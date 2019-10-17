В Казахстане решают, какой из президентов "настоящий", - И.Джорбенадзе

22:20 17.10.2019

В РК стал актуальным вопрос, кто является реальным главой государства - Токаев или Назарбаев, и сумеют ли они в условиях двоевластия не довести страну до кризиса.



Сам Елбасы утверждает, что президент в Казахстане только один.



У Казахстана, конечно, есть недоброжелатели - как внутри страны, так и за ее пределами. И будто бы они распространяют слухи, что страна живет в условиях двоевластия. Но без местных и эмигрировавших "врунов" и "предателей" вопрос об этом в республике действительно актуализировался, причем закономерно: слишком большие, можно сказать, неограниченные полномочия в законодательном порядке закреплены за первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, избравшим себе в преемники в марте этого года председателя сената Касым Жомарта Токаева.

Напомним, последний через неполный месяц вступления в должность назначил досрочные президентские выборы, чтобы "положить конец любой неопределенности". Но после тридцатилетнего правления Назарбаева неопределенность эта все же осталась, что неудивительно: он активно пользуется своим правом пожизненного руководства Советом безопасности (а совет тот не простой, о чем будет сказано ниже); является лидером правящей партии "Нур Отан" и вообще волен вести себя как угодно, поскольку в бытность его президентом приняты законы, гарантирующие Елбасы иммунитет от любого преследования, а также неприкосновенность имущества, в том числе, и членов его семьи.



В общем, "заслуженному отдыху" 79-летний экс-президент предпочел продолжение энергичного управления страной. Оно включает нюансы, порождающие вопрос: а кто, собственно, является реальным главой государства - Назарбаев или Токаев? По факту получается, что в стране имеет место двоевластие, грозящее перерасти в безвластие, потому как в ней наличествуют два центра принятия решений по одному и тому же вопросу или сфере.



За что извиняется Токаев?



Так, Назарбаев по-прежнему совещается с министрами, главами регионов, другими чиновниками высокого ранга, находящимися в подчинении у действующего президента, принимает их отчеты, раздает указания. В Совете безопасности решает вопросы внешней и внутренней политики, кадров. Оказывает большое "партийное" влияние на министров и других представителей исполнительной власти, в то время как для узаконивания его "точки зрения" в парламенте существует дочь Елбасы - Дарига: она является председателем верхней палаты - сената.



В общем, все схвачено у Назарбаева в лучших советских (или китайских?) традициях. Сам Нурсултан Абишевич в интервью телекомпании "Хабар" категорически опроверг слухи о двоевластии в Казахстане. По его словам, все это "от лукавого", и такие "сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане, … беглые воры, предатели родины". Их целью является "нарушение спокойной жизни" страны.

Как пояснил Елбасы, "Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Президент Токаев избран всенародно". Что же касается пожизненного руководства Назарбаевым всемогущего Совета безопасности, то - да, подтвердил он, эта структура решает вопросы внешней, внутренней политики, а также кадровые. Но, заметил экс-президент, "я только председатель", и вопросы в Совбезе решаются "коллективно". "Мой статус определен конституционным законом - Елбасы, моя задача - обеспечить работу Совета безопасности, руководство партией „Нур Отан", Ассамблеей народа Казахстана", - поведал Нурсултан Абишевич.



Назарбаев хочет стать "вселенским патриархом"?



К этому "скромному" перечню он присовокупил признание в том, что, "с высоты опыта жизненного и практического" и "ради страны" дает советы президенту Токаеву. Собственно, Назарбаев подтвердил наличие в стране двух властных центров, и если они еще не вошли в клинч (а явности такого положения пока не видно), то неизбежно войдут, если Назарбаев сохранит свои нынешние амбиции и энергию. Потому как не похоже на то, что Токаев долго будет мириться с отсутствием у него всей полноты власти. А позже действующему президенту придется, вероятно, столкнуться и с соответствующими амбициями Дариги Назарбаевой.



И тут возникнет еще одна коллизия: кто из них - Токаев или дочь Елбасы - перетянет на свою сторону правящую партию и государственный аппарат. Судя по кадровым назначениям, Токаев пытается сформировать "свой" аппарат, но это зачастую срывается вмешательством первого президента, строящим собственную властную вертикаль. И работа, так сказать, на опережение, проводится им успешно, что неудивительно: за ним стоят правящая партия, Совет безопасности и Ассамблея народа Казахстана.



При всем при этом Токаев и Назарбаев имеют одну цель: недопущение к власти иных, не подчиняющихся им политических сил, то есть радикальной оппозиции внутри страны и за ее пределами. Проще говоря, и один, и другой боятся потерять власть, поэтому в Казахстане на данном этапе лобового столкновения бывшего и действующего президентов вряд ли стоит ожидать. Таким образом, следует считать, что система управления в Казахстане хоть и выходит за цивилизованные европейские рамки, но для Востока в заданных условиях является оптимальной.

Конечно, в дальнейшем можно ожидать внутриполитического кризиса, однако лишь после ухода с властного Олимпа Нурсултана Назарбаева. Уход этот способен стимулировать навязывание стране украинской модели, так как немалое количество заинтересованных в этом сил готовят возможные варианты развития событий.

Ирина Джорбенадзе

17 октября 2019,