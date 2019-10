Путин - новый король Сирии, - Wall Street Journal

19:25 17.10.2019

17 октября 2019 г.

Джонатан Спайер | The Wall Street Journal



"Дав Турции зеленый свет на вторжения в северную Сирию, США одним махом изменили баланс сил на Ближнем Востоке. И больше всего от этого выигрывает Россия", - пишет The Wall Street Journal.



"(...) В настоящий момент Владимир Путин - незаменимый стратегический арбитр в Сирии. Ни одна из оставшихся фигур на сломанной шахматной доске не может передвигаться без руки Путина. Режим Башара Асада обязан своим выживанием московскому воздушному вмешательству в сентябре 2015 года. Автор этой статьи и другие репортеры, которые работали в Дамаске, отмечают безнаказанность, с которой ведут себя российские службы безопасности и другие сотрудники. Они фактически вне досягаемости для местных властей", - сообщает автор публикации Джонатан Спайер, директор Ближневосточного центра журналистики и анализа и научный сотрудник Иерусалимского Института стратегии и безопасности и Ближневосточного форума.



"Москва кооптировала важных командиров сирийских сил безопасности, и главным среди них является влиятельный и известный полковник Сохейл Хассан, командующий "Силами Тигра" (элитным подразделением Сирийской арабской армии, специализирующимся на наступательных операциях -Прим. ред.). Помимо самого Асада, полковник Хассан был единственным сирийским командующим, которого пригласили встретиться с президентом Путиным, когда он посетил российскую авиабазу в Хмеймиме в конце 2017 года, чтобы отпраздновать впечатляющие победы того года против "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.).



"У России также есть собственные силы, встроенные в сирийскую арабскую армию, а именно 5-ый штурмовой корпус. Дэнни Макки, британско-сирийский аналитик, имеющий контакты в сирийском правительстве, сообщил в понедельник, что соглашение Асада и курдов включает положение об "упразднении SDF" - возглавляемых курдами Cирийских демократических сил (Syrian Democratic Forces - SDF) - "и все нынешние курдские силы и военные группы объединяются в 5-й корпус (штурмовой) под контролем России", - говорится в статье. - (...) SDF состоит из примерно 100 тыс. опытных бойцов. До этой недели это были единственные вооруженные силы, способные действовать к востоку от Евфрата. С конца 2015 года, когда силы специального назначения США содействовали зарождению альянса, составные части SDF -курдские Отряды народной самообороны (YPG), а также Ассирийские христианские силы и ополченцы арабских племен - сражались под единым знаменем. В победоносной кампании по отвоеванию территории у "ИГ" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) SDF стали решающим фактором и предпочтительным партнером США. Внезапно эта мощная армия оказывается под контролем России".



"Курды все еще управляют своей гражданской администрацией к востоку от Евфрата. Их слабая надежда состоит в том, чтобы спасти и сохранить как можно больше автономии, которую они кропотливо выстаивали с 2012 года. Баасистские режимы - Асада, а также Саддама Хуссейна - известны неумолимым отношением к этническим сепаратистским проектам, особенно к курдам. Но правящая курдская партия в восточной Сирии имеет представительство в Москве. Реализация их надежд, какие они еще питают, будет зависеть от России. Ибо больше никого нет", - указывает автор публикации.



"Турция также будет зависеть от России в сохранении своего проекта на севере Сирии. Непонятно, знали ли русские заранее о турецкой операции. Но, спровоцировав уход Америки, а затем резкую перебежку курдов в сторону Асада, действия Турции преподнесли Москве два столь желанных дара. Однако в качестве фактического арбитра Россия сейчас стоит перед сложной задачей. Она должна твердо противостоять слишком амбициозному турецкому проекту, который может спровоцировать хаос и даже войну между Асадом и Турцией к востоку от Евфрата. В то же время Москва стремится предоставить Турции достаточные выгоды, чтобы ускорить ее отход от НАТО в сторону сближения с Россией", - подчеркивается в публикации.

"Для этого русские должны сначала запугать, а затем частично примирить турок. В течение двух последних лет Москва справилась с этим деликатным маневром к западу от Евфрата. Теперь она попытается сделать то же на восточной стороне на фоне того, как американцы проводят вывод сил", - предполагает Спайер.



"Затем еще есть Израиль - а также Иран. С уходом американцев (за исключением остаточного присутствия в аль-Танфе) окончится и де-факто контроль США над воздушным пространством восточной Сирии. SDF просят о создании российской бесполетной зоны над восточной Сирией, чтобы защитить курдов от турецкой авиации. Если Израиль захочет продолжить свою тайную войну против поставок иранского оружия и наращивания инфраструктуры в Сирии, он сможет сделать это только с разрешения России, на арене, где рука Москвы сейчас намного сильнее. Следует ожидать оживленного сообщения с Москвой со стороны любого, кто бы ни стал премьер-министром Израиля", - прогнозирует газета.



"Асад, курды, Турция и Израиль теперь все зависят от согласия Москвы на продвижение их интересов в Сирии. Такой итог был предречен внезапной неожиданностью на этой неделе, и все это - без единой российской пули. Все дороги в Сирию сейчас пролегают через Москву. Путин вряд ли мог попросить о большем", - заключает автор публикации.



Источник: The Wall Street Journal