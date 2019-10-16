В Узбе завершилось строительство Кандымского ГПК

19:02 17.10.2019

Строительство Кандымского ГПК завершилось

В Бухарской области завершилось строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса, которое велось с 2016 года.



Государственная приемочная комиссия 17 октября подписала акт приема в эксплуатацию объектов Кандымского газоперерабатывающего комплекса в Бухарской области. Это ознаменовало полное завершение строительства завода и его сопутствующей инфраструктуры, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.



Проект включает газоперерабатывающий завод c двумя технологическими нитками мощностью 4,05 миллиардов кубометров природного газа в год каждая, административный корпус, ремонтные зоны, интегрированный автономный жилой комплекс на 1150 человек, 71 скважину, 285 км автодорог, экспортный газопровод протяженностью 70 км и другое. К приемке объект представила "ЛУКОЙЛ Узбекистан оперейтинг компани".



В состав госкомиссии входят представители министерств энергетики, занятости и трудовых отношений, чрезвычайных ситуаций, строительства, Государственного комитета промышленной безопасности и других госорганов - всего около 30 членов.



Открытие Кандымского ГПК состоялось в апреле прошлого года. Строительство завода, рассчитанного на переработку 8 миллиарда кубометров газа в год, велось с 2016 года. Комплекс построен консорциумом в составе компаний Hyundai Engineering и Enter Engineering.