заставили областной акимат выступить в качестве медиатора. В целом, областной акимат не должен вмешиваться. Зарплата повышается за счет внутренних резервов компании. Однако не всем рабочим повысили зарплату на 50 процентов. В зависимости от категорий надбавку в 50 процентов получили 316 человек, - сообщил Кайрат Бекенов.









11 октября казахстанские работники предприятия "Восток нефть и сервисное обслуживание" вновь потребовали повысить им зарплату. Продолжавшийся около двух месяцев трудовой спор разрешился после прибытия в компанию с офисом в Актобе специальной делегации из Пекина. По словам Бекенова, с китайской делегацией провели "длительные и сложные" переговоры.



Генеральный директор "Восток нефть и сервисное обслуживание" Чжан Баоцзюнь подтвердил, что зарплаты повышены на 25-50 процентов в зависимости от квалификации.



– Заработная плата помощников буровых мастеров и сварщиков с октября увеличена на 50 процентов. Зарплата лаборантов-коллекторов увеличена на 40 процентов, машинистам буровой установки – на 30 процентов, буровикам – на 25 процентов. Все буровые бригады на месторождениях Жанажол, Кенкияк и Северная Трува возобновили работы, – сказал Чжан Баоцзянь. По его словам, требование работников выполнено.



По данным акимата Актюбинской области, 100 процентов акций "Восток нефть и сервисное обслуживание" принадлежат китайской корпорации Xibu ("Сибу"). Предприятие выполняет заказы казахстанско-китайского предприятия "СНПС-Актобемунайгаз", которое разрабатывает месторождения в Актюбинской области.



По сведениям акимата, из 1 200 работников предприятия 10 процентов составляют специалисты из Китая. Среди выступающих с требованием повысить заработную плату нет китайских работников.