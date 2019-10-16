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МинКазинформ Абаев: Токаев - это не второй Назарбаев
20:42 17.10.2019

Никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет и не будет, - Даурен Абаев.

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев объяснил, почему Елбасы именно сейчас решил дать интервью и почему поднялся такой ажиотаж вокруг, так называемого, двоевластия. Этот вопрос подробно обсуждался в программе "Открытый диалог", сообщает Zakon.kz.
На вопрос ведущего, почему решение о проведении этого интервью было принято именно сейчас, министр ответил, что в первую очередь, это связанно с графиком Нурсултана Назарбаева.

- Он постоянно находится в работе. Совет безопасности, Партия Nur Otan, Ассамблея народа Казахстана. Елбасу регулярно участвует в различных мероприятиях, зарубежных поездках. Хотя не удивлюсь, если Елбасы выбирал момент для большого интервью. Он очень внимательно следит за информационной повесткой, - пояснил Даурен Абаев.

Ориентируясь на знаковые материалы в СМИ и публикации в соцсетях Первым Президентом и принимается решение дать ответы на волнующие вопросы граждан.
Перейдя к теме, так называемого "двоевластия" министр отметил, что вокруг этой темы целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж. Понятно, что такие ресурсы пытаются выдать желаемое за действительное. Елбасы своими заявлениями опроверг аспекты всех этих домыслов. Если резюмировать слова Первого Президента – Лидера нации, то можно сделать несколько выводов.
- Во-первых, никакого вмешательства в работу Президента со стороны Елбасы нет и не будет. Все это строго разграничено Конституционными нормами. Во-вторых, Токаев - это не второй Назарбаев, у него свой стиль управления, свой взгляд, поэтому не нужно поднимать шум о двоевластии всякий раз, когда Президент использует новые форматы в своей работе. В-третьих, Елбасы сам подчеркнул и Касым-Жомарт Кемелевич тоже это постоянно подтверждает, что он советуется с Елбасы по наиболее важным вопросам и это не случайно, все-таки у Нурсултана Абишевича за плечами гигантский опыт управления страной и успешный надо отметить. Сегодня за советами к нему обращаются даже лидеры других государств, я это знаю точно, - резюмирует Даурен Абаев.

Источник - zakon.kz
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